AI ide vagy oda, a magyar kkv-k versenyképessége a saját gyenge pontjaikon múlhat

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A mesterséges intelligencia nem újabb marketingdivatként jelent meg a vállalkozások életében, hanem azt írja át, hogyan jutnak el a cégek a vevőikhez – erről beszélt Szeder Péter, az Initiative Media digitális stratégiai igazgatója. Előadásában azt mutatta meg, milyen pályán kell ma ügyfelet szereznie és terméket értékesítenie egy magyar kkv-nak, amikor a fogyasztók már nem kulcsszavakban, hanem komplett kérdésekben gondolkodnak.

Szeder Péter, az Initiative Media digitális stratégiai igazgatója - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A vevő ma már nem feltétlenül úgy indul el, hogy beír három-négy kulcsszót a keresőbe, majd végigkattintja a találatokat. Ehelyett kérdez: milyen szolgáltatót ajánlanál a környéken, ki tudja megoldani ezt vagy azt a problémát, melyik vállalkozás tűnik megbízhatónak? Ezekre a kérdésekre egyre gyakrabban algoritmusok, AI-rendszerek és keresőmotorokba épített válaszadók adnak irányt. Ebből a kkv-k számára egyszerű, de nehezen megvalósítható feladat következik:

be kell kerülni azokba a válaszokba, amelyeket a gép ad.

Ehhez nem elég jelen lenni az interneten, és nem elég egy termékleírásokkal feltöltött honlap sem. A vállalkozásnak hitelesnek, értelmezhetőnek, szakértőinek és jól strukturáltnak kell látszania ahhoz, hogy a keresők és AI-eszközök értsék, mivel foglalkozik, milyen problémára ad választ, és miért ajánlható.

A márkák működését egy egyszerű, de jól érthető hasonlattal érzékeltette, a fogyasztó fejében minden kategóriának van egy fiókja, amelyben néhány ismert, preferált márka található. Ha valaki fogkrémet, burkolót, irodabútort vagy éppen ipari szolgáltatót keres, ebből a mentális fiókból indul ki. A cél az, hogy a vállalkozás bekerüljön ebbe a fiókba, azaz ismerjék, emlékezzenek rá, és ami talán a legfontosabb, bízzanak benne. A bizalom ugyanis megelőzi az értékesítést.

fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Szeder Péter azt is felvázolta, hogy milyen elemekre épülhet ma egy sikeres kkv-marketingstratégia. A következetes márkaépítés mellett fontos a vezetői hitelesség, hiszen sok kisebb cégnél maga a tulajdonos vagy cégvezető tudja a legjobban elmagyarázni, mitől működik a vállalkozás. Emellett szerepet kapnak az AI-eszközök a tartalomgyártásban, a hirdetésekben és az ügyfélkapcsolatokban, az ügyféladatok tudatos gyűjtése és rendszerezése, valamint az automatizálás is, amely az ismétlődő kérdésekre és egyszerű ügyfélutakra adhat rendszerszintű választ.

A mesterséges intelligencia ebben a folyamatban nemcsak posztok, hirdetések vagy kreatívanyagok előállítására használható. Segíthet abban is, hogy

egy vállalkozás jobban megértse a saját piacát, hiszen egy tanulmány, egy ügyféladatbázis vagy akár a cég honlapja alapján mintázatokat, trendeket, lehetséges irányokat mutathat meg.

Ez különösen fontos lehet azoknak a kkv-knak, amelyeknek nincs külön marketing- vagy kutatási osztályuk, mégis gyors döntéseket kell hozniuk. A szakember úgy látja, hogy rövid távon az év vége felé is lehet eredményt elérni az AI-eszközök bevezetésével, az e-mailes válaszadás, az adatgyűjtés vagy az ügyfélkezelés automatizálásával, hosszabb távon viszont azok a vállalkozások kerülhetnek előnybe, amelyek nem egyszeri kampányokban gondolkodnak, hanem saját adatvagyonukból, szakértői tartalmaikból és vezetői hitelességükből rendszert építenek. A következő években ugyanis nemcsak az lesz a kérdés, hogy megtalál-e minket a vevő, hanem az is, hogy a gép minket tart-e a jó válasznak.

