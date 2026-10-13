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Tiszta vizet öntött a pohárba a gyógyszerhatóság a hatodikosoknak szánt vakcinával kapcsolatban
Gazdaság

Tiszta vizet öntött a pohárba a gyógyszerhatóság a hatodikosoknak szánt vakcinával kapcsolatban

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A hatodik osztályosoknak szánt, Triaxis feliratú emlékeztető oltóanyag teljesen megegyezik a hazánkban engedélyezett Adacel vakcinával. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint az eltérő elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás nem jelent minőségi vagy biztonsági kockázatot, így a készítmény beadása a szokásos orvosi előírások szerint folytatódhat.

A torokgyík, merevgörcs és szamárköhögés elleni emlékeztető oltással kapcsolatban az elmúlt időszakban több kérdés is érkezett a hatósághoz. Az NNGYK ezzel kapcsolatban tisztázza, hogy az Európai Unióban az érintett készítményt több néven – Adacel, Covaxis és Triaxis – is forgalmazzák, összetételük és minőségük azonban teljesen azonos.

A 2026/2027-es tanévben a hatodikosok a Boostrix mellett az ország bizonyos részein ezt a vakcinát kapják.

Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételekre a gyógyszerészeti hatóság 2026 augusztusában úgynevezett alaki hiba engedélyt adott ki. Ez a csomagolás nyelvére és az eltérő elnevezésre vonatkozó engedély, és nem az oltóanyag minőségére vonatkozik. Az engedély feltétele a hatályos magyar nyelvű betegtájékoztató és a szükséges tájékoztatás dokumentált eljuttatása a védőnői szolgálathoz, majd az oltóorvosokhoz

– írta az NNGYK.

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A hatályos, magyar nyelvű betegtájékoztatót a védőnők és az oltóorvosok már megkapták, a dokumentum pedig Adacel néven az NNGYK online gyógyszeradatbázisában is bárki számára elérhető.

Az országos tisztifőorvos még szeptemberben körlevélben tájékoztatta az iskolaorvosokat és az iskolavédőnőket a készítmény alkalmazhatóságáról. A vakcina beadása továbbra is a gyermek aktuális egészségi állapotának és az esetleges ellenjavallatoknak a szigorú figyelembevételével történik.

Az NNGYK megérti, hogy a szokatlan elnevezés és a külföldi csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben

– írják, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az oltóanyag engedélyezését megkérdőjelező, alaptalan állítások csak felesleges bizonytalanságot keltenek, és hátráltathatják a gyermekek védelmét.

A hatóság arra kér mindenkit, hogy a pletykák helyett a hivatalos tájékoztatásra támaszkodjanak, kérdéseikkel pedig forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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