Megállapodás született: uniós katonai és polgári misszió indul Libanonba

A tanácskozáson az EU tagállamai elfogadták az eddigi legterjedelmesebb Oroszország elleni szankciós listát. A korlátozó intézkedések csaknem 1600 szereplőt – köztük több mint 800 szervezetet és mintegy 750 magánszemélyt – érintenek, kiemelten a védelmi ipari vállalatokat és azok cégvezetőit. A döntéssel több mint másfélszeresére nőtt a büntetőintézkedések hatálya alá vont személyek száma.

Ezzel párhuzamosan egy mintegy

80–100 fős, polgári és katonai elemekből álló uniós misszió indításáról is megállapodás született Libanonba.

A kezdeményezés célja a közel-keleti térség stabilitásának támogatása a helyi rendőrök, határőrök és katonák szakképzésén keresztül.

A tanácskozást követő kormányközi konferencián Montenegró az uniós csatlakozási tárgyalások 35 fejezetéből újabb hármat sikeresen lezárt, így már 21 lezárt fejezetnél jár a folyamatban. "A Nyugat-Balkán bővítése számunkra kiemelt prioritás" – hangsúlyozta a külügyminiszter, aki a nap folyamán kilenc tagállam megbízásából szólalt fel a montenegrói eredmények támogatása érdekében.

A tárcavezető az ülés margóján egyeztetett a litván külügyminiszterrel is. Litvánia január 1-jén veszi át az Európai Unió soros elnökségét, amelynek kiemelt témái a bővítés, a versenyképesség növelése, valamint a dezinformációs kampányok elleni küzdelem lesznek.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan Ukrajnában is lényegi jogi változás történt. Az ukrán parlament által elfogadott és Volodimir Zelenszkij elnök által aláírt oktatási törvénymódosítás keddtől lép hatályba, amely garantálja a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait az oktatásban.

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