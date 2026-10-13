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Megállapodás született: uniós katonai és polgári misszió indul Libanonba
Gazdaság

Megállapodás született: uniós katonai és polgári misszió indul Libanonba

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Újabb jelentős szankciós csomagról döntött az Európai Unió Oroszországgal szemben, emellett polgári és katonai missziót indít Libanonba, miközben Montenegró újabb három csatlakozási fejezetet zárt le az uniós integrációs folyamatban – tájékoztatott a luxembourgi külügyminiszteri tanácskozás főbb eredményeiről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-videójában.

A tanácskozáson az EU tagállamai elfogadták az eddigi legterjedelmesebb Oroszország elleni szankciós listát. A korlátozó intézkedések csaknem 1600 szereplőt – köztük több mint 800 szervezetet és mintegy 750 magánszemélyt – érintenek, kiemelten a védelmi ipari vállalatokat és azok cégvezetőit. A döntéssel több mint másfélszeresére nőtt a büntetőintézkedések hatálya alá vont személyek száma.

Ezzel párhuzamosan egy mintegy

80–100 fős, polgári és katonai elemekből álló uniós misszió indításáról is megállapodás született Libanonba.

A kezdeményezés célja a közel-keleti térség stabilitásának támogatása a helyi rendőrök, határőrök és katonák szakképzésén keresztül.

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A tanácskozást követő kormányközi konferencián Montenegró az uniós csatlakozási tárgyalások 35 fejezetéből újabb hármat sikeresen lezárt, így már 21 lezárt fejezetnél jár a folyamatban. "A Nyugat-Balkán bővítése számunkra kiemelt prioritás" – hangsúlyozta a külügyminiszter, aki a nap folyamán kilenc tagállam megbízásából szólalt fel a montenegrói eredmények támogatása érdekében.

A tárcavezető az ülés margóján egyeztetett a litván külügyminiszterrel is. Litvánia január 1-jén veszi át az Európai Unió soros elnökségét, amelynek kiemelt témái a bővítés, a versenyképesség növelése, valamint a dezinformációs kampányok elleni küzdelem lesznek.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan Ukrajnában is lényegi jogi változás történt. Az ukrán parlament által elfogadott és Volodimir Zelenszkij elnök által aláírt oktatási törvénymódosítás keddtől lép hatályba, amely garantálja a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait az oktatásban.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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