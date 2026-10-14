Bekövetkezett, amitől a magyar gazdák tartottak: hatalmasat zuhant az egyik legfontosabb növény termése

Idén tavasszal mintegy 810 ezer hektáron vetettek napraforgót a hazai gazdák, amivel a növény vetésterülete megelőzte a kukoricáét.

A tavaszi és nyári csapadékhiány, valamint a sorozatos hőhullámok azonban komolyan rányomták a bélyegüket a termésre. Míg európai szinten idén növekedett a betakarított napraforgómag mennyisége, Magyarország az egyik legnagyobb terméscsökkenést könyvelhette el. A hazai átlaghozam hektáronként két tonna alatt maradt, ami mintegy 20 százalékos visszaesést jelent az ötéves átlaghoz képest.

Október elejéig a gazdák szinte teljesen befejezték a betakarítást, a magtárakba pedig nagyjából 1,2 millió tonna termény került.

A termelők tapasztalatai hűen tükrözik az országos statisztikákat, mivel a hozamok leginkább a talajminőségtől és az adott terület vízháztartásától függtek. Kaposvári Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Emődi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy náluk rozs után, másodvetésben volt a napraforgó, és a területi adottságoktól függően 0,6 és 1,3 tonna közötti hektáronkénti hozamokat értek el. A kukoricájukat a szárazság miatt teljesen le kellett silózni. A csapadékhiány az őszi munkálatokat is ellehetetlenítette, ugyanis az október közepéig várató esők hiányában a repce vetésétől lényegében elálltak, jövőre pedig a kukorica kárára inkább az őszi árpa területét növelik a biztosabb takarmánybázis érdekében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szuro-Trade Kft.-nél némileg jobb volt a helyzet. Szurovcsák Dávid növénytermesztési igazgató arról számolt be, hogy a földjeik minőségétől függően 2 és 4 tonna között mozgott a termés, a cégcsoport átlaga pedig 3 tonna lett hektáronként. Bár az állományok az aszály miatt augusztusra itt is sokat romlottak, a napraforgó még mindig lényegesen kevesebb gondot okozott, mint a kukorica,

így a vállalat nem is tervez változtatni az eddigi vetésszerkezetén.

Hasonló tendenciákról számolt be Rózsa Ádám, a Fejér vármegyei EAG Zrt. növénytermesztési főágazatvezetője is. A több mint 650 hektáron termesztett napraforgójuk átlaghozama 2,2 tonna lett, ami megfelelt a nyár végi várakozásaiknak. A szakember kiemelte, hogy a mélyebb fekvésű, jobb talajú táblákon 2,8 tonnát is betakarítottak, míg a gyengébb adottságú részeken 1,4 tonna lett az eredmény. A gyorsabb betakarítás és a madárkárok elkerülése érdekében állományszárítást, azaz deszikkálást is alkalmaztak. A jövő évi terveikkel kapcsolatban elárulta, hogy a napraforgó és az őszi kalászosok területét növelni fogják, a kukoricáét lecsökkentik, a cukorrépa termesztésével pedig a sorozatos aszálykárok miatt teljesen felhagynak.

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