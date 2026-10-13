Mi lesz a 14. havi nyugdíj sorsa? – Ezermilliárdot foghat a Tisza-kormány, ha ezt a trükköt beveti

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Akár 1350 milliárd forinttal olcsóbban is megúszhatja a nyugdíjcélú kiadásokat a Tisza-kormány a következő 4 évben, ha a 14. havi nyugdíjat nem a korábban tervezett ütemben építi tovább, hanem "befagyasztja" az Orbán-kormány által alkalmazott 25 százalékos szinten. A döntés nem egyszerű: a nyugdíjasok okkal számítanak a 14. havi juttatások fokozatos felépítésére, ugyanakkor a kabinetnek a saját, igen költséges nyugdíjígéreteire is forrást kell találnia. A Portfolio megkérdezte a Pénzügyminisztériumot a tervekről, de a tárca egyelőre nem árult el részleteket – a végső válaszokat a költségvetési tervezetből ismerhetjük majd meg. Most bemutatunk néhány olyan lehetséges kifutást, amelyekben a Tisza-kormány gondolkodhat: a nemzetközi példák alapján a pluszjuttatás oly módon is megtartható, hogy a költsége közel sem tesz ki egy teljes havi nyugdíjkiadást.

Idén a 14. havi nyugdíj negyede járt – De vajon mit hoz 2027?

A járulékfizetéssel megszolgált 12 havi ellátáson felül a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő magyarok 2021 óta 13. havi, 2026 óta pedig 14. havi juttatásban is részesülnek. A hamarosan beterjesztendő új költségvetésben az érintettek számára különösen érdekes lesz ezeknek a juttatásoknak a sorsa: egyelőre nyitott kérdés, hogy a Tisza-kormánynak mi a terve az előző kormány nyugdíjpolitikájának szimbolikus elemeivel.

Választási programjában a Tisza mind a 13. havi nyugdíj, mind a 14. havi nyugdíj megtartását megígérte, és a 13. havi esetében bizony nagy meglepetést is okozna, ha nem az eddigi formájában működne tovább. Egy ötödik éve változatlanul létező, mindenkinek a saját havi nyugdíja arányában juttatott összegről van szó, amely mostanra teljesen bebetonozódott a várakozásokba, így bárminemű változtatás jelentős politikai kockázatot hordozna.

Ellenben a 14. havi nyugdíj sokkal frissebb, és még nem teljesen felépült juttatás: 2026-os bevezetésekor a jogosultak februári ellátásuk "egyheti részét" (25%-át) kapták meg. A korábbi kormány az új juttatás fokozatos felépítését ígérte, és a bevezetés módjából is erre a szándékra lehetett következtetni: a vonatkozó (2025. évi CXII.) törvény indokolása szerint a 14. havi nyugdíjnak 2030-ig kell elérnie a teljes havi összeget.

A jogszabály azonban tartalmaz egy fontos sajátosságot, ami fejtörést okozhat az új kormánynak: főszabályként a februári nyugdíj teljes összegében határozza meg mind a 13., mind a 14. havi nyugdíjat. Az Orbán-kormány úgy oldotta meg az idei 14. havi nyugdíj "egyheti" kifizetését, hogy a törvény alapértelmezett előírásától eltérően 2026-ra 25%-os kifizetést írtak elő – 2027-ről azonban nem ejt szót a jelenlegi szabályozás.

Ebből következik, hogy változatlan jogszabályi környezetben jövőre már teljes havi 14. nyugdíj járna,

nem pedig a fokozatos bevezetésből logikusan következő lépcsőfok, azaz "kétheti" (50%-os) részlet. A költségvetés kifeszített helyzetéből – és a deficit érdemi csökkentésének célkitűzéséből – fakadóan viszont sejthetjük, hogy az új kormány valószínűleg nem tervezi azonnal beépíteni a teljes 14. havi juttatást, hanem valamilyen ettől eltérő forgatókönyvben gondolkodhat. A cikkben ezeket a lehetséges forgatókönyveket villantjuk fel.

