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Beköszön a tél Magyarországra: jégdara és fagypont alatti hideg jöhet a héten
Gazdaság

Beköszön a tél Magyarországra: jégdara és fagypont alatti hideg jöhet a héten

Portfolio
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A következő napokban a Kárpát-medence továbbra is döntően egy anticiklon peremén fog elhelyezkedni, ám észak felől egy hidegcsepp éri el a térséget. Ez a meteorológiai jelenség a középső és keleti országrészben megnövekvő felhőzetet és helyenként gyenge csapadékot hoz, a szakemberek szerint északkeleten akár jégdara és villámtevékenység is előfordulhat. A nappali csúcsértékek 13 és 18 Celsius-fok között alakulnak majd – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

Az éjszakai órákban észak felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, csapadékra azonban ebből még nem kell számítani. A minimum-hőmérséklet döntően 2 és 7 Celsius-fok között alakul, ugyanakkor a fagyzugos északi és északkeleti helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok környékén és a magasabban fekvő területeken enyhébb marad a reggel.

BUDAPEST órás időjárás
Másik település
16:00
Kissé felhős
17°C
0%
17:00
Kissé felhős
16°C
0%
18:00
Fátyolfelhős
15°C
0%
19:00
Erősen fátyolfelhős
13°C
0%
20:00
Erősen fátyolfelhős
13°C
0%
21:00
Erősen fátyolfelhős
12°C
0%
22:00
Erősen fátyolfelhős
12°C
0%
23:00
Erősen fátyolfelhős
12°C
0%
00:00
Erősen fátyolfelhős
12°C
0%
01:00
Erősen fátyolfelhős
12°C
0%
02:00
Erősen fátyolfelhős
11°C
0%
03:00
Erősen fátyolfelhős
11°C
0%
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Napközben a fátyolfelhők gyorsan elhagyják az országot déli irányban, így a Dunántúlon hamar naposra fordul az idő. Ezzel szemben a keletre vonuló hidegcsepp hatására a középső és keleti tájak fölé vastagabb felhőzet érkezik, amelyből elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat.

Az északkeleti tájakon néhol akár villámtevékenység, valamint jégdara-zápor sem zárható ki

– hívták fel a figyelmet a szakemberek.

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A délutáni órákban a keleti régióban is szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon, valamint a keleti és északkeleti területeken sokfelé megélénkül.

A következő napok során sem lesz lényeges változás a hőmérsékletben, valamint az időjárásunkban, hiszen továbbra is tőlünk keletre örvénylik majd az említett ciklon

– hangzott el a tájékoztatásban.

MISKOLC előrejelzés
Másik település
14
szerda
Derült
16°C
0°C
0 mm
15
csütörtök
Erősen fátyolfelhős
15°C
2°C
0 mm
16
péntek
Kissé felhős
14°C
4°C
0 mm
17
szombat
Borult
12°C
4°C
0 mm
18
vasárnap
Borult
15°C
5°C
0 mm
19
hétfő
Fátyolfelhős
16°C
5°C
0 mm
20
kedd
Erősen felhős
15°C
5°C
0 mm
21
szerda
Közepesen felhős
15°C
8°C
0.3 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

Ennek következtében a keleti országrészben továbbra is a felhősebb idő és az elszórt csapadék lesz a jellemző, míg a nyugati tájakon több napsütésre lehet számítani. A hétvégén és a jövő hét elején Nyugat-Európában egy újabb légörvény alakulhat ki, így a Kárpát-medence egy tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon peremére kerül.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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