A hitelesség ára: Nobel-díjat kapott a modern jegybanki recept

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászokat tüntette ki a közgazdasági Nobel-emlékdíjjal. Az elismerés annak a paradigmaváltásnak szól, amely bebizonyította, hogy a gazdasági kilengéseket csak a háztartások és a vállalatok előretekintő viselkedésének megértésével lehet tompítani. A díjazottak gyakorlatilag megírták a modern monetáris politika használati utasítását, megmutatva, miért mozgat meg hetekkel a tényleges kamatlépés előtt gigantikus tőkéket egyetlen hiteles jegybanki mondat.

A díj aktuálitása nem is lehetne nagyobb, hiszen az elmúlt öt évben a válságok korát éljük, amelynek során sokakban megkérdőjeleződnek a régi törvényszerűségek. Az Akadémia ebben a helyzetben arra emlékeztet, hogy a stabilitás egyetlen valódi forrása a hitelesség. A jegybank addig képes kormányozni a gazdaságot, amíg a piac elhiszi, amit a jövőről mond.

Visszapillantó tükörből vezetni: miért bukott meg a régi recept?

A díjazottak munkásságának megértéséhez csaknem száz évet kell visszamennünk az időben. Abban az időben a stabilizációs politika John Maynard Keynes óta egy egyszerű receptet követett: recesszióban kamatcsökkentés és nagyobb költségvetési hiány, túlfűtöttségben pontosan ennek a fordítottja. A háború utáni modellek a múlt statisztikai szabályszerűségeit használták iránytűnek. Ha csökkent a munkanélküliség, nőtt az infláció. Ha nőtt a jövedelem, annak egy állandó hányadát elköltötték az emberek. Ez pont olyan volt, mintha a visszapillantó tükörből vezetnénk: amíg egyenes az út, a módszer tökéletesen működik.

Az 1970-es évek olajsokkjaival jött a fordulat. Az infláció és a munkanélküliség egyszerre lőtt ki, a modellek által javasolt ösztönzés pedig a foglalkoztatás megmentése helyett kizárólag az árakat fűtötte tovább. Robert Lucas (Nobel-díj, 1995) mutatta meg a kudarc valódi okát: a régi egyenletek emberi döntések átlagai, ezek a döntések viszont azonnal megváltoznak amint változik a gazdaságpolitika. Aki a múlt összefüggéseire építve írja át a szabályokat, épp azt az összefüggést rombolja le, amelyre támaszkodni próbál. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy nem lehet a gazdaságot madártávlatból elemezni és a makromodelleket az egyes háztartások és vállalatok döntéseiből kell felépíteni, kőkemény mikroökonómiai alapokon.

Az első sikeres kísérlet Finn Kydland és Edward Prescott (Nobel-díj, 2004) nevéhez fűződik, náluk azonban a stabilizációnak nem maradt hely. Modelljükben (megalkotva a reál üzleti ciklusok elméletét) a konjunktúra hullámzása a technológiai sokkokra adott észszerű válasz volt, amelybe beavatkozni káros. Hall és Woodford nehezebb feladatot vállalt. Megtartották a mikroalapozás fegyelmét, miközben

bebizonyították a recesszió romboló hatását és a jegybanki fellépés létjogosultságát.

A navigációs rendszer: az előretekintő iránymutatás

Az előretekintő iránymutatás (forward guidance) az a jegybanki gyakorlat, amelyben a monetáris hatóság nyilvánosan kijelöli, de legalábbis fontos információkat oszt meg a kamatpálya várható alakulásáról a következő hónapokra vagy évekre. Mivel a háztartások és a vállalatok a jövőre terveznek, egy hiteles ígéret már a jelenben hat. A hosszabb lejáratú hozamok lejjebb kúsznak, a vásárlási és beruházási döntések pedig előrehozódnak, akkor is, ha az alapkamat egyetlen bázispontot sem mozdult.

Az előretekintő iránymutatásnak azonban szigorú ára van. Az ígéret köti a döntéshozót.