Négy év alatt legalább 1350 milliárd forint a tét

A költségvetési nagyságrend érzékeltetésére a 2026-os tényleges kifizetések alapján közelítő becslést készíthetünk. A február végi államháztartási adatok szerint idén a 13. havi nyugdíjak és ellátások 579,3 milliárd, a 14. havi juttatások negyedhavi részlete pedig 144,8 milliárd forintba kerültek. Ez alapján egy teljes 14. havi nyugdíj és a kapcsolódó ellátások 2027-es költségére óvatos becsléssel 600 milliárd forinttal számolhatunk.

A tétet tovább növeli, hogy egy rendszeres, minden évben jelentkező kiadási tételről van szó, így a költségvetés szempontjából közép-hosszú távon is számottevő hatása van a kormány döntésének. Az alábbi táblázatban két egyszerű szcenáriót vetünk össze: az egyik esetben a 14. havi kifizetés fokozatosan emelkedik: 2027-ben 50, 2028-ban 75, 2029-től pedig 100 százalékát teszi ki a jogosultak havi nyugdíjának. A másodikban a kormány "befagyasztja" a 2026-os állapotot, azaz mindvégig változatlanul a havi nyugdíj 25 százalékán tartja a juttatást. (A becslés során az inflációtól eltekintünk.)

A 14. havi nyugdíj két lehetséges kifutásának becsült éves költsége Év Fokozatosan, negyedenként felépítve A nyugdíj 25%-án befagyasztva 2027. 300 milliárd Ft 150 milliárd Ft 2028. 450 milliárd Ft 150 milliárd Ft 2029. 600 milliárd Ft 150 milliárd Ft 2030. 600 milliárd Ft 150 milliárd Ft Négy év alatt összesen: 1950 milliárd Ft 600 milliárd Ft Forrás: Portfolio-becslés

A két pálya mind a nyugdíjasok és egyéb ellátásokban részesülők számára, mind a költségvetés szempontjából nagyon más helyzetet teremtene: a négy évre számított összköltségben nagyságrendileg 1350 milliárd forintos különbség mutatkozik. (A számítás mindvégig évi 600 milliárdos teljes havi költségbázist feltételez, nem kalkulál a későbbi nyugdíjemelésekkel, illetve az ellátotti létszám és összetétel változásával, ezért inkább alsó határnak tekinthető.)

A 13. és 14. havi nyugdíj finanszírozása nem magától értetődő: az ellátottak nem fizettek kifejezetten ezekre a juttatásokra jogosító járulékot, és a bevezetésükhöz sem kapcsolódott önálló, automatikusan felépülő bevételi forrás. A kifizetések fedezetét így jelenleg a folyó finanszírozású nyugdíjrendszer dedikált bevételeit kiegészítve a központi költségvetésnek kell biztosítania támogatás formájában.



A 14. havi nyugdíj teljes beépítése tartósan megemelné a nyugdíjkiadások szintjét, emiatt más kiadások visszafogására, többletbevételekre vagy kedvezőbb gazdasági folyamatokra lenne szükség. A demográfiai változások tovább nehezíthetik a juttatás finanszírozását: az idősödő népesség mellett minden tartósan kiadásnövelő tétel különösen körültekintő tervezést igényel.

A Tiszának a saját nyugdíjígéreteit is finanszíroznia kell

A Tisza-kormány mozgásterét tovább szűkíthetik saját vállalásai: 2027 januárjától 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum, és külön emelést kapnak a 146 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők. A korrekciós csomag a kormány tájékoztatása szerint összesen több mint 700 ezer ember jövedelmét emelheti meg.

