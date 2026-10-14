A rezsicsökkentés marad, máshol inkább a piacra bízná az árakat a kormány

Portfolio: Az előző héten eldőlt, hogy folytatódik az Otthoni Energiatároló Program.

Kapitány István: Igen, a programot úgy strukturáltuk át, hogy az eredeti keretösszeg megtartása mellett még több családnak adjunk lehetőséget. Így 15 ezerrel több, összesen 57 ezer pályázó juthat otthoni tárolóhoz. Nagyjából minden hatodik háztartási napelemes telepíthet vissza nem térítendő támogatással akkumulátort. A teljes program legalább 285 megawatt új tárolói kapacitást hoz, ez rendszerszinten is érezhető bővülés.

Az otthoni tárolók mellett nagyobb, vállalati energiatárolók és aggregátorok is kellenek, hogy a használatuk még hatékonyabb legyen. Magyarországon jelenleg mintegy ezer megawatt tárolókapacitás van, Bulgária a 13 ezer megawattóra kiépítése felé halad.

Számukra a krízis lehetőséget nyitott arra, hogy akkor adjanak el áramot, amikor annak jó az ára, ebből okulnunk kell.

A parlamentben újabb programot is említett. Mit lehet erről tudni?

Még dolgozunk rajta. A fő kérdés, hogy milyen arányban osszuk el a rendelkezésre álló forrásokat a nagyobb méretű, vállalati és az otthoni tárolók között. Mindkét megoldásra szükség van, miközben a társadalmi igények mellett figyelnünk kell az energiahatékonysági szempontokra is.

A célunk az, hogy Magyarország 2030-ra mintegy 4000 megawatt tárolói kapacitással rendelkezzen. Az alapos stratégiai felülvizsgálat eredményeként akár ennél nagyobb célszámot is meghatározhatunk majd.

Valójában mire elég a több mint 500 milliárd forintos uniós hálózatfejlesztési forrás?

A hazahozott támogatás az elektromos hálózat fejlesztésére szolgál, hozzávetőleg 4700 megawattnyi megújuló kapacitás becsatlakoztatását teszi lehetővé. A magyar költségvetés helyzetében különösen lényeges, hogy ezeket a fejlesztéseket vissza nem térítendő uniós forrásból tudjuk megvalósítani.

Az összesen 4000 megawattnyi, tervezett szélerőműves beruházást pedig kizárólag magántőke finanszírozza.

A fejlesztések megfelelő működés mellett nagyjából nyolc év alatt megtérülhetnek. Közben folyamatosan bevételt termelnek a helyi közösségeknek is.

Fotó: Kaiser Ákos

beruházók egyszeri és évente ismétlődő pénzügyi hozzájárulás megfizetését vállalják, ez európai szinten is újdonságszámba menő feltétel. A néhány milliótól akár sok százmillió forintig terjedő bevételen az erőművek 5 kilométeres körzetében lévő települések osztozhatnak meg, ez jelentős tétel az önkormányzatok költségvetésében.

A pályázati rendszer működési gyakorlatának tapasztalatait természetesen beépítjük majd a későbbi kiírásokba, amelyek évente érkeznek majd, a hálózati korszerűsítések előrehaladásával egyre több csatlakozási pontra.

Tehát ha jól értem, az új hálózati kapacitásokat lényegében a szélerőművek önmagukban lefedik. Lesz hely a többi megújulónak is?

Geotermiával is számolunk, különösen a távhő zöldítésében. A közel száz távfűtéses településből jelenleg tizenötöt látnak el földhővel, ezt a számot szeretnénk megduplázni.

A következő négy-öt évben ugyanakkor a nap- és szélenergia, az energiatárolás és az ezekhez szükséges hálózatfejlesztés áll a középpontban.

Térjünk rá a nyári paksi energiakrízisre. A fenékküszöb rövid távon bevált, de meddig maradhat?

A fenékküszöbre valószínűleg még jó ideig szükség lesz.

A végleges kialakításánál ugyanakkor biztosítani kell a Duna hajózhatóságát.

Amikor a még mindig nagyon alacsony vízszint ezt lehetővé teszi majd, a küszöböt lejjebb kell vinni az eredetileg megépített szintnél, és a két oldal között meg kell teremteni a hajózás lehetőségét.

Augusztusban nagyon gyors megoldás kellett. Romániában leállították az atomerőművet, mi pedig azzal, hogy a fenékküszöb mellett döntöttünk, és azt hetek alatt meg is építettük, el tudtuk kerülni ezt.

És a hosszabb távú megoldás?

Az egyedi biztonsági szivattyúkat már gyártják, azok a következő években érkeznek meg. Azt biztosítják, hogy ha leállna az atomerőmű, akkor a szükséges biztonsági hűtés meglegyen. A termelést kiszolgáló szivattyúkat pedig még meg kell tervezni és le kell gyártani.

Ezen a területen fel kell gyorsulni, ugyanakkor az átmeneti időszakban a fenékküszöb képes ellátni a feladatát.

