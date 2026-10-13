Koplovsky: ne legyünk nosztalgikusak, a régi rendszer eltűnt, valami új felé haladunk!

A második világháború után kiépült, szabályalapú kereskedelmi rend a régi formájában véget ért, mert a két legnagyobb szereplő, az Egyesült Államok és Kína egyre inkább eltér a közös szabályoktól – mondta el Michael Koplovsky, korábbi magas rangú amerikai diplomata, nemzetközi kereskedelmi tárgyaló a Portfolio-nak adott interjújában. A Back to Europe konferenciánk előadója szerint Európa egy új, hasonlóan gondolkodó országokra épülő rendszer zászlóvivőjévé válhat, ahogyan annak idején a GATT is mindössze 23 aláíróval indult. A Trump-adminisztráció kiszámíthatatlan vámpolitikáját károsabbnak tartja Joe Biden klímatörvényénél, az IRA-nál, a sokat bírált Turnberry-megállapodásból viszont szerinte Európa meglehetősen jól jött ki. Ezzel együtt úgy véli, az EU-nak gyorsabb és hatékonyabb kereskedelemvédelmi eszközökre van szüksége, a gazdasági biztonságot azonban élesen el kell választani a protekcionizmustól. Mint fogalmazott, a nosztalgia nem politika, azzal a világgal kell kezdeni valamit, amelyben ténylegesen élünk.

A Portfolio Back to Europe konferenciáján tartott előadásában azt mondta, hogy a régi, szabályalapú kereskedelmi rend lényegében véget ért. Sokat mondjuk ezt, de pontosan mi ért véget?

Azt gondolom, széles körű egyetértés van abban, hogy a második világháború utáni, szabályalapú rend – amely a GATT-ra, a Bretton Woods-i intézményekre, a WTO-ra, valamint a 20. század második felében és a 21. század elején kiépült kereskedelmi hálózatokra épült – a régi formájában megszűnt.

Szinte mindegy, kivel beszél az ember. Az előadásomban Michael Fromant, a Council on Foreign Relations (CFR) (Külkapcsolatok Tanácsának) jelenlegi elnökét idéztem, Mark Carney kanadai miniszterelnök Davosban beszélt erről, és az Európai Bizottság nagyon magas rangú tisztviselői is hasonló érveket fogalmaznak meg folyamatosan.

Az üzenet az, hogy ne legyünk nosztalgikusak vagy szentimentálisak. A régi rendszer eltűnt, és valami új felé haladunk.

A Trump-adminisztráció ezt meglehetősen egyértelművé tette. Greer nagykövet úgy érvelt, hogy a régi rendszer nem működött az Egyesült Államok számára, hozzájárult az ipar leépüléséhez és a tartós kereskedelmi egyensúlytalanságokhoz, ezért Washington valami mást akar.

Kína a történet másik része. Belépett a WTO-ba, és formálisan elfogadta annak szabályait, tagsága során azonban folyamatosan komoly aggályok merültek fel a támogatásokkal, az iparpolitikával és más tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban. Európa ma ezeknek a politikáknak bizonyos következményeit tapasztalja.

Úgyhogy igen, azt gondolom, a régi rendszer nagyrészt a múlté. Ezt némi sajnálattal mondom, mert pályafutásom jelentős részét ebben a rendszerben dolgozva töltöttem, és alapvetően hiszek benne.

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Ugyanakkor a globális árukereskedelem több mint 70 százaléka továbbra is a WTO szabályai szerint zajlik. Tényleg mondhatjuk, hogy a rendszer halott, ha a kereskedelem nagy része még mindig ezen belül történik?

Néhány héttel ezelőtt éppen a WTO-ban jártam, és azt hiszem, ez a szám továbbra is nagyjából helytálló. A kereskedelem több mint 70 százaléka továbbra is a WTO szabályai szerint zajlik.

A probléma az, hogy a két legnagyobb szereplő közül kettő egyre inkább hajlandó eltérni ezektől a szabályoktól. Ez pedig megváltoztatja a rendszer természetét.

Akkor mi lép a helyére? Egy kisebb országcsoport alakul ki azokból, amelyek továbbra is hajlandók közös szabályok szerint játszani?

Azt gondolom, ez valós lehetőség. Azok az országok, amelyek továbbra is közös szabályok szerint akarnak működni, egyre inkább kisebb csoportokba tömörülnek majd, és kötelezettséget vállalnak ezeknek a szabályoknak a betartására.

Ezt már most is látjuk a WTO-n belül a multilaterális megállapodásoknál, például az e-kereskedelem területén. Ezekben nem feltétlenül vesz részt a teljes tagság. Lehet 20 ország, 30, 70 vagy 100. Az együttműködni akaró országok létrehoznak egymás között egy párhuzamos keretrendszert.

Az EU kétoldalúan és szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül is ezt teszi. Európa továbbra is megállapodásokat akar kötni, és továbbra is kiszámítható akar maradni.

Azt gondolom, az Európai Unió továbbra is mélyen elkötelezett a szabályalapú rendszer és a liberális, piacorientált gazdaságok mellett. Európa ennek a modellnek a zászlóvivőjévé válhat, és vezető szerepet tölthet be a hasonlóan gondolkodó országok között. Kanada egyértelműen része ennek a körnek, ahogy a Mercosur-országok és számos más partner is.

Michael Koplovsky elismert amerikai karrierdiplomata és nemzetközi kereskedelmi tárgyaló, aki öt kontinensen kötött kétoldalú megállapodásokat, és kulcsszerepet játszott az EU-USA kapcsolatok alakításában az Egyesült Államok Európai Unió melletti brüsszeli missziójának gazdasági vezetőjeként. Hosszú és sokrétű diplomáciai pályafutása során többek között az OECD melletti állandó amerikai képviselet helyettes vezetőjeként, valamint Bagdadban, Rabatban és Kingstonban is magas rangú gazdasági és politikai pozíciókat töltött be. Jelenleg a brüsszeli College of Europe vendégprofesszoraként nemzetközi kapcsolatokat és tárgyalástechnikát oktat, miközben a Kreab International szenior tanácsadójaként dolgozik, nemzetközi konferenciák rendszeres előadójaként segíti a globális gazdasági folyamatok megértését.

Ez valóban valami alapvetően új lenne, vagy egyszerűen visszatérnénk ahhoz, ahogyan maga a GATT is elindult?

Pontosan ez az érdekes történelmi párhuzam. A GATT-nak mindössze 23 eredeti aláírója volt. Idővel egyre több ország döntött úgy, hogy csatlakozik, csökkenti a vámokat és közös szabályokhoz köti magát.

A rendszer fokozatosan túllépett a vámokon, és kiterjedt a nem vámjellegű akadályokra, az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedésekre, a szellemi tulajdon védelmére, a szolgáltatásokra és a beruházási intézkedésekre, míg végül 1995-ben létrejött a WTO.

Valami hasonló ismét megtörténhet. Országok egy kisebb csoportja közös szabályokkal indulhat, majd fokozatosan nagyobb rendszert építhet ezek köré. Lehet, hogy Kína és az Egyesült Államok nem akar majd részt venni benne. Lehet, hogy más országok sem. De azok, amelyek közös szabályok szerint akarnak játszani, továbbra is összefoghatnak.

Az EU-nak már most is rendkívüli szabadkereskedelmi megállapodási hálózata van. A világ népességének nagyon jelentős részét ma már valamilyen kereskedelmi megállapodás köti Európához. Indiával, a Mercosurral és másokkal ez a hálózat még szélesebbé válik.

Ez azt jelenti, hogy meg kell reformálni a WTO-t, vagy idővel valami újat kell felépíteni mellette?

Én továbbra is egy valóban globális rendszert részesítenék előnyben. A régi keretrendszer óriási tömegeket segített kiemelni a szegénységből, és két generáción keresztül hozzájárult a jóléthez és a stabilitáshoz. De nem reális egyszerűen azt mondani, hogy térjünk vissza a régi rendszerhez.

A WTO ezért egzisztenciális kihívással néz szembe. Meg kell reformálnia és hozzá kell igazítania magát azoknak az országoknak az igényeihez, amelyek a WTO-n belül plurilaterális megállapodásokat, azon kívül pedig szabadkereskedelmi megállapodásokat tárgyalnak.

Ha erre nem képes, az intézmény szervezetileg talán fennmarad, de többé nem lesz az a kereskedelemliberalizáló erő, amelynek eredetileg szánták.

Amikor a szabályalapú kereskedelmi rendszer felbomlásáról beszélünk, a vita gyakran a vámokra koncentrál. De nem váltak legalább ennyire fontossá a támogatások, az állami segítség és az iparpolitika?

A vámok valóban csak a történet egy részét jelentik.

A szolgáltatások egyre nagyobb részét adják a világgazdaságnak, ahogy a digitális kereskedelem és a digitális termékek is. Egyre fontosabb kérdés lesz, hogy az egyes országok – és különösen az EU – hogyan döntenek ezek szabályozásáról, támogatásáról vagy az ellenük való védekezésről.

Michael Koplovsky. A fotó forrása: Portfolio/Stiller Ákos.

Ezért maguknak a kereskedelmi megállapodásoknak is fejlődniük kell. A NAFTA-t részben azért kellett USMCA-vá alakítani, mert amikor az 1990-es években a NAFTA-ról tárgyaltak, senki sem láthatta előre azokat a gazdasági tevékenységeket és kihívásokat, amelyekkel ma szembesülünk.

Ugyanez igaz a globális kereskedelmi rendszer egészére. Ma már látunk digitális megállapodásokat Japánnal, Szingapúrral vagy Koreával, mert a hagyományos, főként vámcsökkentésre épülő kereskedelmi megállapodások már nem elegendők.

De ha kifejezetten a támogatásokról beszélünk, nem a régi konszenzus sokkal mélyebb megfordulását látjuk?

A régi szabályalapú modelltől való eltávolodás egyik eleme az iparpolitika visszatérése.

Ez valójában nem volt része a háború utáni konszenzusnak. Az OECD-modell lényegében a támogatások és a piacot torzító állami beavatkozások csökkentéséről, valamint arról szólt, hogy a piacok osszák el a tőkét.

Most ismét az állam által erősebben irányított modellek felé mozdulunk, beleértve a támogatásokat és az állami beavatkozás más formáit is.

Az Egyesült Államok ezt teszi. Kína nyilvánvalóan ezt teszi. A kormányok egyre inkább közvetlenül támogatják a stratégiai vállalatokat és iparágakat.

Ironikus módon Európának ebben komoly hagyománya van. Európa valójában meglehetősen tapasztalt az iparpolitikában, idővel azonban az állami támogatási és versenyjogi szabályokon keresztül saját magát korlátozta.

Most már a Versenypolitikai Főigazgatóságon belül is folyik a vita arról, hogy lazítani kellene bizonyos állami támogatási szabályokon, mert az európai vállalatok olyan külföldi cégekkel versenyeznek, amelyek jelentős állami támogatást kapnak.

Joe Biden inflációcsökkentő törvénye (Inflation Reduction Actje) komoly kritikát váltott ki Európában. Brüsszelben egyesek még a vámoknál is nagyobb strukturális fenyegetésnek tekintették, mert az Egyesült Államokban megvalósuló beruházásokat támogatta, és európai termelést csábíthatott az Atlanti-óceán túloldalára. Egyetért ezzel?

Én vitatkoznék ezzel az érveléssel, mert Európa éveken keresztül arra kérte az Egyesült Államokat, hogy tegyen többet a zöldtechnológiák előmozdításáért, a párizsi vállalások teljesítéséért és a dekarbonizáció felgyorsításáért. Washington korábban nem volt különösebben hatékony abban, hogy az állami eszközöket a zöld átmenet támogatására használja.

Aztán a Biden-adminisztráció végre elfogadott egy olyan jogszabályt, amely jelentős támogatásokat tartalmazott az elektromos járművekre, az akkumulátorokra és a zöldtechnológiákra, Európa pedig hirtelen azt mondta: hogyan támogathatjátok a saját zöld átmeneteteket?

Bizonyos értelemben Washington végre azt tette, amire az európaiak korábban kérték.

