Megérkezett Magyar Péter esti interjúja

Magyar Péter miniszterelnök Partizánnak adott interjúja kedden késő este jelent meg. Az ügy előzménye, hogy a beszélgetésről sokáig semmilyen hír nem érkezett, de végül este megjelent a Partizán Youtube-csatornáján.

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A kormányfő korábban elárulta, hogy a beszélgetés során röviden munkahelyét, a miniszterelnöki irodát is bemutatja majd. A beszélgetésnek nem volt hivatalos kezdési időpontja, végül este került fel a YouTube-csatornára.

A Partizán műsorában este annyi elhangzott, hogy a kormányfő a mai parlamenti eseményekkel kapcsolatban válaszol majd néhány kérdésre.

A gyermekvédelmi törvénymódosítások mai parlamenti elfogadásáról Magyar Péter miniszterelnök este Facebook-bejegyzésben számolt be. A kormányfő elmondta, hogy

a javaslatok a kórházban maradt csecsemők helyzetének rendezését, az online gyermekbántalmazás elleni fellépést, valamint a gyermekek számára félelmet keltő közterületi plakátok korlátozását célozzák.

Magyar Péter a bejegyzésben többször hangsúlyozta, hogy míg a Tisza frakciója egységesen támogatta a módosításokat, addig a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nem szavazták meg azokat. A mai eseményeket a kormányfő döbbenetesnek és szégyenteljesnek nevezte.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt