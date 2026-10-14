Akkora bombát találtak Budapesten, hogy 200 méteres körzetben le kell zárni mindent

Lezárják a főváros XVIII. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap, a korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is.
A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete arról tájékoztatott, hogy október 8-án érkezett a rendőrségi bejelentés arról, a főváros XVIII. kerületében, az Üllői út 404. szám alatt az építkezés során feltételezett robbanóeszköz került elő. A területen korábban is kerültek elő robbanótestek, ezeket a tűzszerészek biztonságosan elszállítottak, hogy megsemmisítsék azokat.
A kiérkező tűzszerészjárőr megállapította, hogy most
egy második világháborús szovjet FAB-100-as rombolóbomba került elő,
aminek a jelenlegi állapota nem teszi lehetővé a biztonságos elszállítását, így szükséges a bomba helyszíni hatástalanítása. Ehhez azonban a bomba mérete, állapota, valamint a benne lévő robbanóanyag mennyisége és rombolóhatása miatt szükséges a terület lezárása.
A szükséges biztonsági intézkedések, a társszervekkel történő egyeztetések és az állampolgárok időben történő értesítésének biztosítása érdekében a hatástalanításra október 18-án, vasárnap, a délelőtti órákban kerül sor.
A tűzszerészmentesítés idejére, vasárnap 8:30-ól a rendőrség a robbanószerkezet mintegy 200 méter sugarú körzetét lezárja és kiüríti.
A korlátozás érinti a gyalogos- és gépjárműforgalmat, valamint a tömegközlekedést is. A lezárás érinti a Balassa Bálint utca 2-10. alatti piac és a Haladás utca közötti területet, a Szent Lőrinc sétány 4-6. szám alatt lévő társasházi lakóépületeket és az épület végén lévő kozmetikai szépségszalont. Érinti továbbá az Üllői út 424. szám alatti családi házat, az Üllői út páratlan oldalán az Üllői út 497. számtól az Üllői út-Városház u. kereszteződéséig tartó területet és ezen a szakaszon az érintett ingatlanokat, továbbá az Üllői út-Vasvári Pál utca kereszteződését és az Üllői út-Városház utca-Thököly út kereszteződését.
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