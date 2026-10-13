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Tisza-kormány: lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és a MEKH elnöke is, új taggal bővült a Médiatanács
Gazdaság

Tisza-kormány: lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és a MEKH elnöke is, új taggal bővült a Médiatanács

Portfolio
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Kedden folytatódott a parlament plenáris ülése, a képviselők tárgyaltak a 2026-os költségvetés módosításáról, megválasztották a Médiatanács új tagjait és az NVVH elnökhelyetteseit. Este váratlanul lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és Juhász Edit, a MEKH elnöke is. Az este folyamán az is kiderült, hogy utóbbi pozícióját Losonczy Géza veszi át.
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Losonczy Gézát nevezték ki a MEKH új elnökévé

Losonczy Gézát nevezték ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) új elnökévé október 16-i hatállyal, megbízatása hét évre szól - tájékoztatta a Kormányzati Kommunikáció az MTI-t kedden.

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Losonczy Gézát nevezték ki a MEKH új elnökévé
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Lemondott Tótth András energetikai államtitkár

Személyes okokra hivatkozva lemondott Tótth András energetikai államtitkár, megbízatása október 13-ával, azaz keddel meg is szűnt.

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Lemondott Tótth András energetikai államtitkár
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Magyarországról nyilatkozott az uniós biztos: "jelentős és kézzelfogható előrelépések történtek"

Fontos mérföldkőnek nevezte Piotr Serafin költségvetésért felelős európai biztos kedden, hogy az Európai Unió Tanácsa úgy döntött, a Magyarország által végrehajtott korrekciós intézkedések nyomán feloldja a jogállamisági feltételességi mechanizmus keretében elrendelt uniós intézkedéseket. Az EU ezzel elismeri a Magyarországon az elmúlt hónapokban bekövetkezett pozitív fejleményeket - jelentette ki a lengyel biztos Luxembourgban.

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Magyarországról nyilatkozott az uniós biztos:
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Megegyezés a kormány és az önkormányzatok között: jövőre emelkedik a támogatás összege

Egyeztetett a 2027-es költségvetésről az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) és a kormányzat. Bár konkrét számok még nem hangzottak el, a kormány a támogatások reálértéken történő növelését ígérte jövőre, miközben az önkormányzatok a romló pénzügyi helyzetük miatt már az idei évre is kiegészítő forrásokat és terheik csökkentését kérik - írta a közösségi médiában Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

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Megegyezés a kormány és az önkormányzatok között: jövőre emelkedik a támogatás összege
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Vitézy Dávid elmondta, radikális változások jönnek a magyar közlekedésben

A kormány radikális irányváltást hajt végre a közlekedés terén, így az új autópályák építése helyett a meglévő, kritikus állapotú úthálózat és a hidak felújítására fókuszál - mondta el Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a IX. Magyar Közlekedési Konferencia nyitóelőadásában. Az állam 2027 tavaszán visszaveszi a gyorsforgalmi utak üzemeltetését a koncessziós partnerektől, miközben minden eddiginél szigorúbb KRESZ-módosítások és soha nem látott mértékű, több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program indul.

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Vitézy Dávid elmondta, radikális változások jönnek a magyar közlekedésben
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Magyar Péter: működik a paksi fenékküszöb

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-on közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy bár a Duna vízállása még sohasem volt ilyen alacsony, a Paksnál megépült fenékküszöbnek köszönhetően az ország legfontosabb erőműve folyamatosan üzemelni tud.

Jelenleg rekord mértékű, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni

- írta a kormányfő.

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Megjelent a közmédia vezetői pályázata

Nyílt pályázaton lehet jelentkezni a közmédia vezetésére. Az új vezetőt a Független Közmédia Testület választja ki

- írta a Facebook-oldalán Tarr Zoltán, Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető a pályázatot fontos lépésnek nevezte a független közmédia létrehozásában.

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Megszavazták a fuvarozók adócsökkentését

Keddi ülésén megszavazta az Országgyűlés azt, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából. A kormány a lépéssel próbálja enyhíteni a szektor megnövekedett terheit.

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Megszavazták a fuvarozók adócsökkentését
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Nem szabadul Hankó Balázs

Október végéig biztosan letartóztatásban marad Hankó Balázs, a Fidesz-kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, a Kecskeméti Törvényszék ugyanis elutasította a képviselő és védője fellebbezését - írja a Telex. A törvényszék közleménye szerint megalapozott a bűncselekmény gyanúja, emellett fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Az egykori miniszter mellett volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is letartóztatásban marad.

