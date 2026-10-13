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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Portfolio
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Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is az előző napi szinten maradt.

A hét második munkanapján így változatlan árakkal találkozhatnak az autósok a hazai töltőállomásokon.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
benzindizel1007

Címlapkép forrása: EU

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