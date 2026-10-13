Súlyos adatok láttak napvilágot: a francia nyugdíjrendszer már a közszolgáltatások elől szívja el a pénzt

Egyes francia minisztériumok költségvetésének közel harmadát a nyugdíjkiadások emésztik fel, emiatt egyre kevesebb forrás jut más közszolgáltatásokra – derül ki egy kormányzati jelentésből, amely először bontja le tárcánként a nyugdíjterheket.

A költségvetési törvényjavaslathoz csatolt 250 oldalas melléklet szerint az oktatási tárca előirányzatainak 32 százaléka, vagyis 28,5 milliárd euró kerül át az állami köztisztviselők nyugdíjait finanszírozó elkülönített nyugdíjszámlára – derül ki a Reuters beszámolójából. A rendőrséget is felügyelő belügyminisztériumnál ez az arány 30 százalék, míg

az összes tárca átlagában körülbelül 13 százalékot tesz ki.

A jelentés rámutat, hogy 2000 és 2023 között a nyugdíjkiadások GDP-arányosan 2,5 százalékponttal emelkedtek, miközben az oktatásra fordított kiadások 0,5 százalékponttal csökkentek. A dokumentum megjelenése egybeesett a középiskolások tiltakozásaival, akik az oktatási épületek leromlott állapota miatt vonultak utcára.

"A nyugdíjkiadások terhe a minisztériumi költségvetéseken belül kiszorító hatást fejt ki, hiszen az egyes tárcáknál a nyugdíjakra elkülönített összegek nem állnak rendelkezésre a közszolgáltatások finanszírozására" – áll a jelentésben.

A legnagyobb állami foglalkoztatóknál – mint az oktatási tárca, amely a pedagógusok bérét is fizeti – azért a legmagasabb a nyugdíjteher, mert a rendszerben súlyos demográfiai egyensúlytalanság alakult ki. Az állami nyugdíjrendszerben minden egyes nyugdíjasra mindössze 0,94 aktív befizető jut, szemben a magánszektor kötelező nyugdíjrendszerének 1,5-ös arányával. Ahogy a nyugdíjasok száma nő, az aktív köztisztviselőké pedig csökken, a minisztériumok által fizetendő munkáltatói járulék mértéke folyamatosan emelkedik.

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