Ha a piac nem hisz a jegybanknak, a szavak súlya elpárolog, a megtört bizalmat pedig nagyságrendekkel nehezebb visszaépíteni, mint egy kamatlépést visszacsinálni.

Röviden: a jegybank kezében a gáz és a fék mellett ott van a navigáció is, és sokszor már az útvonalterv bemondása is elég a forgalom ritmusának irányításához.

A fogyasztás mikroökonómiája: a költést csak a meglepetés mozdítja

A háztartások fogyasztása a kereslet messze legnagyobb tétele (és a GDP majdnem kétharmada), így minden stabilizációs politika ezen a ponton áll vagy bukik. Milton Friedman szerint a családok a teljes életpálya-jövedelmükhöz igazítják a költésüket, kisimítva a havi bevétel ingadozásait. Az elmélet elegáns volt, de tesztelhetetlennek tűnt, hiszen a várakozásokat senki sem látja.

Hall 1978-ban megfordította a kérdést. Ha egy háztartás minden ismert információt beépített a költségvetésébe, akkor a mai fogyasztása a várakozásai legtökéletesebb lenyomata. Holnap csak akkor költ másképp, ha valami újat tud meg. Például előléptetik, vagy elveszíti az állását. Az új hír viszont definíció szerint kiszámíthatatlan. Ebből Hall egy merész és ellenőrizhető jóslatot vezetett le: a fogyasztás változását semmilyen előre ismert adatból nem lehet előre jelezni, a költés véletlen bolyongást követ.

Amikor Hall ezt a logikát matematikai formába öntötte, megalkotta a közgazdaságtan egyik leghíresebb képletét, az úgynevezett Euler-egyenletet. Ez a formula feketén-fehéren leírta, hogy a holnapi költésünk egyenlő a maival, plusz a váratlan meglepetések hatásával.

Mi az a fogyasztási Euler-egyenlet? A közgazdaságtan egyik alapösszefüggése, amely azt írja le, hogyan dönt egy háztartás arról, mennyit költsön ma és mennyit tegyen félre holnapra.

Ha ma elköltünk egy forintot, azonnal élvezzük a hasznát. Ha megtakarítjuk, a kamattal együtt később többet költhetünk, de a jövőbeli fogyasztást általában kevesebbre értékeljük, mint a mostanit. A racionális háztartás addig csoportosítja át a költéseit a jelen és a jövő között, amíg a kettő egyensúlyba nem kerül. Ebből következik a lényeg: minél magasabb a reálkamat, annál inkább megéri ma kevesebbet költeni és többet félretenni.

Amikor a valós amerikai adatok is igazolták ezt az összefüggést, az Akadémia szavaival élve eljött a szakma heurékapillanata. Ez volt ugyanis az első alkalom, hogy a jövőbe tekintő emberi viselkedést sikerült egy tesztelhető, pontos modellbe sűríteni. Hall egyenlete olyannyira kiállta az idő próbáját, hogy ma is ez adja a modern jegybanki modellek keresleti oldalának gerincét.

Később Frederic Mishkinnel közösen egyedi háztartások adatain is igazolták az elméletet. Megállapították, hogy a családok nagyjából 80 százaléka az elmélet szerint viselkedett, a maradék 20 százalék viszont napról napra élt. Ők azonnal elköltötték a beérkező jövedelmet, mert nem volt tartalékuk. Ez a látszólag apró technikai különbség ma a fiskális politika egyik legfontosabb kérdése. Egy egyszeri állami támogatást a megtakarítással rendelkező család jórészt félretesz. A hónap végén nullán álló család viszont azonnal a gazdaságba forgatja. A célzott segélyek és a fűnyíróelvű pénzosztás vitája ezen a húsz százalékon dől el.