A Tisza programjában emellett szerepelt a nyugdíjas SZÉP-kártya:

250 ezer forint alatti havi nyugdíjnál évi 200 ezer,

250-500 ezer forint között pedig évi 100 ezer forint célzott támogatást ígértek,

de ennek végleges bevezetéséről még nincs ismert döntés. A kormányzati bejelentésekből mindenesetre erősen kirajzolódik egy, az előző kormányokéval teljesen ellentétes nyugdíjpolitika: a Tisza nem fél különbséget tenni az alacsonyabb és a magasabb ellátású nyugdíjasok között, és a bevezetendő juttatásait kifejezetten a legkisebb nyugdíjban részesülőkre célozza.

A Tisza programjában megjelenő legfőbb ígéretek költségvetési vonzata egyébként önmagában is felérne egy 14. havi nyugdíjjal: Kármán András korábbi elmondása szerint

a Nyugdíjas SZÉP-kártya a legnagyobb tétel, évi 350-400 milliárd forintba kerülne ez a vállalásuk,

kerülne ez a vállalásuk, a legalább 120 ezer forintra történő nyugdíjfelzárkóztatás, továbbá a 146 ezer forint alatti nyugdíjak lépcsőzetes emelése, az időskorúak járadékának megduplázása és más kapcsolódó emelések együttesen mintegy 123 milliárd forintba kerülhetnek évente.

kerülhetnek évente. A Tisza emellett új idősotthonok százait is ígérte a kampányban, 120-200 milliárd forintos éves költséggel.

Ilyen ígéretekkel a háta mögött különösen elképzelhető, hogy a nyugdíjasoknak juttatott plusz összegeket az új kormány már nem a korábban meghatározó – akinek több van, az több támogatást is kap – politika folytatására fordítaná, hanem a saját programjának megfelelően, a jövedelmi rangsorban lefelé célozva szeretné elosztani.

A lengyel példa: degresszív 14. havi nyugdíj, visszafogottabb költekezés

A magyar helyzethez az európai országok közül Lengyelország példája hasonlít a legjobban, ahol 13. és 14. havi juttatás egyaránt létezik, azonban a kiegészítő juttatások felépítése teljesen más elvet követ, és a költségvetési vonzatuk is jóval enyhébb. Míg Magyarországon a pluszjuttatások összege a jogosult saját nyugdíjához igazodik, Lengyelországban a 13. havi nyugdíj egységes összegű, a 14. havi pedig a magasabb nyugdíjaknál fokozatosan csökken.

A 2026-os szabályok alapján a lengyel 13. havi nyugdíj minden jogosult részére a minimálnyugdíjjal megegyező összeg, azaz bruttó 1978,49 zloty (mostani árfolyamon kb. 165 ezer forint), függetlenül a "sima" nyugdíja nagyságától. A 14. havi teljes összege szintén 1978,49 zloty,

de ez csak a legfeljebb 2900 zloty (kb. 241 ezer forint) alatti ellátásokhoz jár teljes egészében.

E határ felett minden további nyugdíjként kapott zloty egy zlotyval csökkenti a 14. havi kifizetést. Az 50 zloty alatti összegeket pedig már nem folyósítják, így 4828,49 zloty (kb. 402 ezer forint) feletti nyugdíjnál megszűnik a jogosultság a tényleges kifizetésre. A lengyel konstrukció tehát egy meghatározott összegig minden jogosultnak azonos támogatást biztosít, majd a magasabb nyugdíjaknál fokozatosan kivezeti azt. Ennek előnye a költségek célzottabb elosztása, ugyanakkor magyar szemmel nézve az lehet a fő kockázata, hogy az alkalmazása esetén a magasabb nyugdíjú ellátottak a jelenlegi, az egyéni nyugdíjhoz korlátlanul igazodó mechanizmushoz képest kevesebbet kapnának.

A lengyel kormány 2026-os költségvetésében 31,8 milliárd zlotyt különített el a 13. és 14. havi nyugdíjakra, miközben a fő társadalombiztosítási nyugdíjalap, a FUS éves nyugdíj- és járadékkiadását mintegy 444 milliárd zlotyra tervezték. Utóbbinak egy hónapra elosztott átlagos értéke 37 milliárd zloty, ez alapján

a két extra juttatás együttes költsége egy havi nyugdíjkiadás 86 százalékával egyenértékű.

