8°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Káosz a Keleti pályaudvaron: komoly fennakadásokkal indul a nap
Gazdaság

Káosz a Keleti pályaudvaron: komoly fennakadásokkal indul a nap

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Komoly fennakadásokkal indult a kedd reggel a Keleti pályaudvaron, ahol egyes vonatok már 40 perces késéssel közlekednek. A problémát felsővezetéki hiba okozza Kőbánya felső állomáson.

A Mávinform tájékoztatása szerint Kőbánya felső állomáson felsővezetéki hiba történt, amely miatt a vonatok a hiba feltárásáig várakozni kényszerülnek.

A fennakadás elsősorban a hatvani és az újszászi vasútvonalat érinti, ahol jelentősen megnövekedhet a menetidő.

A 444 beszámolója szerint

a Keleti pályaudvaron egyes járatok már 40 perces késésnél tartanak.

Még több Gazdaság

Utolsó villanás az építőiparban

Tisza-kormány: folytatja az ülésezést a parlament, új tagokat kap a Médiatanács

Nagy bejelentés jött a BYD magyar gyáráról!

A vasúttársaság közölte, hogy a forgalom átszervezése folyamatban van, az utasoktól pedig türelmet kérnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Tisza-kormány: Tiborcz megúszhatja a vagyonosodási vizsgálatot, Magyar Péter hosszan beszélt a Parlamentben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility