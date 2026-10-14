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Betelt a pohár az európai vezetőknél: korlátoznák a keleti nagyhatalom olcsó termékeit
Gazdaság

Betelt a pohár az európai vezetőknél: korlátoznák a keleti nagyhatalom olcsó termékeit

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Németország arra készül, hogy az Európai Unióban újabb kínai importtermékekre vonatkozó kvóták bevezetését szorgalmazza. Ezzel a vegyipari, gépipari és esetleg a gyógyszeripari termékekre is kiterjesztenék azokat a védintézkedéseket, amelyekhez hasonlót az EU eddig csak a hibrid járművek esetében tervezett - írta a Bloomberg.

A német kormány arra sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az év végéig dolgozzon ki javaslatokat az érintett ágazatokat érintő uniós védekező intézkedésekre – értesült az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva a Bloomberg.

Az ilyen jellegű intézkedések lehetővé tennék az EU számára, hogy korlátozza egy adott szektor termékeinek importját, amennyiben a behozatal ugrásszerűen megnő.

Az uniós vezető csütörtökön Brüsszelben tárgyalnak a közösség Kínával szembeni külkereskedelmi hiányáról, amely szeptemberben rekordszintre, 34,8 milliárd dollárra ugrott. A megbeszélések célja, hogy megakadályozzák az európai ipart aláásó, államilag támogatott olcsó kínai termékek beáramlását. Peking és Brüsszel múlt heti egyeztetései egy 16 pontos megállapodást eredményeztek, amelynek részeként az EU évi 350 ezer darabban maximálta az importálható kínai hibrid autók számát.

A német álláspont radikális fordulatot jelent, hiszen korábban Berlin hagyományosan óvatosabban kezelte a Kína-kérdést az exportvezérelt gazdasága és a szoros kereskedelmi kapcsolatok miatt. Friedrich Merz kancellár ugyanakkor azzal vádolta Kínát, hogy mesterségesen alacsonyan tartja a jüan árfolyamát, elismerve, hogy "alábecsültük Kína erejét és gazdasági súlyát". Noah Barkin, a Rhodium Group tanácsadója szerint

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a német fordulat mögött a helyi ipar – különösen az autógyártók – növekvő aggodalmai, valamint a Brüsszel és Párizs által szorgalmazott európai konszenzus áll, amely határozottabb fellépést sürget.

Kína kivitele az előző évhez képest 36 százalékkal ugrott meg szeptemberben, az idei kereskedelmi többlete pedig a 2025-ös, 1200 milliárd dolláros rekordot is meghaladó pályán mozog. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden megerősítette, hogy

a hibrid autókra vonatkozó megállapodás csupán az első lépés volt, mivel a kereskedelmi egyensúlyhiány messze túlmutat az autóiparon.

Merz és Emmanuel Macron francia elnök a csütörtöki csúcstalálkozón olyan politikai megállapodásra törekszik, amely felhatalmazná a Bizottságot szigorúbb kereskedelmi intézkedések kidolgozására. A találkozó margóján az európai autóipar támogatását célzó csomagról is egyeztetnek. A körvonalazódó kompromisszum értelmében Franciaország engedne a belső égésű motorok kivezetésének kérdésében, cserébe Németország enyhítene a "Vásárolj európait!" típusú előírásokkal szembeni elutasító álláspontján.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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