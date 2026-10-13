Nagy bejelentés jött a BYD magyar gyáráról!

A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi-gyárában - jelentette be Stella Li ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-be hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában.

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Stella Li, aki a cég nemzetközi üzletágát felügyeli, azt mondta, hogy európai munkaerő-állománya a közeljövőben már meghaladja a 10 ezret. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál.

Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat.

A vállalat a magyarországi mellett további több üzem építését is fontolgatja Európában, a listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel. A helyszínekről azonban még nem született döntés, a következő beruházások még a tervezési szakaszban vannak.

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