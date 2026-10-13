Magyar Péter új gyermekvédelmi törvényt ígért

Magyar Péter interjújának főbb pontjai:
- A Tisza még nem döntött az új legfőbbügyész-jelölt támogatásáról. A bejelentés a frakcióülés után történt, ezért még nem tárgyaltak róla. Magyar Péter személyes támogatásáról sem nyilatkozott: előbb megvizsgálnák a jelölt szakmai pályáját, beosztásait és eredményeit.
- A Polt Péter alatti ügyészségi munka önmagában nem kizáró ok. Szerinte szinte minden ügyész dolgozott Polt vezetése alatt. A konkrét beosztásokat, áthelyezéseket, felmentéseket és nyugdíjazásokat együtt kell mérlegelni, a szervezet működésének ismerete előny is lehet.
- Az ügyészségen szerinte súlyos gondok vannak, ezért az ország és az ügyészség érdeke is a mielőbbi döntés. Nyitva hagyta, hogy a mostani vagy egy másik jelöltet választják meg.
- Új gyermekvédelmi törvény készül 2027-re. A szociális és családügyi minisztérium egy modernebb, a megváltozott környezethez igazodó és a gyermekeket jobban védő szabályozáson dolgozik.
- A mostani gyermekvédelmi törvénycsomagot (amelyet a parlament kedden szavazott meg) szigorításként értékeli. Magyar Péter szerint a gyermekeket minden öncélú és ártalmas pornográf tartalomtól védeni kell 18 éves kor alatt. A korábbi szabályozás különbséget tett a szexuális irányzatok között, állítása szerint ezt most egységesítették.
- A korábbi törvényt politikai és propagandacélúnak tartja. Arra nem adott közvetlen választ, hogy homofóbnak nevezi-e: szerinte nem az elnevezés a lényeg.
- Nem ígérte meg a születési nemhez kötött önazonossági rendelkezés eltörlését. Az új törvényre hivatkozott, de részletezte, hogy abból kimarad-e a vitatott mondat. A tervezetet a minisztérium készíti, szakmai, jogvédő és gyermekvédelmi szervezetek bevonásával.
- Nem tartja kardinális kérdésnek a könyvek lefóliázását a könyvesboltokban. Azt mondta a kormányfő, könyvesbolti látogatásai során nem látott fóliázott termékeket, és az országjáráson sem vetették fel neki ezt a problémát. A szabály eltörlésére nem tett vállalást, annyit jelzett, hogy megnézik az ügyet.
- Gyorsítanák a kórházban hagyott csecsemők elhelyezését. A módosítás rövidebb határidőket ír elő a gyámhatóságoknak, a munkához pedig költségvetési forrást is biztosítanak. A cél, hogy ne maradjanak kórházban olyan gyermekek, akiknek ott-tartózkodását nem indokolja orvosi ok.
- A terv szerint havonta száz fővel csökkentenék a kórházban maradt csecsemők számát. Elmondása szerint a kormányváltás óta már több mint százzal, hozzávetőleg 140-nel csökkent a számuk.
- Az online gyermekbántalmazás ellen is szigorítanak. A módosítás harmadik fő területe a gyermekek és fiatalok ellen az online térben elkövetett bűncselekmények kiszűrése, megszüntetése és büntetése.
- Élesen bírálta az ellenzék szavazását. Úgy értékelte, hogy a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk a gyermekek ellen szavazott a csomag elutasításával. A Fidesz–KDNP-t „Mészáros Lőrinc frakcióként”, a Mi Hazánkat pedig annak alvállalkozójaként, illetve mentőcsónakjaként jellemezte.
- Szerinte a sajtó szabadabban dolgozhat a Parlamentben, mint korábban. Aláhúzta, hogy soha nem lehetett ennyi újságíró ennyi helyszínen és folyosón jelen, akár a miniszterelnöki szoba előtt is.
- Emmanuel Macron francia elnök mellett uniós vezetőket, házelnököket, valamint szomszédos és balkáni országok vezetőit is várják Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.
- Netanjahu nem jelezte a részvételét. Magyar Péter tudomása szerint az izraeli miniszterelnök nem jelezte, hogy érkezik. Az izraeli elnököt viszont Budapestre várják, az október 23-át megelőző napokban.
- Egész napos rendezvénysorozatot terveznek Budapesten és vidéken. A program része parlamenti díszülés, Kossuth téri ünnepség, operaházi díszelőadás és családi, történelmi programok. A nemzetközi vendégeket a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül.
- Az évfordulót a kormányváltással is összekapcsolta. Úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek köszönhetően a 70. évfordulót már szabad, demokratikus és valóban szuverén Magyarországon ünnepelhetik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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