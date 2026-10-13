9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Magyar Péter új gyermekvédelmi törvényt ígért
Gazdaság

Magyar Péter új gyermekvédelmi törvényt ígért

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök szerint a Tisza még nem döntött arról, hogy támogatja-e az új legfőbbügyész-jelöltet, de a Polt Péter vezetése alatt végzett ügyészi munkát önmagában nem tartja kizáró oknak. A kormányfő 2027-re új, a gyermekeket jobban védő gyermekvédelmi törvényt ígért a Partizánnak adott interjújában.

Magyar Péter interjújának főbb pontjai:

  • A Tisza még nem döntött az új legfőbbügyész-jelölt támogatásáról. A bejelentés a frakcióülés után történt, ezért még nem tárgyaltak róla. Magyar Péter személyes támogatásáról sem nyilatkozott: előbb megvizsgálnák a jelölt szakmai pályáját, beosztásait és eredményeit.
  • A Polt Péter alatti ügyészségi munka önmagában nem kizáró ok. Szerinte szinte minden ügyész dolgozott Polt vezetése alatt. A konkrét beosztásokat, áthelyezéseket, felmentéseket és nyugdíjazásokat együtt kell mérlegelni, a szervezet működésének ismerete előny is lehet.
  • Az ügyészségen szerinte súlyos gondok vannak, ezért az ország és az ügyészség érdeke is a mielőbbi döntés. Nyitva hagyta, hogy a mostani vagy egy másik jelöltet választják meg.
  • Új gyermekvédelmi törvény készül 2027-re. A szociális és családügyi minisztérium egy modernebb, a megváltozott környezethez igazodó és a gyermekeket jobban védő szabályozáson dolgozik.
  • A mostani gyermekvédelmi törvénycsomagot (amelyet a parlament kedden szavazott meg) szigorításként értékeli. Magyar Péter szerint a gyermekeket minden öncélú és ártalmas pornográf tartalomtól védeni kell 18 éves kor alatt. A korábbi szabályozás különbséget tett a szexuális irányzatok között, állítása szerint ezt most egységesítették.
  • A korábbi törvényt politikai és propagandacélúnak tartja. Arra nem adott közvetlen választ, hogy homofóbnak nevezi-e: szerinte nem az elnevezés a lényeg.
  • Nem ígérte meg a születési nemhez kötött önazonossági rendelkezés eltörlését. Az új törvényre hivatkozott, de részletezte, hogy abból kimarad-e a vitatott mondat. A tervezetet a minisztérium készíti, szakmai, jogvédő és gyermekvédelmi szervezetek bevonásával.
  • Nem tartja kardinális kérdésnek a könyvek lefóliázását a könyvesboltokban. Azt mondta a kormányfő, könyvesbolti látogatásai során nem látott fóliázott termékeket, és az országjáráson sem vetették fel neki ezt a problémát. A szabály eltörlésére nem tett vállalást, annyit jelzett, hogy megnézik az ügyet.
  • Gyorsítanák a kórházban hagyott csecsemők elhelyezését. A módosítás rövidebb határidőket ír elő a gyámhatóságoknak, a munkához pedig költségvetési forrást is biztosítanak. A cél, hogy ne maradjanak kórházban olyan gyermekek, akiknek ott-tartózkodását nem indokolja orvosi ok.
  • A terv szerint havonta száz fővel csökkentenék a kórházban maradt csecsemők számát. Elmondása szerint a kormányváltás óta már több mint százzal, hozzávetőleg 140-nel csökkent a számuk.
  • Az online gyermekbántalmazás ellen is szigorítanak. A módosítás harmadik fő területe a gyermekek és fiatalok ellen az online térben elkövetett bűncselekmények kiszűrése, megszüntetése és büntetése.
  • Élesen bírálta az ellenzék szavazását. Úgy értékelte, hogy a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk a gyermekek ellen szavazott a csomag elutasításával. A Fidesz–KDNP-t „Mészáros Lőrinc frakcióként”, a Mi Hazánkat pedig annak alvállalkozójaként, illetve mentőcsónakjaként jellemezte.
  • Szerinte a sajtó szabadabban dolgozhat a Parlamentben, mint korábban. Aláhúzta, hogy soha nem lehetett ennyi újságíró ennyi helyszínen és folyosón jelen, akár a miniszterelnöki szoba előtt is.
  • Emmanuel Macron francia elnök mellett uniós vezetőket, házelnököket, valamint szomszédos és balkáni országok vezetőit is várják Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.
  • Netanjahu nem jelezte a részvételét. Magyar Péter tudomása szerint az izraeli miniszterelnök nem jelezte, hogy érkezik. Az izraeli elnököt viszont Budapestre várják, az október 23-át megelőző napokban.
  • Egész napos rendezvénysorozatot terveznek Budapesten és vidéken. A program része parlamenti díszülés, Kossuth téri ünnepség, operaházi díszelőadás és családi, történelmi programok. A nemzetközi vendégeket a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül.
  • Az évfordulót a kormányváltással is összekapcsolta. Úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek köszönhetően a 70. évfordulót már szabad, demokratikus és valóban szuverén Magyarországon ünnepelhetik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Bejelentették: indul a támadás – Menekülésre utasították a 3 milliós főváros lakosságát
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility