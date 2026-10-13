Káosz a Keleti pályaudvaron: komoly fennakadásokkal indul a nap

Komoly fennakadásokkal indult a kedd reggel a Keleti pályaudvaron, ahol egyes vonatok már 40 perces késéssel közlekednek. A problémát felsővezetéki hiba okozza Kőbánya felső állomáson.

A Mávinform tájékoztatása szerint Kőbánya felső állomáson felsővezetéki hiba történt, amely miatt a vonatok a hiba feltárásáig várakozni kényszerülnek.

A fennakadás elsősorban a hatvani és az újszászi vasútvonalat érinti, ahol jelentősen megnövekedhet a menetidő.

A 444 beszámolója szerint

a Keleti pályaudvaron egyes járatok már 40 perces késésnél tartanak.

A vasúttársaság közölte, hogy a forgalom átszervezése folyamatban van, az utasoktól pedig türelmet kérnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images