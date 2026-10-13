Váratlan fordulat a Mol szerbiai üzletében: az amerikaiak vihetik el a NIS-t a magyarok elől

Aleksandar Vučić a Russia Today Balkannak adott interjújában arról beszélt, hogy az oroszok véleménye szerint már megállapodtak a Mol-lal a NIS jövőjét érintő legfontosabb kérdésekben, bár néhány részlet még rendezésre várhat.

A szerb elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

nem zárná ki az orosz és az amerikai fél közötti további tárgyalásokat sem,

különösen akkor, ha az Egyesült Államok és Oroszország között a dízelszállításokról és más energetikai kérdésekről folytatott egyeztetések eredményesnek bizonyulnak.

Vučić szerint még az is elképzelhető, hogy az oroszok végül amerikai vevőnek adják el a NIS-ben meglévő részesedésüket.

A szerb olajvállalat jövője az amerikai szankciók miatt vált bizonytalanná, amelyeket Washington az orosz többségi tulajdonra hivatkozva vezetett be. Az elmúlt hónapokban a Mol és az orosz fél között folytak tárgyalások a tulajdonrész értékesítéséről.

Vučić az amerikai szankciók esetleges feloldásáról is beszélt. Mint mondta, jelenleg nem tartja ezt a legvalószínűbb megoldásnak, ugyanakkor ezt a lehetőséget sem zárja ki teljesen.

A NIS tulajdonosi szerkezetének jövője így továbbra is nyitott kérdés, amelynek rendezésében az amerikai–orosz kapcsolatok alakulása is szerepet játszhat.

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