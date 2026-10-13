Kármán András szerint nagyon nehéz helyzetben van egymillió magyar nyugdíjas

A GDP-arányos nyugdíjkiadások csökkenése és a kiemelkedő élelmiszer-infláció miatt közel egymillió idős ember él súlyos nélkülözésben Magyarországon – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.
A tárcavezető tájékoztatása szerint Magyarország jelenleg a bruttó hazai termék (GDP) kevesebb mint 6 százalékát fordítja öregségi nyugdíjakra, míg ez az arány az Európai Unióban átlagosan 9–10 százalék között mozog. A 2010-es évek elején a magyar mutató még megközelítette a 7,5 százalékot.
Kármán András szerint
míg a magyar gazdaság teljesítménye növekedett az elmúlt évtizedben, a nyugdíjas társadalomnak juttatott erőforrások aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan mérséklődött
A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a nyugdíjrendszer mellett az idősek ellátásában kulcsfontosságú egészségügyi és szociális szektor is válságos helyzetbe került.
Az idősek megélhetését a 2020 és 2025 közötti inflációs hullám is súlyosan érintette. Ebben az ötéves periódusban az általános árszint 50 százalékkal emelkedett, míg az élelmiszerek ára átlagosan 82 százalékkal nőtt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2020 óta a fehér kenyér ára a két és félszeresére, a tojásé pedig több mint a kétszeresére emelkedett, ami az Európai Unió egyik legnagyobb drágulási üteme.
A miniszter rámutatott, hogy
az elmúlt évek drágulása éppen a legkiszolgáltatottabbakat sújtotta a leginkább, hiszen az idősek a bevételeik döntő hányadát a leggyorsabban dráguló alapvető élelmiszerekre fordítják.
A folyamatok következtében jelenleg közel egymillió idős ember él súlyos nélkülözésben Magyarországon, és több százezren kényszerülnek arra, hogy hónapról hónapra mérlegeljék a gyógyszerek, az élelmiszer, a rezsiköltségek vagy a tűzifa kifizetését. A helyzet orvoslására január 1-jétől automatikus emelés lép életbe, amelyhez a jogosultaknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.
A Facebookon Kármán arról is ír, hogy nagyon rossz állapotban vették át az előző kormánytól a költségvetést és a teljes gazdaságot.
Hosszú-hosszú évek rombolását nem lehet pár hónap alatt semmissé tenni. A Fidesz-kormány alatt óriásira nőtt a hiány, emelkedett az államadósság szintje, bezuhant a forint árfolyama, az Európa-rekorder infláció hatásait pedig mindenki saját pénztárcáján érezhette
- közölte.
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