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Bejelentette Vitézy Dávid: megjelent a legjobban várt funkció a MÁV okostelefonos alkalmazásában
Gazdaság

Bejelentette Vitézy Dávid: megjelent a legjobban várt funkció a MÁV okostelefonos alkalmazásában

Portfolio
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a MÁVPlusz okostelefonos alkalmazásban is megjelent az eddig csak az internetes honlapról elérhető grafikus helyfoglalás funkció.

A helyjegyes járatoknál – autóbuszoknál, valamint belföldi és nemzetközi vonatoknál egyaránt – a kocsirajzon lehet kiválasztani, hogy a még szabad ülések közül pontosan hol szeretnénk ülni

– írta Vitézy Dávid a Facebookon.

A miniszter megjegyezte, felméréseik szerint az utasok ezt a funkciót várták a leginkább az új alkalmazásban.

A jegy.mav.hu oldalon eddig is működött a grafikus helyfoglalás, az alkalmazásban ez mostantól válik elérhetővé, amennyiben a felhasználó a legújabb verzióra frissíti az appot.

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Vitézy hozzátette, szeptemberben külön megkérdezte az utasokat is arról, mit javítsanak még az alkalmazásban.

Rengeteg konkrét és hasznos javaslat érkezett, ezek alapján is folytatjuk a fejlesztéseket

– írta a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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