Nem az a kérdés, elveszi-e az AI a munkát, hanem hogy ki tud vele együtt dolgozni

Nem ember a gép ellen, hanem ember a géppel – ezzel a gondolattal vezette fel Baranyi Márton, a Portfolio Csoport projektvezetője azt a panelbeszélgetést, amelyben a mesterséges intelligencia kkv-kra gyakorolt hatásáról volt szó.

A képen balról jobbra: Fehérvári Krisztina, Illés Kata, Pál Benedek és a moderátor, Baranyi Márton - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A moderátor Garri Kaszparov és az IBM Deep Blue sakkpárharcát idézte fel, majd az abból kinövő „kentaur sakkot”, ahol már nem az ember vagy a gép külön-külön volt a legerősebb, hanem az a páros, amelyik a legjobban tudott együttműködni. A kkv-k számára is ez lehet a tanulság: nem feltétlenül a legnagyobb szereplő nyer, hanem az, amelyik gyorsabban tanul meg együtt dolgozni a technológiával.

Fehérvári Krisztina, a műanyagfeldolgozással és mérnöki szolgáltatásokkal foglalkozó Poliext cégvezetője egy már működő gyártóvállalati példát hozott. A 35 éve indult családi vállalkozás ma 183 főt foglalkoztat, az elmúlt években pedig erős szervezet- és vezetésfejlesztési folyamaton ment keresztül. Ebbe illesztették be az AI-alapú értekezlet- és projektkezelő rendszert, amely kezdetben a felsővezetői megbeszélésekből készített feladatlistákat, határidőket, döntési pontokat és felelősöket.

Fehérvári Krisztina, a Poliext cégvezetője - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A megoldás mára jóval több lett egyszerű digitális jegyzőkönyvnél. A rendszerben kereshetővé váltak a korábbi döntések, projektekhez, szervezeti egységekhez vagy akár konkrét személyekhez is rendelhetők feladatok, és látható, mi akadt el, mi nem indult el, illetve mi készült el. Fehérvári Krisztina elmondása alapján náluk

az AI a napi menedzsmentekben is megjelent, az üzemek rövid egyeztetéseinek feldolgozása közvetetten már a gyártásra is hat.

A rendszer emellett személyre szabott „híradóként” is működik, a vezetők néhány percben visszahallgathatják, mi volt a lényeg a korábbi megbeszéléseken.

Illés Kata, az Indivizo társalapítója és AI architectje arról beszélt, hogyan támogathatja az AI a kiválasztási folyamatokat. Cégük kompetenciamérő és kiválasztási rendszerében a technológia abban segít, hogy nehezen mérhető interjúhelyzetekből strukturált adat keletkezzen. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem az ember kiváltása a cél: a HR-ben az AI nem dönthet a jelölt helyett, különösen azért, mert ez magas kockázatú terület. A technológia inkább abban erős, hogy jó kérdéseket, értelmezhetőbb adatokat és jobb döntés-előkészítést adjon, miközben a kulturális illeszkedés és a végső döntés az embernél marad.

Illés Kata, az Indivizo társalapítója és AI architectje - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Illés Kata szerint az AI bevezetéséhez a nyitottság önmagában kevés, még egy technológiára fogékony szervezetben is időt kell adni a kísérletezésre. Az Indivizónál például

külön időkeretet biztosítottak a fejlesztőknek arra, hogy AI-alapú eszközökkel próbálkozzanak, prototípusokat építsenek, és új készségeket sajátítsanak el.

Tapasztalataik alapján ez sokkal jobban működik, mint ha a cégek egyszerűen ráterhelik az új eszközök használatát a napi munkára.

Pál Benedek, a Nexly társalapítója arra hívta fel a figyelmet, hogy sok kkv-nál az AI előtti nulladik lépés még mindig a digitalizáció. A cégek egy része már konkrét folyamatot szeretne automatizálni, mások viszont ott tartanak, hogy tudják, lépni kellene, de nem látják, hol kezdjék. Ilyenkor először

azt kell feltérképezni, milyen szoftverek, adatok és folyamatok állnak rendelkezésre, és ezekre egyáltalán ráépíthető-e mesterséges intelligencia.

Ez azért is fontos, mert az AI nem tudja átugrani a rendezetlen működést, ahol hiányoznak a digitális alapok, ott előbb ezeket kell megteremteni.