De Európa ettől még egyértelműen hátrányos helyzetbe került az IRA kialakítása miatt, nem?

Európát hátrányosan érintette az, ahogyan a jogszabályt megfogalmazták. De nem gondolom, hogy az IRA eredeti célja kifejezetten Európa diszkriminálása lett volna.

A jogszabály lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok szabadkereskedelmi partnereiből származó termékek bizonyos rendelkezések előnyeiből részesüljenek. Ide tartoztak olyan országok, mint Mexikó, Kanada, Chile, Marokkó, Jordánia és Izrael.

A probléma az volt, hogy az Egyesült Államoknak nincs szabadkereskedelmi megállapodása az Európai Unióval.

Van erről egy érdekes történet Joe Manchin szenátorral kapcsolatban is, aki kulcsfontosságú szereplője volt annak, hogy a jogszabály átmenjen a Kongresszuson. Egy interjúban úgy tűnt, abból indult ki, hogy Európa jogosult lesz ezekre a kedvezményekre, mert az Egyesült Államoknak van szabadkereskedelmi megállapodása az EU-val. Nincs.

Európa tehát valóban hátrányos helyzetbe került, de nem gondolom, hogy a jogszabály elsődleges célja Európa megtámadása lett volna. Az Egyesült Államok később egyes partnerekkel külön megállapodásokat is próbált kialkudni annak érdekében, hogy bizonyos elemek tekintetében bekerülhessenek a rendszerbe.

Ha Európának hátrányos volt, akkor miért tartja a Trump-adminisztráció megközelítését károsabbnak, mint az IRA-t?

Mert a jelenlegi adminisztráció kész arra, hogy ne tartsa tiszteletben a már létező kereskedelmi megállapodásokban vállalt kötelezettségeket – beleértve a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokat és a WTO-kötelezettségeket –, és az amerikai kereskedelmi jog különböző rendelkezéseire hivatkozva rendkívül kiszámíthatatlan módon vezessen be vámokat.

Néha gazdasági célja van ennek. Néha egy iparágat akarnak megvédeni vagy bevételt termelni. De a vámokat politikai eszközként is használhatják: a bevándorlással, a kábítószerekkel, geopolitikai nézeteltérésekkel, sőt akár olyan vitákkal kapcsolatban is, amelyeknek nagyon kevés közük van magához a kereskedelemhez.

Ez a kiszámíthatatlanság sokkal károsabb azoknak a vállalatoknak, amelyek beruházásokat próbálnak tervezni és ellátási láncokat irányítani, mint egy olyan jogszabály, mint az IRA, amelynek a céljai és a szabályai legalább viszonylag egyértelműek voltak.

Ilyen körülmények között tud Európa egyáltalán eredményesen tárgyalni a Trump-adminisztrációval?

Valójában azt gondolom, Európa meglehetősen sikeresen tárgyalt a Trump-adminisztrációval.

A kereskedelmi diplomácia végtelen játék. Nem szabad bekapni a csalit és túlreagálni a helyzetet. Van egy régi brit mondás: „keep calm and carry on” – őrizzük meg a nyugalmunkat, és folytassuk tovább –, és bizonyos értelemben Európa is ezt tette.

Jelentős kritikát kapott a Turnberry-megállapodás, de én valójában azt gondolom, Európa meglehetősen jól jött ki belőle.

Tényleg? A megállapodás egyértelműen aszimmetrikus.

Aszimmetrikus. Európa engedményeket tett, az Egyesült Államok fenntartott bizonyos vámokat az európai termékekre, és olyan fontos kérdéseket sem sikerült teljesen rendezni, mint az acél és az alumínium ügye.

Európa ugyanakkor elkerült egy sokkal nagyobb eszkalációt. Több más amerikai kereskedelmi partnerhez képest viszonylag stabil eredményt ért el.

Az autókra kivetett vámokat csökkentették, ami különösen fontos volt Németországnak és olyan közép-európai gazdaságoknak, mint Magyarország, Szlovákia és Csehország.

Nem nevezném gyönyörű megállapodásnak. Azokkal a megállapodásokkal kapcsolatban is vannak fenntartásaim, amelyeket a Trump-adminisztráció köt, mert gyakran nagyon gyorsan születnek meg, és viszonylag sekélyek.

Mit ért azon, hogy „sekélyek”?

Nincs mögöttük az a fajta jogi struktúra és kikényszerítési mechanizmus, amelyet egy hagyományos kereskedelmi megállapodás általában tartalmazna.

Mi történik, ha az egyik fél nem teljesíti a vállalásait? Sok esetben a válasz gyakorlatilag az, hogy Washington úgy dönt: a másik fél nem teljesít, ezért újabb vámokat vet ki.

A hagyományos kereskedelmi megállapodásoknak nem így kellene működniük.

Az EU és az Egyesült Államok között ráadásul rengeteg befejezetlen ügy van még: a közbeszerzés, a csúcstechnológiai és digitális iparágak szabályozása, a digitális szolgáltatási adók, a gazdasági biztonság, a kínai túlkapacitás és a nem piaci gyakorlatok kérdése.

A tárgyalások azonban folytatódnak. Ennek a munkának jelentős része csendben, a címlapoktól távol zajlik.

Hol látja most a legnagyobb lehetőséget az együttműködésre?

A kritikus nyersanyagok az egyik ilyen terület. A félvezetőgyártáshoz szükséges inputok egy másik. Ott van továbbá a kiberbiztonság és annak kérdése, hogyan reagáljunk a kínai túlkapacitásokra.

Aggaszt, hogy Washington türelmetlenné válhat, ha nem lát elegendő előrelépést Európa részéről. Ugyanakkor ezeken a területeken egyértelműen vannak közös érdekek.

Európa Kínáról alkotott gondolkodása is változik. Egyes területeken már túlmegy az egyszerű kockázatcsökkentésen, és valami olyasmi felé halad, ami közelebb áll a szelektív leváláshoz, mert az európai döntéshozók egyre inkább felismerik azokat az aggályokat, amelyekre az Egyesült Államok már évek óta felhívja a figyelmet.

Úgyhogy igen, Európa tud tárgyalni Washingtonnal. Már most is ezt teszi.

De ha Washington bármikor újranyithat egy megállapodást, vagy új vámokkal fenyegethet, mennyit ér valójában egy ilyen megállapodás?

Ez valódi kockázat.

Részben ezért támogatják még azok is valamiféle keretrendszer fenntartását, akik látják a Turnberry-megállapodás gyengeségeit. Egy tökéletlen struktúra is jobb annál, mintha egyáltalán nem lenne semmi.

Ezek azonban nem hagyományos, kötelező erejű kereskedelmi megállapodások, ami azt jelenti, hogy az adminisztráció viszonylag könnyen fenyegethet vámokkal vagy vezethet be újakat. Ez a bizonytalanság jogos aggodalomra ad okot.

Akkor a transzatlanti gazdasági kapcsolat alapvetően kiszámíthatatlanabbá válik, függetlenül attól, hogy miben állapodnak meg a tárgyalók?

Bizonyos mértékig igen. De a transzatlanti gazdaság továbbra is óriási jelentőségű.

Az EU és az Egyesült Államok egymás legnagyobb külföldi befektetői, a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok hatalmasak, és munkahelyek milliói függnek ettől a viszonytól.

Ez a gazdasági realitás mindkét oldalon ösztönzőt teremt arra, hogy akkor is folytassák a párbeszédet, amikor a politika megnehezíti azt.

Ez azt jelenti, hogy Európának most protekcionistábbá kell válnia az Egyesült Államokkal és Kínával szemben?

Nagyon élesen megkülönböztetném egymástól a protekcionizmust és a gazdasági biztonságot.

Európának ellenállóbbá és gazdaságilag erősebbé kell válnia. Ez jelentheti a stratégiai iparágak védelmét, az ellátási láncok diverzifikálását vagy annak biztosítását, hogy a kritikus fontosságú inputok több különböző forrásból is rendelkezésre álljanak.

De a cél nem lehet önmagáért való protekcionizmus. A cél a gazdasági biztonság.

A nagyobb gazdasági biztonság akár nagyobb nyitottságot is megkövetelhet, nem pedig kisebbet?