Az összehasonlítás közelítő jellegű, mert a költségvetési tételek ellátotti köre nem teljesen azonos. Az arány mindenesetre jól érzékelteti, hogy a lengyel 13. és 14. havi juttatás együttes költsége lényegesen kisebb két teljes havi nyugdíjtömegnél. Ebben fontos szerepet játszik a fix összegű 13. havi és a magasabb nyugdíjaknál fokozatosan csökkenő 14. havi konstrukció.

A lengyel társadalombiztosító, a ZUS 2025-ös adatai külön is megmutatják a két juttatás visszafogottabb költségét: a 13. havira 16,6 milliárd, a 14. havira 9,4 milliárd zlotyt fordítottak. A FUS 403,9 milliárdos éves nyugdíj- és járadékkiadásának havi átlagához viszonyítva ez együttesen 0,77 hónapnak felel meg.

A szlovák példa: mindenkinek egységes összeg, most éppen évekre befagyasztva

Szlovákia másféle megoldást alkalmaz: a 13. havi nyugdíj az ellátás típusától függő, rögzített juttatás; az öregségi nyugdíjasoknak 2026-ban 667,30 euró (kb. 243 ezer forint) jár. A szlovák kormány a költségvetési konszolidáció részeként 2028-ig befagyasztotta a 13. havi összegeket, így a juttatás megmarad, de nominálisan nem nő, ami a nyugdíjak emelkedése esetén mérsékli a pluszjuttatás relatív súlyát. A szlovák példa is azt mutatja, hogy egy extra juttatás megtartása nem feltétlenül követeli meg azt, hogy minden jogosult a saját teljes havi nyugdíjának megfelelő összegben részesüljön.

A Pénzügyminisztérium egyelőre nem árulta el a terveket

Kármán András pénzügyminiszter nyár végén a Kossuth Rádióban fejtette ki: a Tisza legfontosabb ígéretei, mint például a legalacsonyabb nyugdíjak erős felzárkóztatása vagy a differenciált összegű Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése a pártot jellemző szociálisan érzékeny társadalompolitikai megközelítésbe illeszkednek. A riporter vonatkozó kérdésére azt válaszolta:

arról még nincs kormánydöntés, hogy a 14. havi nyugdíjat is tervezik-e differenciálni,

de Kármán szerint a programjuk emblematikus pontjai rászorultsági alapon célozzák a támogatásokat és beavatkozásokat.

A Portfolio az ügyben részletes kérdésekkel fordult a Pénzügyminisztériumhoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a 2027-es költségvetés milyen összegű 14. havi nyugdíjjal számol, van-e döntés a teljes felépítés ütemezéséről, vizsgálják-e a juttatás plafonozását vagy jövedelmi küszöbhöz kötését, illetve milyen kapcsolatban állhat mindez a szintén beígért Nyugdíjas SZÉP-kártyával.

A tárca válaszában azt közölte, hogy hosszú hónapok óta dolgozik a 2027-es költségvetés részletszabályain, a tervezet hamarosan az Országgyűlés elé kerül, és ezt követően tájékoztatják a nyilvánosságot a részletekről. A minisztérium tehát nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj célzottabb kialakítását mérlegelné.

Pár nap múlva a 2027-es költségvetésből így fontos kérdésekre kaphatunk válaszokat a nyugdíjak ügyében is. A kormány ugyanis a jelenlegi szabályozás szerinti teljes havi kifizetést is választhatja, de külön jogalkotással mérsékelheti a juttatás összegét vagy átalakíthatja annak elosztását. A tét túlmutat a következő februári kiadás összegén, a 14. havi nyugdíj konstrukciója hosszú évekre meghatározhatja az államháztartás mozgásterét.

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