Pál Benedek, a Nexly társalapítója - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A munkahelyek kiváltásáról szóló félelmekre Pál Benedek azt mondta, hogy tapasztalatai alapján a gyakorlatban a cégek döntő többsége nem leépítésre, hanem kapacitásnövelésre használja az AI-t. Példaként említett egy húszfős vállalkozást, amely nem létszámcsökkentéssel akar eredményt elérni, hanem azzal, hogy a jelenlegi csapat hatékonyságát növeli meg jelentősen. Ehhez a folyamataikat aszerint kezdték kategorizálni, hogy mit vihet teljesen az AI, hol dolgozik az ember az AI támogatásával, és hol fordítva, a gép segíti az embert. A beszélgetés végén a résztvevők abban egyetértettek, hogy

a magyar kkv-k AI-használatában meglévő lemaradás részben a digitalizációs hátrányból fakad, részben pedig félelemből és bizalmatlanságból.

Fehérvári Krisztina az apró lépések és a nyitottság fontosságát emelte ki, Illés Kata pedig arra figyelmeztetett, hogy bizonyos pozíciók valóban átalakulhatnak, és aki nem tanul meg együtt dolgozni az AI-val, az könnyen saját magát szoríthatja ki. A panel fő üzenete így nem az volt, hogy az AI varázseszköz, hanem hogy a kkv-k versenyképessége egyre inkább azon múlik, képesek-e a technológiát a saját folyamataikhoz, embereikhez és kultúrájukhoz igazítani.

A vállalatok egyik legnagyobb rejtett költsége a kiszolgáltatottság

Az ellátási láncok problémái ma már messze nemcsak a beszerzésről vagy a logisztikáról szólnak, ugyanúgy érintik a munkaerőt, az energiaárakat, az árfolyamot, a digitalizációt és a vezetői döntéseket is. Virág Nikolett, a VND Research ügyvezetője moderátorként azzal keretezte a beszélgetést, hogy az ellátási láncokat érdemes rendszerként látni, amely elemekből és az elemek közötti függőségekből áll. Egy vállalat jellemzően ott a legsérülékenyebb, ahol a legerősebb a függőség.

Virág Nikolett, a VND Research ügyvezetője - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Mint fogalmazott, a cégek egyik legnagyobb, mégis gyakran alábecsült költsége a kiszolgáltatottság, ugyanis ha egy beszállító, egy alapanyag vagy egy kulcsmunkavállaló nehezen pótolható, az már a tényleges kiesés előtt is hat az árakra, a feltételekre és a vezetői döntésekre.

Éppen ezért valódi versenyelőnyt jelenthet, ha egy vállalat tudatosan épít működőképes alternatívákat.

A panelbeszélgetésben három nagyon eltérő méretű és működésű vállalkozás képviselője beszélt arról, hol válik ma legkönnyebben sérülékennyé egy cég működése. Beh Mariann, a Bazsalikomos Kert és Pékség alapító-tulajdonosa egy 25 fős, kézműves pékség és vendéglátóhely mindennapjait hozta be a beszélgetésbe. A vállalkozás szerelemprojektként indult, de ma már ugyanabban a gazdasági versenyben kell helytállnia, mint a nagyobb élelmiszeripari szereplőknek, csak jóval gyengébb alkupozícióból. A kisvállalkozások egyik legnagyobb dilemmájaként írta le, hogy miközben magas minőséget, kézi munkát és jó alapanyagokat szeretnének adni, az alapanyag- és energiaköltségek növekedését nem lehet korlátlanul a vásárlókra terhelni. A pékség esetében

a kenyér és a kakaós csiga nem luxustermék akar lenni, fontos számukra, hogy a nyugdíjas vásárló vagy a gyerekeivel érkező szülő is be tudjon térni hozzájuk.

Ezt viszont egyre nehezebb elérni, ha közben bért kell emelni, meg kell tartani a pékeket, cukrászokat, pultosokat.

Beh Mariann, a Bazsalikomos Kert és Pékség alapító-tulajdonosa - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Julis Zsanett, a Kecskeméti Konzerv Kft. ellátási lánc igazgatója már egy exportorientált, private label termékeket gyártó élelmiszeripari vállalat nézőpontját mutatta meg. A cég szinte teljes egészében exportra termel, rögzített árakkal és éves kereskedelmi tenderekkel dolgozik, miközben a költségoldalon folyamatos a nyomás. Az idei év egyik legnagyobb bizonytalanságának az időjárást nevezte, hiszen a konzervipar közvetlenül kapcsolódik a mezőgazdasághoz:

ha az alapanyag mennyisége vagy minősége sérül, az az egész következő évre épített tervet boríthatja.

