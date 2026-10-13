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Megegyezés a kormány és az önkormányzatok között: jövőre emelkedik a támogatás összege
Gazdaság

Megegyezés a kormány és az önkormányzatok között: jövőre emelkedik a támogatás összege

Portfolio
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Egyeztetett a 2027-es költségvetésről az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) és a kormányzat. Bár konkrét számok még nem hangzottak el, a kormány a támogatások reálértéken történő növelését ígérte jövőre, miközben az önkormányzatok a romló pénzügyi helyzetük miatt már az idei évre is kiegészítő forrásokat és terheik csökkentését kérik - írta a közösségi médiában Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban tartott találkozón a kormányzatot Stumpf Péter és Hoffman István államtitkár képviselte. A napokban benyújtandó jövő évi büdzsé kapcsán egyelőre nem közöltek pontos adatokat, de

ígéretet tettek arra, hogy az önkormányzatok állami támogatása reálértéken emelkedni fog.

Az egyeztetésen részt vevő nyolc önkormányzati szövetség egyöntetűen azt szorgalmazta, hogy 2027-ben jelentősen mérséklődjön a szolidaritási hozzájárulás mértéke, a normatív állami támogatások összege pedig emelkedjen.

A települések anyagi helyzete már az idei, 2026-os évben is aggasztó, hiszen számos helyen a helyi adóbevételek a tavalyi szintet sem érik el, miközben a kiadások folyamatosan emelkednek - áll Cser-Palkovics András posztjában. Ennek következtében a megyei jogú városok adósságállománya is gyarapszik, ami hosszú távon sem az állam, sem a települések érdekét nem szolgálja. A pénzügyi nyomás enyhítésére az érdekvédelmi szövetségek a Fővárosi Önkormányzathoz hasonlóan kiegészítő állami támogatás folyósítását kérték a kormánytól még az idei évre.

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A jelenleg állami hatáskörbe tartozó feladatok esetleges önkormányzati visszavételéről a kormány képviselői egyelőre türelmet kértek, és későbbi egyeztetéseket ígértek a témában. A találkozón ugyanakkor egy határozott kormányzati kérés is elhangzott: az államtitkárok arra kérték a településvezetőket, hogy az Alkotmánybíróság vonatkozó döntése ellenére is tartsák be a törvényes határidőt,

és a szolidaritási hozzájárulás utolsó negyedéves részletét október 15-ig fizessék be az államkasszába.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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