Abszolút. Az ellátási láncok diverzifikálása azt jelenti, hogy több országgal kell növelni a kereskedelmet és a beruházásokat.

A Mercosur jó példa erre. Ha több partnerrel bővítjük a kereskedelmet, csökkenthetjük az egyetlen országtól való függőséget.

Ugyanakkor Európának erősebb kereskedelemvédelmi eszközökre is szüksége van, amikor tisztességtelen gyakorlatokkal szembesül. Nem számíthat, hogy ezek Kínából, az Egyesült Államokból vagy bárhonnan máshonnan érkeznek.

Ha Kína támogatja a termelést, túlkapacitásokat hoz létre, és stratégiailag fontos európai ágazatokban hirtelen megugrik az import, Európának rendelkeznie kell az ezekre adható válasz eszközeivel.

Ha az Egyesült Államok diszkriminatív vámokat vezet be, vagy úgy alkalmaz iparpolitikát, hogy az hátrányos helyzetbe hozza az európai vállalatokat, Európának arra is képesnek kell lennie, hogy válaszoljon.

Korábban ezek a viták egyszerűen a WTO elé kerültek volna, nem?

Igen, a Kereskedelmi Világszervezet elindított volna egy eljárást, egy testület megállapította volna, hogy az adott gyakorlat sérti-e a szabályokat, és szükség esetén engedélyt kapott volna ellenintézkedések bevezetésére.

Ez a rendszer már nem működik kellően hatékonyan, különösen a WTO vitarendezési rendszerének bénultsága miatt.

Ennek következtében Európának egyre inkább saját eszközöket kell kialakítania.

De Európának már most is nagyon nagy eszköztára van. Önmagában a gazdasági kényszerítés elleni eszköz, az EU gazdasági kényszerítéssel szembeni védelmeszköze – az Anti-Coercion Instrument, ACI – is ellenintézkedések széles körét biztosítja az EU számára. Valójában nem egyszerűen az a probléma, hogy Európa túl lassú, vagy politikailag nem hajlandó használni a már meglévő eszközeit?

Az ACI rendkívül erős eszköz lehet. Lehetséges válaszlépések egész menüjét tartalmazza, a vámoktól és beruházási korlátozásoktól kezdve a szellemi tulajdonjogokat, a szabályozást vagy a határellenőrzéseket érintő intézkedésekig.

Ez tényleg egy bazooka.

Nehéz azonban használni. A jelenlegi rendszerben a fontosabb szakaszokban a tagállamok minősített többségére van szükség, ez pedig elkerülhetetlenül lelassítja a folyamatot.

Akkor valójában inkább a döntéshozatalt kell megreformálni, nem pedig újabb eszközöket létrehozni?

Ez is része a problémának. Már létezik egy – különösen Franciaországhoz és Németországhoz köthető – elképzelés arról, hogy meg kellene fordítani az eljárást: ahelyett, hogy minősített többségre lenne szükség a fellépés jóváhagyásához, az Európai Bizottság felléphetne, hacsak a tagállamok minősített többsége nem akadályozza meg azt.

Ez gyorsabbá és rugalmasabbá tenné az eszközt.

De az ACI-t gyakorlatilag alig használták. Egy elrettentő eszközt nem kell végül időnként ténylegesen is bevetni ahhoz, hogy hiteles maradjon?

A Bizottság érvelése szerint ideális esetben soha nincs szükség arra, hogy ténylegesen használják.

Az ACI-t alapvetően elrettentő eszköznek tervezték. Letesz egy hiteles fegyvert az asztalra, hogy a másik fél értse, milyen következményekkel járhat a gazdasági kényszerítés.

De az ACI csak egyetlen eszköz. Európának vannak dömpingellenes intézkedései, támogatások elleni kiegyenlítő vámjai, az import hirtelen megugrása ellen alkalmazható védintézkedései és más eszközei is.

A probléma az, hogy ezek közül sok hosszú és bonyolult vizsgálatokat igényel. Bizonyítani kell a kárt, egyeztetni kell a tagállamokkal, és kiterjedt adminisztratív eljárásokon kell végigmenni.

