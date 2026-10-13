Utolsó villanás az építőiparban

Augusztusban 14 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene az előző hónaphoz képest, ami akkora emelkedés, mint a megelőző három hónap esése együttvéve. A látványos ugrás ellenére az ágazat nem tudott kitörni abból a lefelé tartó trendből, amelyben már ötödik éve mozog. Ráadásul a növekedést nem általános élénkülés, hanem néhány nagy értékű állami projekt, elsősorban egy közműfejlesztés lejelentése okozta. A rendelési adatok sem biztatóak, mert az új szerződések volumene 55,2 százalékkal, a szerződésállomány pedig 11,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

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Folytatta szokásos, őrületes cikkcakkjainak sorát az építőipar: augusztusban a termelés volumene 14 százalékkal haladta meg az előző havi szintet. Az ágazat hónapról hónapra hatalmas csapkodást produkál, de a nyár végi kilengés még ehhez képest is látványosra sikerült. Az emelkedés mértéke akkora, mint a megelőző három hónap esése együtt, így most a termelés szintje viszonylag magasra került vissza.

Ám mint látható,

az augusztusi teljesítményjavulás sem volt elég ahhoz, hogy az építőipar kitörjön abból a széles, lefelé tartó trendcsatornából, amiben ötödik éve mozog.

A fő kérdés természetesen az, hogy a nyári megugrás egy élénkülés előszele, vagy egyszeri felpattanás. Sajnos utóbbi szinte biztosra vehető. Egyrészt úgy tűnik, hogy a mostani emelkedést nem egy általános élénkülés, hanem néhány nagy értékű állami projekt kifutása magyarázza. Erre utal, hogy a KSH közlése szerint az épületek építése 4,8%-kal kisebb, az egyéb építmények építése 183,6%-kal nagyobb volt, mint egy évvel korábban. utóbbin belül is figyelemreméltó, hogy az út, vasút építése alágazat 142, a közműépítés 320%-kal bővült. Vagyis a növekedést valamilyen nagy állami közműfejlesztés lejelentése okozta.

Az állami fejlesztésekben ugyan jövőre remélhetünk némi élénkülést, de összességében a mostani ugrás egyértelműen egyszeri hatásnak tekinthető. A lakáspiacon még néhány negyedévig kitart az Otthon Start Program élénkítő hatása, de az utolsó adatok szerint az új építési engedélyek számának emelkedése már megállt. Az irodapiac évek óta pang, a vállalati fejlesztéseket pedig a gyenge európai konjunktúra fékezi.

A süllyedő trend folytatódására utalnak az építőipar rendelési adatai is. A megkötött új szerződések volumene 55,2%-kal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz mérten. Azt viszont már nem lehet a magas bázisra fogni, hogy az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 11,4%-kal kisebb volt, mint egy éve.

A KSH ezúttal hosszabb idősort is kiadott az építőipari termelésről, ezen jól látszik, hogy a 2010-es évek második felének emelkedése hogyan akadt el, és váltott évek óta tartó recesszióba.

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