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Tisza-kormány: folytatja az ülésezést a parlament, új tagokat kap a Médiatanács
Gazdaság

Tisza-kormány: folytatja az ülésezést a parlament, új tagokat kap a Médiatanács

Portfolio
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Kedden folytatódik a parlament plenáris ülése, a képviselők tárgyalnak a 2026-os költségvetés módosításáról, megválasztják a Médiatanács új tagjait és az NVVH elnökhelyetteseit.

A hétfői ülésnap után kedden és szerdán is folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése, vagyis

nem pihennek a képviselők.

Miközben a kormány a jövő hétre ígéri a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtását, ma még az idei büdzsé módosítása lesz terítéken a parlamentben. Emellett megválaszthatják a Médiatanács új tagjait, akik napközben le is teszik az esküt, illetve szavaznak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnökhelytteseiről is.

Címlapkép forrása: Portfolio

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