A jegybank laboratóriuma: ragadós árak és a hitelesség ereje

Woodford Hall előretekintő háztartásaiból indult ki, majd felépítette köréjük a gazdaság többi szereplőjét. Olyan vállalatokat integrált a rendszerbe, amelyek maguk szabják meg az áraikat, de nem tudják azokat napról napra a piachoz igazítani. A rendszert egy kamatot meghatározó jegybankkal zárta le. Ebből nőtt ki az új-keynesi modellként ismert keretrendszer, amelyet Woodford 2003-as könyve olyan sikeresen foglalt össze, hogy ma a tudományos közösség úgy tekint erre a műre, mint a "döntéshozók laboratóriuma".

A modellben kockázat nélkül tesztelhető, mi történik a kibocsátással egy kamatvágás után, vagy mekkora emelés kell egy inflációs sokk letöréséhez.

A modell legfontosabb üzenete, hogy a mai infláció drasztikusan függ attól, mit várnak a vállalatok a holnaptól.

Egy cég, amely tudja, hogy hónapokig nem lesz alkalma újraárazni, a jövőbeli költségeire koncentrálva szabja meg a mai árait. Ha elhiszi, hogy a jegybank letöri az inflációt, már ma visszafogottabban emel árat.

A hitelesség a jegybank legértékesebb eszköze, amely tényleges kamatlépés nélkül is hűti a gazdaságot. Woodford azt is bebizonyította, hogy egy jól megválasztott kamatszabály a pénzmennyiség célzása nélkül is rögzíti az árszínvonalat, a kamatot téve a monetáris politika kizárólagos eszközévé.

A modell egyik legfontosabb tanulsága a közelmúlt eseményeire is tökéletes magyarázatot ad. Ha egy energiaválság hirtelen lecsökkenti a gazdaság termelési kapacitását, az olyan, mintha az autópályán váratlanul egyetlen sávra terelnék a forgalmat. Ilyenkor hiába lassulnak le az autók a recesszió miatt, az összeszűkült úton még ez a csökkentett tempó is túl gyorsnak számít. A gazdaság tehát egy recesszió közepén is túlfűtötté válik. A helyes válasz ilyenkor a határozott fék, azaz a kamatemelés, amellyel megakadályozható az infláció tartós beágyazódása. Az 1970-es évek ösztönzési reflexe ennek a szöges ellentéte volt. A közgazdaságtan ezen fejlődésének köszönhető, hogy a 2021-es inflációs robbanás nagyjából két év alatt csillapodott, míg fél évszázada egy teljes évtizedig 5 százalék felett ragadt a mutató.

Ezen a lencsén keresztül érthető meg miért emel kamatot az EKB egy kínálati sokk közepette.

Amikor a szó ereje felér egy kamatdöntéssel

Ha a gazdaság szereplői előre néznek, a jegybank szavai mozgatják a tőkét. Woodford Gauti Eggertssonnal egy 2003-as tanulmányban a legnehezebb helyzetet modellezte. Mit tehet a jegybank, ha az alapkamat már elérte a nullát? A válasz: hitelesen elkötelezi magát amellett, hogy a kamatot a szükségesnél tovább tartja a mélyben, lejjebb nyomva ezzel a jövőbeli kamatok várható pályáját.

A 2008-as válság után a teória a gyakorlatba is átült. Amikor a Fed 2011 augusztusában bejelentette, hogy a kamatszint legalább 2013 közepéig a nullán marad, a kétéves amerikai állampapírhozam egyetlen nap alatt beszakadt, holott az alapkamat meg sem mozdult. A céljait és érvelését nyíltan vállaló jegybank nagyságrendekkel jobban stabilizál, mert a piac vele együtt gondolkodik. A kamatdöntések után ma már megszokott közlemények és sajtótájékoztatók pontosan ebből a logikából nőttek ki.

A stabilizáció gondolattörténete: Keynestől Woodfordig

A díj tökéletesen illeszkedik a makroökonómia fél évszázados vitájába. Keynes megmutatta, hogy az állam képes beavatkozni a ciklusokba. Lucas kikényszerítette, hogy a modelleket az egyedi emberi döntésekből építsük fel. Hall bevitte a jövőt a háztartások költségvetésébe, Woodford pedig mindebből írt kézikönyvet a modern jegybankoknak.