Ezeket a mechanizmusokat egy másik világra tervezték. Most az a kérdés, hogyan lehet ezeket gyorsabbá és rugalmasabbá tenni úgy, hogy közben ne mondjunk le a tisztességes eljárásról.

Európának valóban fel kell fegyverkeznie azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van a tisztességtelen gyakorlatokra adott válaszhoz. Ez azonban egészen más, mint Erőd-Európává válni, és egyszerűen falakat emelni az egységes piac köré.

Michael Koplovsky a Back to Europe 2026 konferencián. Forrás: Portfolio/Stiller Ákos.

Az Európai Bizottság közben olyan elképzelések felé is halad, mint a „Made in Europe” követelmények vagy a közbeszerzések erőteljesebb használata az európai ipar támogatására. Ez nem egyszerűen protekcionizmus más néven?

A közbeszerzés rendkívül erős iparpolitikai eszköz, mert az állami beszerzések az európai gazdaság nagyon jelentős részét képviselik.

Ezért van értelme stratégiailag használni a közbeszerzéseket.

A „Made in Europe” azonban nem feltétlenül kell, hogy kizárólag az Európai Unión belül fizikailag előállított termékeket jelentse.

Tehát ön szerint megbízható kereskedelmi partnereket is be lehetne vonni egy „Made in Europe” rendszerbe?

Lehetőség szerint igen. Tágabban is meg lehetne határozni, és bele lehetne érteni a szabadkereskedelmi partnereket.

Az Egyesült Államok valami hasonlót tett az IRA esetében: azokból az országokból származó termékek, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodása volt, bizonyos rendelkezések alapján jogosultak lehettek a kedvezményekre.

Európa is kialakíthatna egy hasonló modellt, amelyben a megbízható kereskedelmi partnerek bekerülnek egy tágabb európai gazdaságbiztonsági keretrendszerbe.

Már most is vannak ezzel kapcsolatban nehéz kérdések. Az acél és az alumínium esetében például Norvégiát, Izlandot vagy Liechtensteint nem feltétlenül kezelik pontosan ugyanúgy, mint az EU tagállamait.

Európának tehát el kell döntenie, hogy kik tartoznak bele ebbe a megbízható gazdasági térbe.

De nincs ebben filozófiai ellentmondás? Európa meg akarja védeni a szabályalapú, liberális kereskedelmi rendszert, miközben egyre több olyan eszközt alkalmaz, amely protekcionistának tűnik.

Filozófiai szempontból ez számomra nehéz kérdés, mert egy ideális világban hiszek a liberalizációban, a WTO-ban, az OECD-modellben, a piacgazdaságban és a szabályalapú rendszerben.

Azt gondolom, ezek az intézmények és elvek óriási mértékben hozzájárultak a globális jóléthez és stabilitáshoz.

De ma nem ebben a világban élünk.

Az Egyesült Államok és Kína is eltávolodott ennek a modellnek bizonyos elemeitől. Európa nem hagyhatja egyszerűen nyitva és védtelenül saját magát, miközben versenytársai támogatásokat, iparpolitikát és az állami beavatkozás más formáit alkalmazzák.

Európának ezért meg kell találnia az egyensúlyt: meg kell védenie magát a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben úgy, hogy közben ne adja fel azokat az elveket, amelyeket meg akar őrizni.

És Európa valóban a rendszer zászlóvivője maradhat, ha egyre inkább ugyanazokat az eszközöket kezdi használni, mint az Egyesült Államok és Kína?

Ez a feladat nehezebbik része.

Európa potenciálisan egy új, hasonlóan gondolkodó országokra épülő szabályalapú rendszer zászlóvivőjévé válhat. De ha olyan politikákat kezd alkalmazni, amelyek egyszerűen protekcionisták vagy konfrontatívak, akkor éppen azt a modellt áshatja alá, amelyet megpróbál megvédeni.

Úgyhogy igen, bizonyos értelemben továbbra is nosztalgiával gondolok a régi rendszerre.

De a nosztalgia nem politika. Azzal a világgal kell kezdenünk valamit, amelyben ténylegesen élünk.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.