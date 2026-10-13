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Meglépi az európai vezető: saját magát is kész feláldozni a kőkemény nyugdíjreformért
Gazdaság

Meglépi az európai vezető: saját magát is kész feláldozni a kőkemény nyugdíjreformért

Portfolio
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Friedrich Merz német kancellár kedden kijelentette, hogy Németország legalább 30 éves késésben van a nyugdíjrendszer átalakításával, a szükséges reformok érdekében pedig kész feláldozni önnön népszerűségét is.

Merz egy munkáltatói szövetség konferenciáján beszélt a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer régóta esedékes reformjáról. A kancellár szerint a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében a munkavállalók és a munkáltatók által fizetett nyugdíjjárulékokat átmenetileg emelni kell.

Nem az a szándékom, hogy a nemzet kedvence legyek. Az a szándékom, hogy helyes irányba állítsam ezt az országot, hogy mindenekelőtt a fiatalabb generációnak ismét tisztességes perspektívát tudjunk nyújtani"

– fogalmazott Merz.

A kancellár nehéz politikai helyzetben szánta el magát a határozott fellépésre. Koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD munkaügyi minisztere hétfőn lemondott, ami tovább növelte a bizonytalanságot a kormánykoalícióban. Merz kabinetjét az elmúlt hónapban elszenvedett tartományi választási vereségek és a zuhanó közvélemény-kutatási eredmények is meggyengítették.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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