Súlyos üzemanyagválság Ukrajnában, Magyarország is jelentős mennyiségű dízelt szállít

Logisztikai nehézségek – köztük a Duna alacsony vízállása és az emelkedő európai üzemanyagárak – miatt gázolajhiány fenyegeti Ukrajnát, amely a háborús pusztítások következtében szinte teljes egészében importra szorul az üzemanyag-ellátásában. Az importból pedig hazánk is kiveszi a részét.

Az Enkorr ukrán üzemanyagipari szakportál hétfőn arról számolt be, hogy a gázolaj fizikai elérhetősége továbbra is a piac kulcskérdése, a hiány pedig a múlt hét végére különösen súlyossá vált az ország déli és nyugati régióiban egyaránt. A portál hangsúlyozta, hogy bár hagyományosan az orosz támadások jelentik a fő kockázati tényezőt,

ezúttal természeti okok is hozzájárulnak a problémához.

A Duna – amely az ukrán üzemanyag-import egyik meghatározó útvonala – alacsony vízállása jelentősen csökkentette az uszályok teherbírását, egyes hajók pedig egyáltalán nem tudják elérni a kikötőket. Nyugat-Ukrajnában a vasúti és közúti szállítási útvonalakon egyaránt torlódások alakultak ki, így a vasúti üzemanyag-szállítmányok nyolc napot vagy többet várakoznak, a kamionok pedig öt-nyolc napos sorban állásra kényszerülnek a határátkelőknél.

Ukrajna finomítói a háború során megsemmisültek vagy súlyosan megrongálódtak, ezért az ország szinte kizárólag importból fedezi üzemanyag-szükségletét.

A gázolaj legnagyobb része Lengyelországból, Litvániából és Magyarországról érkezik.

A kijevi székhelyű A-95 üzemanyag-tanácsadó cég adatai szerint Ukrajna szeptemberben 537 ezer tonna gázolajat importált, ami 9 százalékos visszaesést jelent az augusztusi mennyiséghez képest. Az év első kilenc hónapjában az összes gázolaj-szállítmány 4,7 millió tonnát tett ki, ami 3 százalékos növekedés 2025 azonos időszakához viszonyítva.

Forrás: Reuters

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