Beköszön a tél Magyarországra: jégdara és fagypont alatti hideg jöhet a héten

Az éjszakai órákban észak felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, csapadékra azonban ebből még nem kell számítani. A minimum-hőmérséklet döntően 2 és 7 Celsius-fok között alakul, ugyanakkor a fagyzugos északi és északkeleti helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok környékén és a magasabban fekvő területeken enyhébb marad a reggel.

Napközben a fátyolfelhők gyorsan elhagyják az országot déli irányban, így a Dunántúlon hamar naposra fordul az idő. Ezzel szemben a keletre vonuló hidegcsepp hatására a középső és keleti tájak fölé vastagabb felhőzet érkezik, amelyből elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat.

Az északkeleti tájakon néhol akár villámtevékenység, valamint jégdara-zápor sem zárható ki

– hívták fel a figyelmet a szakemberek.

A délutáni órákban a keleti régióban is szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon, valamint a keleti és északkeleti területeken sokfelé megélénkül.

A következő napok során sem lesz lényeges változás a hőmérsékletben, valamint az időjárásunkban, hiszen továbbra is tőlünk keletre örvénylik majd az említett ciklon

– hangzott el a tájékoztatásban.

Ennek következtében a keleti országrészben továbbra is a felhősebb idő és az elszórt csapadék lesz a jellemző, míg a nyugati tájakon több napsütésre lehet számítani. A hétvégén és a jövő hét elején Nyugat-Európában egy újabb légörvény alakulhat ki, így a Kárpát-medence egy tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon peremére kerül.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio