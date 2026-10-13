Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Bankmonitor "Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f

Holdblog A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság

Holdblog Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá

RSM Blog FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe

Grandio Blog Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát? Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb

Holdblog A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye