Meglépi az európai vezető: saját magát is kész feláldozni a kőkemény nyugdíjreformért

Friedrich Merz német kancellár kedden kijelentette, hogy Németország legalább 30 éves késésben van a nyugdíjrendszer átalakításával, a szükséges reformok érdekében pedig kész feláldozni önnön népszerűségét is.

Merz egy munkáltatói szövetség konferenciáján beszélt a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer régóta esedékes reformjáról. A kancellár szerint a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében a munkavállalók és a munkáltatók által fizetett nyugdíjjárulékokat átmenetileg emelni kell.

Nem az a szándékom, hogy a nemzet kedvence legyek. Az a szándékom, hogy helyes irányba állítsam ezt az országot, hogy mindenekelőtt a fiatalabb generációnak ismét tisztességes perspektívát tudjunk nyújtani"

– fogalmazott Merz.

A kancellár nehéz politikai helyzetben szánta el magát a határozott fellépésre. Koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD munkaügyi minisztere hétfőn lemondott, ami tovább növelte a bizonytalanságot a kormánykoalícióban. Merz kabinetjét az elmúlt hónapban elszenvedett tartományi választási vereségek és a zuhanó közvélemény-kutatási eredmények is meggyengítették.

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Forrás: Reuters

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