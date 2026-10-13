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Lemondott Tótth András energetikai államtitkár
Gazdaság

Lemondott Tótth András energetikai államtitkár

Portfolio
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Személyes okokra hivatkozva váratlanul lemondott Tótth András energetikai államtitkár, megbízatása október 13-ával, azaz keddel meg is szűnt.

Személyes okokból váratlanul

benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára.

Lemondására tekintettel dr. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal megállapította államtitkári megbízatásának megszűnését - áll a minisztérium közleményében.

Az energetikai ügyekért felelős államtitkári pozíciót betöltő Tótth András a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján pár nappal ezelőtt még arról beszélt, hogy a kormány teljes stratégiai fordulatot tervez az energiapolitikában, aminek főbb pillérei az új fejlesztések, a helyi energiaközösségek létrehozása és az EKR-rendszer átalakítása lesznek.

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Belső vita is lehetett a háttérben

Érdekes egybeesés, hogy a lemondásával egyidőben szólította fel a Magyar Akkumulátor Szövetséget Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, hogy ne Debrecenben rendezze meg a november 4–5-re kiírt akkumulátoripari konferenciáját.

Tárkányi külön kiemelte, hogy sérelmesnek tartja azt, hogy

a konferencián a kormány egyik államtitkára úgy tervezett felszólalni, hogy erről a város országgyűlési képviselőit előzetesen nem tájékoztatta.

A bejegyzést a képviselő percekkel az élesítés után frissítette: azt írta, tájékoztatást kapott arról, hogy az érintett államtitkár lemondott. Nevet nem említett, de a körülmények és az időbeli egybeesés alapján valószínűsíthető, hogy Tótth Andrásról lehet szó.

Ezt erősíti az is, hogy a konferencia programjában felszólalóként Tótth szerepelt.

Rövid időt töltött a kormányban

Az immár volt energetikai államtitkár alig öt hónapot töltött a poszton: a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkárává május végén nevezték ki, megbízatása pedig október 13-ai hatállyal szűnt meg.

Tótth a politikába az iparból érkezett, mintegy 25 éves energetikai pályafutás után.

  • Pályafutását a Boston Consulting Groupnál (BCG), a világ egyik vezető stratégiai tanácsadó cégénél kezdte. Az itt eltöltött hat év alatt a magyar energetikai piaci liberalizációján dolgozott.
  • Ezt követően az EON Földgáz Trade Zrt. vezetésében dolgozott, ahol igazgatósági tagként többek között a beszerzési stratégiákért és a piaci kockázatok kezeléséért felelt.
  • A német hátterű energetikai vállalattól távozva az MVM Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese lett.
  • Az energetikai államtitkári megbizatása előtt a 8G Energy Holding Zrt. vezető tisztségviselője volt. A vállalat elsősorban a magyar megújulóenergia-rendszerek fejlesztésére és kivitelezésére, valamint az energiahatékonysági piacra fókuszál.

Kapitány István miniszter a kinevezéskor úgy fogalmazott, hogy ez a tapasztalat „jó alapot nyújt" az energetikai feladatok kezeléséhez.

Rövid távon az uniós források lehívásához szükséges intézkedések, középtávon pedig egy új energiastratégia kidolgozása tartozott volna a feladatai közé, amit az év végére, jövő év elejére ígért. 

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