A britek már most foglalják a karácsonyi házhozszállítási időpontokat

Az M&S, a Morrisons és a Waitrose már minden vásárló számára elérhetővé tette a foglalási rendszert, míg az Asda és az Ocado egyelőre csak a szállítási előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek nyitotta meg a felületet. A Morrisons december 18. és 31. között kínál házhozszállítást, a Waitrose december 20. és 24. közötti kiszállítást vállal, míg az M&S a karácsonyi ételrendelések átvételét december 22. és 24. közé időzítette.

Az Asda szállítási előfizetéssel rendelkező vásárlói már most lefoglalhatják a december 21. és 23. közötti időpontokat, míg a nagyközönség számára október 20-án nyílik meg a rendszer. Az Ocado a szeptember 1. előtt regisztrált előfizetőinek biztosít elsőbbséget, a további idősávokat pedig szakaszosan teszi hozzáférhetővé.

A Sainsbury's október 16-tól teszi lehetővé a foglalást az előfizetői számára, majd október 23-tól minden vásárló előtt megnyitja a rendszert. A Tesco előfizetői november 3-tól, a többi vásárló pedig november 5-től foglalhat idősávot.

A Co-op nem kínál dedikált karácsonyi foglalási lehetőséget, náluk a kiszállítás előtt öt nappal jelennek meg a szabad időpontok. Az Iceland 28 nappal a kiszállítás dátuma előtt nyitja meg a karácsonyi idősávokat. Az Aldi és a Lidl nem üzemeltet saját online élelmiszer-házhozszállítást, így náluk ilyen foglalási rendszer sem érhető el.

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