Emellett az energia, a csomagolóanyag, a fuvarozás és a munkaerő is egyszerre okoz feszültséget. Julis Zsanett külön kiemelte, hogy Kecskemét erős ipari régió, ahol sok cég ugyanabból a munkaerőpiaci „tóból” merít. A kékgalléros munkaerő megtalálása és megtartása ezért már nem egyszerű HR-feladat, hanem működési kockázat. A vezető szerepe is megváltozik, már nemcsak felettes, hanem sokszor mentor, coach és kríziskezelő is.

Julis Zsanett, a Kecskeméti Konzerv Kft. ellátási lánc igazgatója - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped ügyvezető igazgatója a fuvarozói oldal valóságát írta le. A vállalat nemzetközi flottája 70-75 járműből, belföldi flottája 30-35 járműből áll, emellett raktárlogisztikával is foglalkozik. A fuvarozásban három fő kockázatot emelt ki: az üzemanyagárat, az euróárfolyamot és a sofőrhiányt. Az üzemanyagár változását ugyan klauzulákkal részben lehet kezelni, de mire az áremelés átmegy a megbízókon, jelentős veszteséget kell lenyelni. Az euróárfolyam hirtelen mozgása szintén komoly gondot okoz egy olyan ágazatban, ahol a bevétel sokszor euróban érkezik, de a költségek jelentős része forintban merül fel.

A legnehezebben kezelhető problémának ő is a munkaerőt nevezte. Szűcs-Szabó Sándor szerint

a sofőrszakma elöregedett, az utánpótlás gyenge, a munka pedig egyre szabályozottabb és kevésbé vonzó.

A fuvarozó cégek ezért sokszor már harmadik országbeli munkavállalókra is rászorulnak, miközben a cégvezetőnek néha egészen személyes problémákat is meg kell oldania ahhoz, hogy másnap elinduljon a munka. A helyzetet jól mutatja, hogy az ügyvezető maga is autóra ül, ha nincs sofőr, mint mondta, előző nap például pont versenylovakat szállított.

Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped ügyvezető igazgatója - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A beszélgetés egyik közös pontja a digitalizáció és az AI volt, de nem technológiai divatként, hanem túlélési eszközként. Beh Mariann arról beszélt, hogy a kisebb cégeknek a készletnyilvántartásban, veszteségcsökkentésben és adatalapú működésben kell sokat tanulniuk akár a nagyvállalatoktól is. Julis Zsanett úgy fogalmazott, hogy a gyártócégeknél már tegnap is késő lett volna elkezdeni az automatizációt, de a feladat nemcsak technológiai: hidat kell építeni a több évtizede ott dolgozó, hatalmas tapasztalattal bíró munkatársak és az új digitális rendszerek között. Szűcs-Szabó Sándor a back office automatizálását emelte ki, ugyanis ha az üzemanyaghoz, az árfolyamhoz és a sofőrbérhez nem lehet érdemben hozzányúlni, akkor a háttérfolyamatok egyszerűsítése marad az egyik versenyképességi tartalék. Virág Nikolett a panel végén arra kérte a résztvevőket, nevezzék meg saját ellátási láncuk „láthatatlan” tényezőjét. A válaszokból kiderült:

a költségek mögött sokszor nem egyetlen nagy tétel, hanem sok apró, nehezen látható függőség áll.

Egy pékségnél ilyen lehet a kovász vagy a kelesztőgép, egy konzervgyárnál az áremelési döntések mögött álló elemzőmunka, egy fuvarozó cégnél pedig a kockázat és a több évtizedes tapasztalat, amelyet a fuvardíjban nehéz megmutatni.

A képen balról jobbra: Beh Mariann, és a moderátor, Virágh Nikolett - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A moderátor zárógondolata szerint minden vállalkozásnak érdemes lenne egy A4-es lapon lerajzolnia a saját rendszerét, és megjelölni rajta azt a pontot, ahol a leggyengébb. A versenyképesség megtartása ugyanis sokszor nem látványos beruházással kezdődik, hanem azzal, hogy a vezető pontosan azonosítja a működés leggyengébb pontját.

Címlapkép forrása: Portfolio