Az idei díjazottak munkáját érdemes a tavalyi nyertesekével együtt olvasni, ugyanis a közgazdaságtudomány egy fontos területe kerekedik ki bennük egy egésszé. 2025-ben Mokyr, Aghion és Howitt a hosszú távú növekedés motorjának leírásáért kapott elismerést. Idén azok nyertek, akik megtanították, hogyan kell ezt a felépített járművet egyenletes tempóban vezetni.

Hitelesség nélkül nincs stabilitás: üzenet a döntéshozóknak

A döntéshozók számára ebből a munkásságból négy konkrét és gyakorlatias üzenet következik.

A hitelesség felhalmozott tőke: a jegybank minden betartott ígérettel építi, és minden politikai engedménnyel feléli.

Az átláthatóság önálló eszköz: a nyíltan kommunikált célok a piac várakozásain keresztül elvégzik a szigorítás egy jelentős részét.

Kínálati sokknál a fegyelem fontosabb a reflexnél: ha szűkül a gazdaság mozgástere, a lazítás azonnal beágyazza az inflációt.

A mentőövek célzása kritikus: a tartalék nélküli háztartásoknak adott támogatás sokkal durvábban mozdítja meg a keresletet, mint egy fűnyíróelvű csomag.

Amikor a navigáció téved

Természetesen a keretrendszer nem mentes a hibáktól. Az egyszerű új-keynesi modellben a távoli jövőre tett kamatígéretek irreálisan masszív hatást gyakorolnak a mai keresletre. Ez pontosan olyan, mintha a sofőrök egy száz kilométerre lévő stoptáblára ugyanolyan erővel fékeznének, mint a következő éles kanyarra. Ez a forward guidance rejtély, amelyre máig sincs konszenzusos válasz.

A legkellemetlenebb kritika a közelmúltból fakad. A 2021-es sokk idején a jegybankok átmenetinek látták az inflációt, így a kamatemelések megkésve indultak. A modellek az egyetlen, átlagos háztartásra építve sokáig elfedték a tényt, hogy a monetáris politika hatása hatalmas a vagyoneloszláson keresztül. A sors iróniája, hogy éppen a Hallék által azonosított, napról napra élő húsz százalék adta meg a kezdőlökést ennek a ma már legizgalmasabb kutatási iránynak. A vita azonban a gondolkodási keret termékenységét igazolja, a jegybankoknak pedig jelenleg nincs is életképes alternatívája.

A díjazás egyben üzenet is lehet a mai jegybankároknak

Ez az évtizedek alatt felépített elméleti és gyakorlati építmény azonban most frontális támadás alatt áll. Az Egyesült Államok jegybankjának 2026-ban kinevezett új elnöke,

Kevin Warsh ugyanis nyíltan a transzparencia és a piaci kommunikáció drasztikus csökkentése mellett tette le a voksát.

Warsh érvelése szerint az előretekintő iránymutatás csupán a 2008-as pénzügyi válság szülötte, amely túlélte a saját létjogosultságát. Szerinte azzal, hogy a jegybank folyamatosan előrevetíti a saját jövőbeli döntéseit, káros dominanciát épített ki: a befektetők már nem a reálgazdasági adatokat és a vállalatok teljesítményét árazzák, hanem kizárólag a Fed szavaira spekulálnak, ami a „tükörtermek problémájához” vezet.

Warsh szerint normál gazdasági időkben a jegybanknak a háttérbe kell vonulnia, és engednie, hogy a piac maga alakítsa ki a saját várakozásait. Az idei Nobel-díj üzenete viszont élesen szembemegy ezzel a filozófiával.

Hall és Woodford elmélete szerint ugyanis a jegybank hitelessége és nyílt kommunikációja nem egy átmeneti válságkezelő mankó, hanem a modern stabilizációs politika pótolhatatlan fundamentuma. Ha a jegybank elnémul és lekapcsolja a navigációt, a piac bizonytalansága megnő, és a gazdaság szereplői elveszítik a legfontosabb horgonyukat a tervezésben.

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