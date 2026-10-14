16°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől a magyar gazdák tartottak: hatalmasat zuhant az egyik legfontosabb növény termése
Gazdaság

Bekövetkezett, amitől a magyar gazdák tartottak: hatalmasat zuhant az egyik legfontosabb növény termése

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a 2026-os extrém aszály komoly kihívások elé állította a magyar mezőgazdaságot, a napraforgó idén is bizonyította, hogy még mindig jobban tűri a szárazságot, mint a kukorica. Az országos betakarítás a végéhez közeledik, és bár a hozamok elmaradnak az ötéves átlagtól, a termelők többsége kitart a növény mellett, sőt sokan növelni tervezik a vetésterületét a következő szezonban - írta az Agrárszektor.

Idén tavasszal mintegy 810 ezer hektáron vetettek napraforgót a hazai gazdák, amivel a növény vetésterülete megelőzte a kukoricáét.

A tavaszi és nyári csapadékhiány, valamint a sorozatos hőhullámok azonban komolyan rányomták a bélyegüket a termésre. Míg európai szinten idén növekedett a betakarított napraforgómag mennyisége, Magyarország az egyik legnagyobb terméscsökkenést könyvelhette el. A hazai átlaghozam hektáronként két tonna alatt maradt, ami mintegy 20 százalékos visszaesést jelent az ötéves átlaghoz képest.

Október elejéig a gazdák szinte teljesen befejezték a betakarítást, a magtárakba pedig nagyjából 1,2 millió tonna termény került.

A termelők tapasztalatai hűen tükrözik az országos statisztikákat, mivel a hozamok leginkább a talajminőségtől és az adott terület vízháztartásától függtek. Kaposvári Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Emődi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy náluk rozs után, másodvetésben volt a napraforgó, és a területi adottságoktól függően 0,6 és 1,3 tonna közötti hektáronkénti hozamokat értek el. A kukoricájukat a szárazság miatt teljesen le kellett silózni. A csapadékhiány az őszi munkálatokat is ellehetetlenítette, ugyanis az október közepéig várató esők hiányában a repce vetésétől lényegében elálltak, jövőre pedig a kukorica kárára inkább az őszi árpa területét növelik a biztosabb takarmánybázis érdekében.

Még több Gazdaság

Kimondták a magyarok: elérték a fizetőképesség határát az magánegészségügyben

Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentét tett a kormány

Reagált az akkumulátor szövetség vezetője a Debrecenbe tervezett esemény körüli vitára

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szuro-Trade Kft.-nél némileg jobb volt a helyzet. Szurovcsák Dávid növénytermesztési igazgató arról számolt be, hogy a földjeik minőségétől függően 2 és 4 tonna között mozgott a termés, a cégcsoport átlaga pedig 3 tonna lett hektáronként. Bár az állományok az aszály miatt augusztusra itt is sokat romlottak, a napraforgó még mindig lényegesen kevesebb gondot okozott, mint a kukorica,

így a vállalat nem is tervez változtatni az eddigi vetésszerkezetén.

Hasonló tendenciákról számolt be Rózsa Ádám, a Fejér vármegyei EAG Zrt. növénytermesztési főágazatvezetője is. A több mint 650 hektáron termesztett napraforgójuk átlaghozama 2,2 tonna lett, ami megfelelt a nyár végi várakozásaiknak. A szakember kiemelte, hogy a mélyebb fekvésű, jobb talajú táblákon 2,8 tonnát is betakarítottak, míg a gyengébb adottságú részeken 1,4 tonna lett az eredmény. A gyorsabb betakarítás és a madárkárok elkerülése érdekében állományszárítást, azaz deszikkálást is alkalmaztak. A jövő évi terveikkel kapcsolatban elárulta, hogy a napraforgó és az őszi kalászosok területét növelni fogják, a kukoricáét lecsökkentik, a cukorrépa termesztésével pedig a sorozatos aszálykárok miatt teljesen felhagynak.

Kapcsolódó cikkünk

Véget érhet az olcsó élelmiszer korszaka

Tarthatatlanná vált a helyzet Magyarországon: tömegesen adhatják fel a harcot a hazai gazdák a vadkárok miatt

Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?

Elveszett 600 milliárd forint, elesett az alföldi növénytermesztés

Elfogytak a tartalékok: rekordméretű pusztítás érte a magyar földeket, drasztikus lépésekre kényszerülnek a gazdák

Már a műholdakról is látszik a drámai változás: elképesztő dolog történt a magyar erdőkkel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentét tett a kormány
Tisza-kormány: lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és a MEKH elnöke is, új taggal bővült a Médiatanács
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility