Drámai a helyzet Franciaországban

A megmozdulások a héten is folytatódtak, kedden több mint 160 ezren vonultak utcára országszerte. Párizs északi, alacsony jövedelmű külvárosában, Seine-Saint-Denis-ben a diákok összetört székeket, lyukas falakat, beázó mennyezetet, penészes tantermeket és használhatatlan eszközöket mutattak a sajtó képviselőinek.
Egyes iskolákban hónapok óta nem tudják pótolni a hiányzó szaktanárokat.
A tüntetők transzparensei azonban a tárgyi hiányosságoknál lényegesen mélyebb problémákra mutatnak rá: "Diplomások ma, létbizonytalanok holnap" – hirdeti az egyik szlogen.
Ti leromboljátok a jövőnket, mi blokkoljuk a jeleneteket
– áll a másikon. Ez a generáció attól tart, hogy alulfizetett, bizonytalan munkahelyek, megfizethetetlen megélhetési költségek és lepusztult közszolgáltatások várnak rá – vagyis a szüleik által még élvezett társadalmi és gazdasági biztonság vége.
Hasonló félelmek táplálják a fiatalok tiltakozásait Európa más részein is, a legszembetűnőbben Spanyolországban, ahol a húszas éveikben járók tömegesen tüntetnek a lakhatási válság ellen. Madridban és Barcelonában ugyanis egy egyszobás lakás havi bérleti díja
akár egy teljes mediánjövedelmet is felemészthet.
A francia kormány reakciója éles vitákat váltott ki. A tüntetőket rohamrendőrök, könnygáz, gumibot és sokkológránátok fogadták. Több mint 250 diák sérült meg. Mintegy 6000 embert – szinte mind kiskorút – vettek őrizetbe. A felháborodás hatására a belügyminiszter a múlt héten felfüggesztette a sokkológránátok használatát, ám a kritikusok szerint a kormány teljes csődjét jelzi, hogy az iskolák állapota miatt tiltakozó diákokra rohamrendőröket küldenek.
A közvélemény sem a kormány mellé állt, egy friss felmérés szerint
a franciák 57 százaléka támogatja a tiltakozásokat, és mindössze 33 százalékuk ellenzi.
A felvonulásokhoz a pedagógus-szakszervezetek, a szülők és az egyetemisták is csatlakoztak. A megmozdulások politikailag is rendkívül kényes időszakban zajlanak, hiszen tavasszal elnökválasztás dönt Macron utódjáról, miközben a kormány parlamenti többség hiányában jogalkotási patthelyzetbe került. Marine Le Pen szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülése és Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali pártja, az Engedetlen Franciaország egyaránt igyekszik politikai tőkét kovácsolni a helyzetből.
A francia kormány pénzügyi mozgástere rendkívül szűk
Az államadósság GDP-arányos mutatója és a költségvetési hiány egyaránt az Európai Unió legmagasabb értékei közé tartozik. A megszorítások újabb tiltakozási hullámot váltanának ki, elmaradásuk viszont a piaci bizalom elvesztésével és a francia államkötvények eladási hullámával fenyeget. Paul Krugman közgazdász megfogalmazása szerint
Franciaország a "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" állapotból átléphetett a "túl nagy ahhoz, hogy megmentsék" kategóriába.
Sok elemző úgy véli, az országnak előbb-utóbb olyan fájdalmas kiigazításokra lesz szüksége, mint amilyeneket Olaszország, Spanyolország és Görögország hajtott végre egy bő évtizeddel ezelőtt.
Sokatmondó az 1968-as diáklázadások és a mai tüntetések szlogenjeinek összevetése. Az 1968-as jelszavak – mint "A kockakövek alatt a tengerpart" vagy "Képzeletet a hatalomba!" – a korlátlan lehetőségek érzéséből születtek, egy olyan nemzedék hangján, amely nem kételkedett saját anyagi biztonságában. A mai fiatalok ezzel szemben már nem a lehetőségeik kitágításáért küzdenek, hanem csupán azért, hogy a kapuk ne záródjanak be előttük végleg.
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