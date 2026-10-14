Az MNB új célja – miért 2,5 és mit nyerünk rajta?

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Két évtized után módosul a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja. Az MNB eddigi, 3 százalékos céljának kitűzése óta a hazai árszínvonal érdemben közeledett az európai átlaghoz. Ehhez igazodva most a monetáris politika hazai keretrendszere is közeledik az európai gyakorlathoz: 2028-tól a jegybank inflációs célja 2,5 százalékra csökken. Az új cél tükrözi az elmúlt időszak során végbement felzárkózást és jobban illeszkedik a még előttünk álló konvergencia mértékéhez, emellett elősegíti az euróbevezetés feltételeinek teljesítését is. Hosszabb távon az alacsonyabb cél elérése kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és olcsóbb finanszírozást teremt a háztartások, a vállalatok és az állam számára, a megfelelő időzítés pedig mérsékli az alkalmazkodás költségeit. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kurali Zoltán, és ügyvezető igazgatója, fő közgazdásza, Banai Ádám vendégcikke.

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A felzárkózás jelenlegi szintjén alacsonyabb inflációra van szükség

Az inflációs célkövető jegybankok az árstabilitás, vagyis kiszámítható, alacsony ütemű infláció biztosításával járulnak hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez. A fejlett gazdaságok jellemzően 2 százalékos inflációs célt követnek, míg a feltörekvő gazdaságok gyakran ennél némileg magasabb inflációs célt tűznek ki. Ennek oka, hogy a reálgazdasági felzárkózással együtt jár az árszínvonal fokozatos közeledése a fejlett országok magasabb árszínvonalához, amely részben egy bizonyos mértékű inflációs többleten keresztül valósul meg.

Időről időre indokolt megvizsgálni, hogy az adott célszint továbbra is megfelelő-e az árstabilitás és a gazdasági felzárkózás támogatásához.

A hazai árak az elmúlt évek áremelkedésének következtében meghaladták az eurózóna átlagos árszínvonalának 70 százalékát (1. ábra).

Egyes termékcsoportok esetében ennél is közelebb kerültünk: a fogyasztási cikkek például már több mint 80 százalékát teszik ki az euróövezet átlagának. További felzárkózás elsősorban a szolgáltatásokat érintheti – a hazai és európai árak közötti kisebb különbség miatt azonban az árszintfelzárkózás lassabb ütemben folytatódik. Az Európai Központi Bank 2 százalékos és az MNB új, 2,5 százalékos célja közötti különbség lehetővé teszi, hogy a fennmaradó árszintkonvergencia tovább folytatódjon a mérsékeltebb inflációs különbözeten keresztül is.

1. ábra: Az összehasonlító árszint és a reálgazdasági felzárkózás alakulása Magyarországon. Forrás: Eurostat, MNB.

A korábbi, 3 százalékos inflációs cél a legmagasabb volt az Európai Unióban. A környező országokban a konvergencia az aktuális hazaitól érdemben elmaradó szintjein már alacsonyabb inflációs célok mellett folytatódott a felzárkózás (2. ábra). Az MNB új célja közelebb áll a kelet-közép-európai jegybankok és az Európai Központi Bank által alkalmazott célértékekhez.

2. ábra: A GDP alapú árszint-konvergencia és az inflációs célok kapcsolata a régióban. Forrás: a jegybankok honlapjai, Eurostat.

Az alacsonyabb cél új igazodási pontot jelent a gazdaság számára

Fél százalékpontnyi különbség első ránézésre kevésnek tűnhet, az inflációs cél kiemelt jelentőségéből adódóan azonban a célcsökkentés a háztartások, a vállalatok és a kormányzat szempontjából egyaránt számottevő változást hoz. Az inflációs cél a nominális horgony szerepét tölti be a gazdaságban – azáltal, hogy a jegybank egy meghatározott inflációs ráta elérésére és fenntartására törekszik, a gazdasági szereplők inflációs várakozásait is orientálja. Emiatt a jegybank célja az egész gazdaságra nézve tovagyűrűző hatással bír:

az áremelkedés ütemén túl befolyásolja például azt, hogy milyen mértékű béremelésekre kerül sor, mekkora kamatokkal szembesülünk egy hitelfelvételnél, és hogyan ítéljük meg egy befektetés megtérülését.

