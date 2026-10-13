Napokon belül kiderül, mekkora lehet a minimálbér jövőre

Október második felében tartja a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) a következő ülését, amelyen szóba kerül a jövő évi minimálbér-emelés kérdése - válaszolta újságírói kérdésre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára egy mai eseményen.
Perlusz László hozzátette: a kormány és a szociális partnerek között 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásnál kikötötték, hogy a minimálbér-emelés mértékéről az első három negyedévre vonatkozó adatok alapján döntenek. A következő VKF-ülésen így már a friss adatok alapján lehet konkrét számokról beszélni, tette hozzá.
Mint ismert, a hároméves alkuban a béremelési ütemterv feltételeként konkrét indikátorértékek (bruttó átlagkereset növekedése, GDP-növekedés, infláció) rögzítettek. Ennek kapcsán Perlusz László elmondta:
a minimálbér-emelés feltételei között az első helyen a GDP-növekedés áll.
Eredetileg tavaly 3,4%-os, idén 4,1%-os, jövőre pedig 4,3%-kos növekedés kellett volna a tervezett minimálbér-emelési pálya megvalósításához, amelyen értelmében idén például 13%-kal kellett volna emelkednie a legkisebb bérnek, ehelyett azonban csak 11%-os emelés valósult meg.
Az előrejelzések szerint a hároméves megállapodásban feltételként megszabott GDP-növekedési ütemnek csak a töredéke valósult meg. Ehhez kell a bérfelzárkóztatási pályát is igazítani
- mondta a VOSZ főtitkára.
Azzal kapcsolatban, hogy idén a béralkuban eredetileg megcélzott 13% helyett csak 11%-kal nőtt a minimálbér, a VOSZ főtitkára elmondta:
majdnem túlnyújtózkodott azon a munkaadói szféra, mint ami a realitásból adódott volna.
Perlusz László szerint idén várhatóan az átlagbérek 8-9% körül fognak növekedni. "Egy nagyon mérsékelt infláció mellett valósul ez meg, így nagyon masszív reálbér-emelkedésre számítunk" -tette hozzá.
Címlapkép: Perlusz László, a VOSZ főtitkára (Fotó: VOSZ)
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