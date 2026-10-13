Tisza-kormány: lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és a MEKH elnöke is, új taggal bővült a Médiatanács

Nyílt pályázaton lehet jelentkezni a közmédia vezetésére. Az új vezetőt a Független Közmédia Testület választja ki

- írta a Facebook-oldalán Tarr Zoltán, Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető a pályázatot fontos lépésnek nevezte a független közmédia létrehozásában.