A nyár másik fontos tapasztalata az volt, hogy a lakosság és a vállalatok hajlandók voltak változtatni a fogyasztási szokásaikon. A jövőben is építenünk kell erre a bizonyított tudatosságra, ami kényelmetlenségek vagy gazdasági veszteség nélkül segíti a biztonságos ellátást.

Egy korábbi közlés alapján a lakosság 84 százaléka fogta vissza a fogyasztását. Honnan jön ez a szám?

Ezt egy közvélemény-kutatás mutatta ki, de nagyarányú fogyasztáscsökkentésről kaptunk visszajelzést a rendszerirányító MAVIR-tól is. Voltak viták arról, hogy a csúcsidei megtakarítás teteje 500 vagy 700 megawatt volt, de a lényeges tanulság az, hogy az emberek tényleg hajlandók átalakítani az energiahasználatukat.

Visszatérve az erőműre: hogyan kapcsolódik össze Paks II. felülvizsgálata és a működő atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítése?

Két külön projektről beszélünk, de teljesen nem lehet őket elválasztani.

Elég arra gondolni, hogy a jelenlegi tervek szerint ugyanabból a hűtőcsatornából kapnának vizet, ennek korlátait mindannyian láthattuk. A nyári tapasztalatok után érthető, miért nem tehetünk úgy, mintha a klímaváltozás csak valami távoli fenyegetés lenne.

De éppen ezért is vagyunk teljes mértékben elkötelezettek a nukleáris energia mellett. Az atomenergiának a magyar energiamix részeként, az alapellátásban továbbra is szerepet kell kapnia, ezért szeretnénk sikeresen befejezni a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását.

Ha viszont a Paksi Atomerőmű üzemidejét nem lehet meghosszabbítani, az szükségszerűen erősítené Paks II. megépítésének indokoltságát?

Ezeket együtt kell vizsgálni azzal, hogy milyen további mozgásterünk van. Ma egészen másképp néznek ki az energiamix lehetőségeink, mint 2014-ben, amikor a paksi bővítésről megállapodás született. A nap- és szélenergia ilyen mértékű fejlesztésével akkor még nem számoltak, ma viszont ezek is rendelkezésünkre állnak.

Ráadásul Paks II. óriási késésben van, jelen állás szerint leghamarabb 2034–2035 körül valósulhatna meg. A működő blokkok leállítását viszont a hatályos engedélyek alapján már 2032-től el kellene kezdeni.

Mikorra lehet eredménye a felülvizsgálatoknak?

Paks II.-nél továbbra is az év vége, a jövő év eleje a céldátum. A működő erőmű esetében sok műszaki feladatot kell elvégezni.

Nagyjából kétéves folyamatra van szükség ahhoz, hogy biztosan meg lehessen mondani, meghosszabbítható-e az üzemidő, ezen dolgoznak a kollégák.

Fotó: Kaiser Ákos

A jelenlegi információink alapján pozitívan látjuk az üzemidő-hosszabbítás megvalósíthatóságát, de ez még nem ígéret vagy végleges álláspont. Abból indulunk ki, hogy hasonló korú és állapotú atomerőművek üzemidejét máshol meg tudták hosszabbítani. Paks eddigi működési tapasztalatai a világ más atomerőműveihez mérten is kedvezőek, megbízhatósága kimagasló.

A vizsgálatok lezárultával fogjuk tisztán látni, hogy milyen további lehetőségeink vannak. Emellett a nap- és szélenergia, az energiatárolás és a két kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) projekt is biztosít némi rugalmasságot a döntés meghozatalakor.

Az előző kormány által elindított gázerőművi projektekről beszélünk?

Igen, mint minden beruházást, ezeket is vizsgáljuk, miközben már mindkét helyszínen zajlik a kivitelezés.

A célunk ettől függetlenül az, hogy az energiamix minél zöldebb legyen, végre megfelelően éljünk a megújulókban rejlő óriási lehetőségekkel.

Egy másik krízis is itt van velünk: ha tartós marad vagy súlyosbodik az olajpiaci helyzet, milyen lépéseket vizsgál a kormány? Van olyan fájdalomküszöb, amelynél beavatkoznának?

Most az a legfontosabb, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. Az előző kormány a választás előtt a védett ár finanszírozása érdekében szabadította fel az olcsóbban beszerzett készleteket. A nemzetközi kockázatok növekedésével nem lenne sem helyes, sem veszélytelen a stratégiai készleteket árazási célra használni.

A biztonsági tartalék márciusban egyetlen hónap alatt 44 napra csökkent. A stratégiai készleteket mostanra 87 napra töltöttük vissza, akár már ősszel elérhetik a 90 napot. A globális ellátási nehézségek miatt ennek különösen nagy a jelentősége.

Vagyis a stratégiai készletekhez kizárólag az ellátás biztosítása érdekében nyúlnának?