A 2,5 százalékos cél elérése önmagában is kedvező hatást fejt ki az infláció jóléti költségeinek mérséklése által. A visszafogottabb ütemű áremelkedés támogatja a jövedelmek vásárlóerejének megőrzését és a megtakarítások értékállóságát, csökkenti a bizonytalanságot és megkönnyíti a hosszú távú tervezést, valamint mérsékli az átárazásokból adódó költségeket és torzításokat. Ezen felül az inflációs prémium beépül a kamatokba, így az alacsonyabb infláció egyben kedvezőbb finanszírozási feltételeket is teremt. A háztartások és a vállalatok olcsóbban juthatnak hitelhez, a kormányzat esetében pedig csökkennek a költségvetés kamatkiadásai, ami pozitívan hat az államadósság alakulására. Mindez támogatja a fogyasztás és a beruházások élénkülését, ezzel hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez.

Kedvező időzítés egy hiteles és zökkenőmentes átálláshoz

A tartósan alacsonyabb szintű infláció számos előnnyel jár, ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy milyen költségek merülhetnek fel az új egyensúlyi állapotba történő átmenet során. A 2,5 százalékos cél a monetáris politika horizontján belül lép érvénybe, így a jegybank a kamatkondíciók meghatározásával biztosíthatja, hogy az infláció 2028-tól az új céllal összhangban alakuljon. A célkijelölés sikerességét azonban végső soron az határozza meg, hogy az új cél milyen ütemben válik viszonyítási ponttá a gazdasági szereplők árazási, bérezési és beruházási döntéseiben. A várakozások gyors és széleskörű alkalmazkodása esetén a 2,5 százalékos cél elérése önmagában nem igényel érdemben szigorúbb kamatpályát, reálgazdasági hatása pedig elhanyagolható. A gazdaságpolitika és a gazdasági szereplők új célhoz való alkalmazkodása így közös érdek mindenki számára.

Éppen ezért fontos, hogy milyen környezetben történik a célcsökkentés. A magyar lakosság és vállalatok inflációs várakozásai az elmúlt időszakban jelentősen mérséklődtek. Az utóbbi hónapok alacsony inflációja által meghatározott inflációs érzékelés, valamint a hazai kockázati felárak idei csökkenésével párhuzamos forinterősödés egyaránt támogatják a várakozások alacsonyabb szinten történő horgonyzását. Mindez megfelelő alkalmat teremtett az inflációs cél hiteles csökkentésére, a 2028-as horizont pedig kellő alkalmazkodási lehetőséget biztosít a gazdasági szereplők számára.

Az átmenet költségeinek minimalizálásához ugyanakkor a kedvező időzítésen és a monetáris politikai elkötelezettségen túl fegyelmezett fiskális politika és a termelékenységgel összhangban lévő bérdinamika is szükséges.

Hogyan kapcsolódik mindez az euróhoz?

Az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok egyike az árstabilitási követelmény, mely szerint az euróövezethez csatlakozni kívánó tagállam inflációs rátája legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg az EU három legalacsonyabb inflációs rátájának átlagát. Mivel időben változó referenciaértékről van szó, egy adott inflációs cél elérése önmagában nem garantálja a megfelelést. Ugyanakkor historikusan a 3 százalékos cél elérésével az euró 1999-es bevezetése óta eltelt időszak kevesebb mint harmadában, míg a 2,5 százalékos cél elérésével az időszak már mintegy felében teljesült volna az árstabilitási kritérium.

A célcsökkentéssel tehát Magyarország közelebb kerül a maastrichti kritériumok teljesítéséhez. Fontos azonban kiemelni, hogy a magyar gazdaságban végbement nominális és reálkonvergencia önmagában is alacsonyabb inflációs célt indokol – az euróbevezetés feltételeinek teljesítéséhez történő közeledés pedig ennek a felzárkózási folyamatnak az előrehaladását tükrözi.

Az inflációs cél csökkentésének hátterét bemutató elemzés az MNB honlapján érhető el.

Címlapkép forrása: Portfolio