Két mentelmi ügyben is szavaz ma a parlament

A parlament Mentelmi Bizottsága Gurzó Mária tiszás és Toroczkai László mi hazánkos országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartását javasolja. Ezt Sasi-Nagy Edit, a testület tiszás elnöke jelentette be.

A Mentelmi Bizottság Gurzó Mária, a Tisza országgyűlési képviselője és Toroczkai László, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője esetében is a mentelmi jog fenntartását javasolja – közölte Sasi-Nagy Edit, a Tisza képviselője, a bizottság elnöke.

Mindkét politikus magánvádas rágalmazási ügye zárt ülésen került a testület elé, a végleges döntést kedden az Országgyűlés hozza meg.

A mentelmi jog nem jelenthet kiváltságot, de nem is válhat politikai fegyverré. A bizottság feladata, hogy a jogszabályokat következetesen, pártatlanul és a tények ismerete alapján alkalmazza, politikai hovatartozástól függetlenül

- írta a Facebookon.

Címlapkép forrása: Shutterstock