Így van. A stratégiai készleteket nem fogjuk árazásra használni. Arra valók, hogy az import akadályoztatása esetén biztosítsák Magyarország ellátását, de reméljük, erre nem lesz szükség.

Jelenleg több forrásból biztosított az ellátás. A Barátság vezetéken érkezik kőolaj, a Mol százhalombattai és pozsonyi finomítója pedig egyaránt fontos szerepet játszik a magyar és a régiós piac kiszolgálásában.

Emellett rendelkezésre áll az Adria-vezeték. A horvát kormánnyal és a Mol-lal azon dolgozunk, hogy teljeskörűen megtörténjen a vezeték tesztje, pontosan ismerjük a kapacitását. A technikai vita a horvát féllel arról szól, hogy az Adria teljes terhelés mellett mindkét finomítót folyamatosan, üzembiztosan el tudja-e látni a kellő mennyiségekkel.

Ezt tartós teszteléssel lehet és kell eldönteni.

Az ellátás mellett az árak jelentik a másik problémát. Uniós szinten felmerült egy extraprofitadó is. Erről egyeztettek a legutóbbi tárgyalásokon?

A legutóbbi egyeztetés a gazdasági minisztereké volt, egyéb versenyképességi kérdésekről szólt, ez a felvetés nem szerepelt a témák között.

Magyarországon a benzin- és a dízelárak a régiós átlagárak alatt vannak, alakulásukat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Nem szeretnénk azonban az adófizetők pénzéből minden üzemanyagra és minden fogyasztóra kiterjedő fix árat bevezetni. Ennek a tetemes költsége azokat is terhelné, akik nem autóznak, mert mondjuk, kerékpárral járnak, vagy nincs pénzük autót fenntartani. Ezt nem tartjuk igazságos megoldásnak, ezért döntöttünk a célzott dízeltámogatás mellett.

Ha fix ár nem is, egy olyan dinamikus hatósági ár szóba kerülhet, amely valamennyire követi a piaci árak mozgását? Vizsgáltak ilyen megoldást?

Sok mindent vizsgáltunk, végül amellett döntöttünk, hogy szükség esetén azokat a társadalmi csoportokat támogatjuk célzottan, amelyek valóban segítségre szorulnak.

Tökéletes megoldás persze nincs, de az sem az, ha feléljük a biztonsági készleteket.

Fotó: Kaiser Ákos

Folyamatosan figyeljük a helyzetet. A jövőben is az lesz a megközelítésünk, hogy amennyire lehet, ne avatkozzunk be a piaci árakba, a rászorulókat viszont próbáljuk támogatni.

Kezdődik a fűtési szezon, az európai gáztárolók töltöttsége a tízéves átlag alatt van, 2022 óta nem látott szinteken az európai gázár, miközben az orosz leválás is növelheti a beszerzés árát. Milyen többletköltséggel számol a kormány?

A magyar gáztárolók töltöttsége jobb szinten van, mint az európai átlag, a tavalyi lakossági felhasználás másfélszerese már rendelkezésre áll. Magyarországon a télen nem lesz probléma a gázellátással. Több irányból tudunk gázt beszerezni, a határkeresztező kapcsolatoknak köszönhetően ellátási és árazási szempontból is van mozgásterünk.

Horvátország felől, a krki terminálon keresztül LNG-hez jutunk, Ausztrián és Szlovákián keresztül is tudunk importálni. Hosszú távú szerződéseink vannak LNG-re és orosz gázra is, ezek teljes mértékben biztosítják Magyarország gázellátását 2026-ban és 2027-ben.

Mi lesz az évi 4,5 milliárd köbméterre szóló orosz gázszerződéssel, ha 2027 őszétől már nem lehet importálni onnan?

Nagyon fontos, hogy egy országnak legyenek választási lehetőségei, és minden körülmények között meg tudja szervezni a gázellátását. Magyarország esetében ez adott, több alternatívát tudunk figyelembe venni.

Ha döntési ponthoz érünk, lesz miből válogatnunk, most a 2026–2027-es időszak megoldása a feladat.

Végül nemrég a parlamentben úgy fogalmazott, mindent megtesznek a rezsicsökkentés fenntartásáért. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az energia árát összességében szeretnénk csökkenteni. A nap- és szélenergia, a tárolás és az olcsó atomenergia kiegyensúlyozott használata erre alkalmat teremt.

A rezsicsökkentést fenntartjuk. A kedvezményes sávon felüli fogyasztásnál pedig tudatos energiahasználatra ösztönzünk.

De a támogatást újabb csoportokra is kiterjesztjük. Ilyen a tűzifával fűtőké, akik között sokan kifejezetten rászorulók. Ezért csökkentettük a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra, és dupláztuk meg a szociális tűzifa hosszú évek óta változatlan keretét. Így azok is részesülnek a rezsicsökkentés előnyeiből, akik korábban el voltak zárva tőle.

Címlapkép forrása: Portfolio (Kaiser Ákos)

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.