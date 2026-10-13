Az Anthropic kísérletei szerint már csak néhány hónapra lehetünk attól, hogy a kisméretű mesterségesintelligencia-modellek képesek legyenek önmagukat replikálni a kereskedelmi forgalomban kapható IoT-eszközökön, például az okoshűtőkön vagy az olcsó Android TV-boxokon.

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A vállalat hétfőn közzétett kutatásában azt vizsgálta, hogy az MI-modellek képesek-e sebezhető eszközöket felkutatni, átmásolni rájuk magukat, majd emberi beavatkozás nélkül továbbterjedni.

Az eredmények alapján a 30 milliárd paraméter alatti, kisebb modellek már képesek végrehajtani a replikációhoz szükséges egyes lépéseket, azonban a teljes folyamatot elejétől a végéig még nem tudják megbízhatóan végigvinni.

Az Anthropic egy egyszerűsített tesztkörnyezetben – ahol bizonyos védelmi intézkedéseket kiiktattak – azt tapasztalta, hogy a GLM-5.2 és az annál erősebb modellek már képesek voltak végigvinni a teljes replikációs láncot.

A cég figyelmeztetett, hogy az ilyen önreplikáló rendszereket rendkívül nehéz lenne leállítani, mivel nem létezik központi kikapcsolási pont. A hagyományos kártékony szoftverekkel ellentétben ezek a modellek ismeretlen eszközöket is képesek lennének önállóan feltérképezni, akár az adatközpontok processzorait is célba véve. A kutatás nem véletlenül összpontosított az IoT-eszközökre: az okostévék,

az okos háztartási gépek és egyéb internetkapcsolattal rendelkező eszközök jellemzően gyenge védelemmel rendelkeznek.

Az Anthropic arra is rámutatott, hogy ha a kisebb modellek a korábbi ütemben fejlődnek tovább, az év végére már képesek lehetnek az autonóm replikációra. A vállalat ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen rendszerek várhatóan lassan terjednének, és elsősorban a széles körben elérhető, viszonylag gyengén védett számítási kapacitásokra támaszkodnának. A cég ajánlása szerint az érintett rendszerek védelmét mielőbb meg kell erősíteni az ilyen MI-ágensek terjedésének megnehezítése érdekében.

Forrás: Reuters

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