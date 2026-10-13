Részlegesen lezárták az M0-s egyik Duna-hídját, meg is lett az eredménye

Mától október 20-ig részlegesen lezárták az M0-s körgyűrű egyik Duna-hídját, a Deák Ferenc hidat, emiatt jelentős torlódás alakult ki.

Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya irányába, a 17-es Szigethalom–Tököl és a 14-es Érd–Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-ig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás

– olvasható az Útinform honlapján.

Hozzáteszik, az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál–Pestszentimre csomóponttól „araszolgatásra készüljenek”. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy baleset történt az M0-M5 csomópontban az M0-sról a M5-ös Szeged irányra lehajtó ágon.

A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es km-nél levő Gyál–Pestszentimre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára – írja az Útinform.