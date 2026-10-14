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Drámai a helyzet Franciaországban
Gazdaság

Drámai a helyzet Franciaországban

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Már több mint három hete tartanak a diáktüntetések Franciaországban. A középiskolások a tanárhiány, a túlzsúfolt osztálytermek és a romos épületek miatt vonultak utcára, a konkrét követelések mögött azonban egy egész generáció jövőféltése húzódik meg - közölte a The Guardian.

A megmozdulások a héten is folytatódtak, kedden több mint 160 ezren vonultak utcára országszerte. Párizs északi, alacsony jövedelmű külvárosában, Seine-Saint-Denis-ben a diákok összetört székeket, lyukas falakat, beázó mennyezetet, penészes tantermeket és használhatatlan eszközöket mutattak a sajtó képviselőinek.

Egyes iskolákban hónapok óta nem tudják pótolni a hiányzó szaktanárokat.

A tüntetők transzparensei azonban a tárgyi hiányosságoknál lényegesen mélyebb problémákra mutatnak rá: "Diplomások ma, létbizonytalanok holnap" – hirdeti az egyik szlogen.

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– áll a másikon. Ez a generáció attól tart, hogy alulfizetett, bizonytalan munkahelyek, megfizethetetlen megélhetési költségek és lepusztult közszolgáltatások várnak rá – vagyis a szüleik által még élvezett társadalmi és gazdasági biztonság vége.

Hasonló félelmek táplálják a fiatalok tiltakozásait Európa más részein is, a legszembetűnőbben Spanyolországban, ahol a húszas éveikben járók tömegesen tüntetnek a lakhatási válság ellen. Madridban és Barcelonában ugyanis egy egyszobás lakás havi bérleti díja

akár egy teljes mediánjövedelmet is felemészthet.

A francia kormány reakciója éles vitákat váltott ki. A tüntetőket rohamrendőrök, könnygáz, gumibot és sokkológránátok fogadták. Több mint 250 diák sérült meg. Mintegy 6000 embert – szinte mind kiskorút – vettek őrizetbe. A felháborodás hatására a belügyminiszter a múlt héten felfüggesztette a sokkológránátok használatát, ám a kritikusok szerint a kormány teljes csődjét jelzi, hogy az iskolák állapota miatt tiltakozó diákokra rohamrendőröket küldenek.

A közvélemény sem a kormány mellé állt, egy friss felmérés szerint

a franciák 57 százaléka támogatja a tiltakozásokat, és mindössze 33 százalékuk ellenzi.

A felvonulásokhoz a pedagógus-szakszervezetek, a szülők és az egyetemisták is csatlakoztak. A megmozdulások politikailag is rendkívül kényes időszakban zajlanak, hiszen tavasszal elnökválasztás dönt Macron utódjáról, miközben a kormány parlamenti többség hiányában jogalkotási patthelyzetbe került. Marine Le Pen szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülése és Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali pártja, az Engedetlen Franciaország egyaránt igyekszik politikai tőkét kovácsolni a helyzetből.

A francia kormány pénzügyi mozgástere rendkívül szűk

Az államadósság GDP-arányos mutatója és a költségvetési hiány egyaránt az Európai Unió legmagasabb értékei közé tartozik. A megszorítások újabb tiltakozási hullámot váltanának ki, elmaradásuk viszont a piaci bizalom elvesztésével és a francia államkötvények eladási hullámával fenyeget. Paul Krugman közgazdász megfogalmazása szerint

Franciaország a "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" állapotból átléphetett a "túl nagy ahhoz, hogy megmentsék" kategóriába.

Sok elemző úgy véli, az országnak előbb-utóbb olyan fájdalmas kiigazításokra lesz szüksége, mint amilyeneket Olaszország, Spanyolország és Görögország hajtott végre egy bő évtizeddel ezelőtt.

Sokatmondó az 1968-as diáklázadások és a mai tüntetések szlogenjeinek összevetése. Az 1968-as jelszavak – mint "A kockakövek alatt a tengerpart" vagy "Képzeletet a hatalomba!" – a korlátlan lehetőségek érzéséből születtek, egy olyan nemzedék hangján, amely nem kételkedett saját anyagi biztonságában. A mai fiatalok ezzel szemben már nem a lehetőségeik kitágításáért küzdenek, hanem csupán azért, hogy a kapuk ne záródjanak be előttük végleg.

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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