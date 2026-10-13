Vitézy Dávid elmondta, radikális változások jönnek a magyar közlekedésben

A nemrégiben önállóvá vált Közlekedési és Beruházási Minisztérium a politikai irányítás helyett szigorúan szakmai alapokra helyezte az ágazat vezetését - kezdte előadását a közlekedési tárca vezetője.

A tárca átvilágította a korábban megkötött szerződéseket és megörökölt beruházásokat, amelyek közül az egyik legfontosabb eredmény az MKIF autópálya-koncessziós szerződésének fokozatos lezárása. Az Európai Bizottság által is jogsértőnek ítélt megállapodás értelmében a magánszereplők az első évektől kezdve pénzt vettek ki a rendszerből, miközben a magyar állam előfinanszírozta őket.

Ennek véget vetve 2027. április 1-jétől a Magyar Közút veszi vissza a teljes hazai autópálya-hálózat üzemeltetését, ami a jelenlegi szolgáltatási díjak töredékébe kerül majd az adófizetőknek

- mondta el Vitézy Dávid.

A futó nagyberuházások közül az M1-es autópálya bővítése – a szerződések rendezett lezárása után – állami keretek között folytatódik.

A minisztérium felülvizsgálta a korábbi, gyakran túlzó megaprojekteket is. Bár a 451 milliárd forintos mohácsi híd építése már túljutott azon a ponton, ahol a túlméretezett műszaki tartalom racionálisan megváltoztatható lenne, az alföldi oldalon tervezett, indokolatlan kétszer kétsávos útszakaszt visszavonták, amivel 76 milliárd forintot sikerült megspórolni. A híd befejezése 2028-ra várható, míg a keleten épülő M49-es gyorsforgalmi út első, Ököritófülpösig tartó szakaszát még idén október végén átadják, a román határig tartó folytatás pedig – uniós hitelből finanszírozva – 2029-re készül el.

A megspórolt forrásokra és a belső költségvetési arányok átalakítására hatalmas szükség van, az elmúlt évek forráskivonásai miatt ugyanis az országos főúthálózat több mint fele rossz vagy kritikus állapotba került

- hangsúlyozta előadásában a beruházási és közlekedési tárca vezetője. Egyes vármegyékben 100 – 130 évre nyúlt az utak felújítási ciklusa, és a hazai hidak 30 százalékánál vannak érdemi hibák, miközben 93 híd állapota egyenesen kritikus.

A tárca célja, hogy a 2027-es költségvetésben a jelenlegi, szinte láthatatlan 20 milliárd forintról nagyságrendileg 100 milliárd forintra, azaz ötszörösére emelje a közutak felújítására szánt keretet, emellett pedig a Magyar Közút beszerzési önállóságának visszaadásával egy átfogó, országos hídfelújítási program is indul.

Vitézy Dávid elmondása szerint a közlekedésbiztonság terén is drasztikus lépések várhatók.

A reprezentatív kutatások és kérdőívek alapján

a magyar társadalom egyértelműen támogatja a szabálytalankodók szigorúbb büntetését, ezért a következő hetekben társadalmi egyeztetésre bocsátják az új KRESZ tervezetét

- hangsúlyozta Vitézy Dávid.

Az átfogó jogszabály-módosítási csomag olyan – osztrák mintára épülő – elemeket tartalmaz majd, mint

az átlagsebesség-mérés bevezetése,

a kirívó gyorshajtók járművének elkobzása,

a buszsávok és vasúti átjárók védelme objektív felelősségre vonással, valamint a rollerek szigorúbb szabályozása.

Ezzel párhuzamosan a nagyvárosok és agglomerációjuk közlekedésének javítása is fókuszba kerül, így a túlzsúfolt elővárosi utakon – mint például a kivitelezés előtt álló Budakeszi úton – buszsávok kialakításával és az infrastruktúra humanizálásával segítik a közösségi közlekedést.

Bár a hazai építőipar a korábbi megaprojektek leállítása miatt jelenleg nehéz helyzetben van, az ágazat hamarosan jelentős lendületet kap

- tért át az építőipar kilátásaira a tárcavezető.

A kormány több mint 3500 milliárd forintnyi uniós forrást hozott haza vasútfejlesztésre, amelyből a következő fél évben több mint 1500 milliárd forint értékben írnak ki kivitelezési tendereket. A munkálatok többek között

a Budapest–Győr,

a miskolci és a Debrecen–Nyíregyháza fővonalakat,

a Szeged–Kiskunfélegyháza szakaszt, valamint

a budapesti elővárosban a veresegyházi és lajosmizsei vonalakat, továbbá

a szentendrei, ráckevei és csepeli HÉV-eket érintik.

Ez a rendszerváltás óta nem látott mértékű beruházási csomag 2027 második felétől már stabil, meredeken emelkedő megrendelésállományt biztosít a hazai vállalkozások számára

- zárta előadását a közlekedési és beruházási miniszter.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala