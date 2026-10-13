Tisza-kormány: Magyar Péter hamarosan interjút ad, új taggal bővült a Médiatanács

Magyar Péter: működik a paksi fenékküszöb
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-on közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy bár a Duna vízállása még sohasem volt ilyen alacsony, a Paksnál megépült fenékküszöbnek köszönhetően az ország legfontosabb erőműve folyamatosan üzemelni tud.
Jelenleg rekord mértékű, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni
- írta a kormányfő.
Megjelent a közmédia vezetői pályázata
Nyílt pályázaton lehet jelentkezni a közmédia vezetésére. Az új vezetőt a Független Közmédia Testület választja ki
- írta a Facebook-oldalán Tarr Zoltán, Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető a pályázatot fontos lépésnek nevezte a független közmédia létrehozásában.
Megszavazták a fuvarozók adócsökkentését
Keddi ülésén megszavazta az Országgyűlés azt, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából. A kormány a lépéssel próbálja enyhíteni a szektor megnövekedett terheit.
Nem szabadul Hankó Balázs
Október végéig biztosan letartóztatásban marad Hankó Balázs, a Fidesz-kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, a Kecskeméti Törvényszék ugyanis elutasította a képviselő és védője fellebbezését - írja a Telex. A törvényszék közleménye szerint megalapozott a bűncselekmény gyanúja, emellett fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Az egykori miniszter mellett volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika is letartóztatásban marad.
Miniszterelnöki interjú lesz este
Este a Partizánon ad interjút Magyar Péter, aki egyenesen a miniszterelnöki irodából beszél majd - közölte a kormányfő Facebook-oldalán.
Megvannak az NVVH elnökhelyettesei
Az Országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét kedden titkos szavazáson: Ötvös Károly közpénzügyi, Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, valamint Terhes Tibor Dávid fellebbviteli elnökhelyettese lesz a testületnek.
Csak egy új tagok tudott választani a parlament a Médiatanácsba
Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg kedden az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították.
Hatott Baka András szava: módosította az orvosi kamarára vonatkozó törvényt a parlament
Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az egészségügyi kamarákról szóló, ki nem hirdetett törvényt kedden az Országgyűlés.
Komoly dicséretet kapott Brüsszelből Magyarország
Elismerését fejezte ki a jogállamiság helyreállítása terén elért "jelentős előrelépésért", valamint a magyar kormány és az Európai Unió intézményei közötti "kiváló együttműködésért" Michael McGrath igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos kedden Luxembourgban.
Forradalmi javaslat született a vagyonadóról – Mit lép erre a kormány?
A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete elkészítette javaslatát a vagyonadóról szóló törvénytervezethez – írja a szervezet Facebook-oldalán.
Tisza-kormány: folytatja az ülésezést a parlament, új tagokat kap a Médiatanács
A hétfői ülésnap után kedden és szerdán is folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése, vagyis
nem pihennek a képviselők.
Miközben a kormány a jövő hétre ígéri a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtását, ma még az idei büdzsé módosítása lesz terítéken a parlamentben. Emellett megválaszthatják a Médiatanács új tagjait, akik napközben le is teszik az esküt, illetve szavaznak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnökhelytteseiről is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kármán András szerint nagyon nehéz helyzetben van egymillió magyar nyugdíjas
Kármán András pénzügyminiszter szerint közel egymillió idős ember él súlyos nélkülözésben Magyarországon, elsősorban a csökkenő nyugdíjkiadások és a kiugró élelmiszer-infláció miatt. Az ország ma a GDP kevesebb mint 6 százalékát fordítja öregségi nyugdíjakra, miközben az uniós átlag 9–10 százalék, és a 2010-es évek elején a magyar arány még a 7,5 százalékot is megközelítette. 2020 és 2025 között az általános árszint 50, az élelmiszerek ára pedig 82 százalékkal emelkedett, ami leginkább a jövedelmük nagy részét élelmiszerre költő időseket sújtotta. A helyzet javítására január 1-jétől automatikus emelés lép életbe, amelyhez nem kell külön kérelmet benyújtani. A miniszter szerint a kormány nagyon rossz állapotban vette át a költségvetést és a gazdaságot az előző, Fidesz-kormánytól.
Két mentelmi ügyben is szavaz ma a parlament
A parlament Mentelmi Bizottsága Gurzó Mária tiszás és Toroczkai László mi hazánkos országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartását javasolja. Ezt Sasi-Nagy Edit, a testület tiszás elnöke jelentette be.
Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is
Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely legfrissebb World Economic Outlook jelentésében idén 1,9, jövőre 2,1 százalékos GDP-bővülést vár. Az inflációs előrejelzést ennél is jelentősebben módosította a szervezet, hiszen az idei pénzromlás várható mértékét az áprilisi 3,8 százalékról 1,9 százalékra csökkentette. A munkanélküliség ugyanakkor a korábban vártnál magasabb lehet, idén 4,5 százalékos rátával számolnak. A globális gazdaság idén 3,1, jövőre 3,4 százalékkal nőhet, a világszintű infláció viszont 4,7 százalékra gyorsulhat. Az IMF szerint a nyersolaj átlagára idén közel 96 dollár lehet hordónként, szemben a tavalyi 68 dollárral.
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