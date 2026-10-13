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Tárkányi Zsolt kemény üzenetet küldött a Magyar Akkumulátoripari Szövetségnek
Gazdaság

Tárkányi Zsolt kemény üzenetet küldött a Magyar Akkumulátoripari Szövetségnek

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Felszólítom a Magyar Akkumulátoripari Szövetséget, hogy ne Debrecenben rendezzék meg a Magyar Akkumulátoripari Napok nevű rendezvényüket - írta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára.

A szakmai szervezet november 4-én és 5-én a debreceni Kölcsey Központban tartaná meg rendezvényét, amelyre több kínai akkumulátorgyártó vállalat, köztük a CATL felsővezetését is meghívták. Tárkányi Zsolt ugyanakkor a Facebook-bejegyzésében felháborítónak nevezte a város Európa akkumulátoripari központjaként való emlegetését, hangsúlyozva, hogy

a helyi lakosság nem támogatta a beruházásokat, és a gyárak jelenlétéből a település eddig csak hátrányokat tapasztalt.

Debrecenben az akkumulátorgyárak ugyanis nem a fenntartható, környezettudatos, modern mobilitást jelentik a város polgárainak, hanem a bizalmatlanságot a gyárak működésével kapcsolatban, a szennyezéstől való félelmet, valamint a lakókörnyezetünk és városunk jövője iránt érzett aggodalmat - fogalmazott a bejegyzésben a politikus.

Az államtitkár külön sérelmezte, hogy a kormány egyik képviselője úgy tervezett előadást tartani a konferencián, hogy erről nem egyeztetett a térség országgyűlési képviselőivel. A poszt frissítéséből az is kiderült, hogy a szóban forgó államtitkár Tótth András energetikai államtitkár volt, aki személyes okokra hivatkozva lemondott posztjáról.

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Az akkugyárak teremtsék meg szabályszerű működésükkel a közbizalmat, és ha ez sikerült, csak utána rendezzenek Debrecenben hasonló szakmai fórumot

- hangsúlyozta Tárkányi Zsolt, hozzátéve, hogy a bizalom kiépítéséhez meglátása szerint még hosszú évekre lesz szükség.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/MTI Fotószerkesztõség/Filep István

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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