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Miniszterelnöki interjú lesz este

Este a Partizánon ad interjút Magyar Péter, aki egyenesen a miniszterelnöki irodából beszél majd - közölte a kormányfő Facebook-oldalán.

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Megvannak az NVVH elnökhelyettesei

Az Országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét kedden titkos szavazáson: Ötvös Károly közpénzügyi, Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnökhelyettese lesz a testületnek.

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Megvannak az NVVH elnökhelyettesei
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Csak egy új tagok tudott választani a parlament a Médiatanácsba

Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg kedden az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították.

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Csak egy új tagok tudott választani a parlament a Médiatanácsba
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Hatott Baka András szava: módosította az orvosi kamarára vonatkozó törvényt a parlament

Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az egészségügyi kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt kedden az Országgyűlés.

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Hatott Baka András szava: módosította az orvosi kamarára vonatkozó törvényt a parlament
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Komoly dicséretet kapott Brüsszelből Magyarország

Elismerését fejezte ki a jogállamiság helyreállítása terén elért "jelentős előrelépésért", valamint a magyar kormány és az Európai Unió intézményei közötti "kiváló együttműködésért" Michael McGrath igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos kedden Luxembourgban.

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Komoly dicséretet kapott Brüsszelből Magyarország
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Forradalmi javaslat született a vagyonadóról – Mit lép erre a kormány?

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete elkészítette javaslatát a vagyonadóról szóló törvénytervezethez – írja a szervezet Facebook-oldalán

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Forradalmi javaslat született a vagyonadóról – Mit lép erre a kormány?
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Tisza-kormány: folytatja az ülésezést a parlament, új tagokat kap a Médiatanács

A hétfői ülésnap után kedden és szerdán is folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése, vagyis

nem pihennek a képviselők.

Miközben a kormány a jövő hétre ígéri a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtását, ma még az idei büdzsé módosítása lesz terítéken a parlamentben. Emellett megválaszthatják a Médiatanács új tagjait, akik napközben le is teszik az esküt, illetve szavaznak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnökhelytteseiről is.

Címlapkép forrása: Portfolio

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Kármán András szerint nagyon nehéz helyzetben van egymillió magyar nyugdíjas

Kármán András pénzügyminiszter szerint közel egymillió idős ember él súlyos nélkülözésben Magyarországon, elsősorban a csökkenő nyugdíjkiadások és a kiugró élelmiszer-infláció miatt. Az ország ma a GDP kevesebb mint 6 százalékát fordítja öregségi nyugdíjakra, miközben az uniós átlag 9–10 százalék, és a 2010-es évek elején a magyar arány még a 7,5 százalékot is megközelítette. 2020 és 2025 között az általános árszint 50, az élelmiszerek ára pedig 82 százalékkal emelkedett, ami leginkább a jövedelmük nagy részét élelmiszerre költő időseket sújtotta. A helyzet javítására január 1-jétől automatikus emelés lép életbe, amelyhez nem kell külön kérelmet benyújtani. A miniszter szerint a kormány nagyon rossz állapotban vette át a költségvetést és a gazdaságot az előző, Fidesz-kormánytól.

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Kármán András szerint nagyon nehéz helyzetben van egymillió magyar nyugdíjas
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Két mentelmi ügyben is szavaz ma a parlament

A parlament Mentelmi Bizottsága Gurzó Mária tiszás és Toroczkai László mi hazánkos országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartását javasolja. Ezt Sasi-Nagy Edit, a testület tiszás elnöke jelentette be.

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Két mentelmi ügyben is szavaz ma a parlament
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Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is

Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely legfrissebb World Economic Outlook jelentésében idén 1,9, jövőre 2,1 százalékos GDP-bővülést vár. Az inflációs előrejelzést ennél is jelentősebben módosította a szervezet, hiszen az idei pénzromlás várható mértékét az áprilisi 3,8 százalékról 1,9 százalékra csökkentette. A munkanélküliség ugyanakkor a korábban vártnál magasabb lehet, idén 4,5 százalékos rátával számolnak. A globális gazdaság idén 3,1, jövőre 3,4 százalékkal nőhet, a világszintű infláció viszont 4,7 százalékra gyorsulhat. Az IMF szerint a nyersolaj átlagára idén közel 96 dollár lehet hordónként, szemben a tavalyi 68 dollárral.

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Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is

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