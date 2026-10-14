Egyre több elektronikai eszköz kerül piacra az EU-ban, de a hulladékgyűjtés lemarad

2024-ben az EU-ban fejenként 32,4 kilogrammnyi új elektromos és elektronikus berendezés - többek között háztartási gép, okostelefon és számítógép - került forgalomba. A piacra helyezett termékek tömege 2015 óta (18,1 kg) 79 százalékkal nőtt. A bővülést elsősorban a nagyméretű berendezések, például a mosógépek, mosogatógépek és napelemek hajtották. A 2022 és 2024 közötti időszakban ugyanakkor a forgalomba hozott mennyiség lényegében stagnált.
Az e-hulladék begyűjtése ennél lassabban bővült: 2015-ben még 7,3 kilogramm jutott egy főre, ami 2024-re 12,3 kilogrammra nőtt. 2023-hoz képest a növekedés 0,7 kilogramm volt fejenként. Az EU statisztikai hivatala szerint a begyűjtött és a piacra került mennyiség közötti jelentős különbség arra utalhat, hogy
a készülékek egy része még használatban van, a háztartásokban halmozódik fel, vagy ellenőrizetlen, informális csatornákon keresztül kerül feldolgozásra.
Az egyes tagállamok között jelentős eltérések mutatkoztak. A legtöbb e-hulladékot Bulgáriában gyűjtötték be, fejenként 18,9 kilogrammot, ezt Csehország követte 17,8 kilogrammal, majd Franciaország 17,7 kilogrammal. A legalacsonyabb értékeket Cipruson - 4,7 kilogramm/fő -, Portugáliában - 6,0 kilogramm/fő - és Máltán - 6,4 kilogramm/fő - mérték.
Magyarország nem szerepel az Eurostat 2024-es országlistáiban, mert az uniós statisztikai hivatal ország-specifikus módszertani melléklete szerint Magyarország 2026. szeptember 23-ig nem szolgáltatott adatot a 2024-es referenciaévre. A dokumentum nem részletezi a mulasztás okát, de jelzi, hogy a hazai adatszolgáltatási rendszerben 2023-ban törés következett be: július 1-jétől a gyártói felelősségi rendszerhez kapcsolódó tevékenységek országos koncessziós társasághoz kerültek, és az átállás indulási nehézségei egyes kategóriákban jelentős visszaesést okoztak a gyűjtött és kezelt mennyiségekben.
A forgalomba hozott új elektromos és elektronikus berendezések terén Ausztria állt az első helyen 38,2 kilogrammos egy főre jutó értékkel, Németország 38,0 kilogrammal, Dánia pedig 37,0 kilogrammal követte. A legalacsonyabb értékeket Cipruson - 15,4 kilogramm/fő -, Szlovákiában - 17,5 kilogramm/fő - és Görögországban - 18,0 kilogramm/fő - jegyezték fel.
Az elérhető adatokkal rendelkező országok mindegyikében meghaladta a piacra kerülő elektronikai termékek tömege a begyűjtött e-hulladékét, de az eltérés mértéke országonként erősen különbözött. A legkisebb rést Szlovákiában mérték, ahol a két mutató között 6,4 kilogramm volt a különbség fejenként.
Ezzel szemben Spanyolországban és Németországban a forgalomba hozott elektronikai termékek tömege több mint háromszorosa volt a begyűjtött e-hulladékénak: Spanyolországban 36,0 kilogrammnyi piacra helyezett berendezés állt szemben 9,3 kilogramm begyűjtött hulladékkal, Németországban pedig 38,0 kilogramm jutott 11,0 kilogramm begyűjtött e-hulladékra.
A következő ábra nem a hivatalos e-hulladék-begyűjtési rátát mutatja, hanem azt, hogy a külön gyűjtött e-hulladék tömege mekkora volt az ugyanabban az évben piacra helyezett elektronikai berendezésekhez képest. A mutató azért hasznos, mert kiszűri az országok közötti piacméretbeli eltérések egy részét, és láthatóvá teszi, hol nagyobb a rés az új eszközök forgalomba hozatala és a hulladékgyűjtés között. Uniós szinten ez az arány 2024-ben 38 százalék volt.
Az Eurostat módszertani megjegyzése szerint ugyanakkor mind a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések, mind a begyűjtött e-hulladék mennyisége alulbecsült lehet. Ennek oka többek között a határon átnyúló online kereskedelem nehezebb követhetősége, a nem megfelelően jelentő gyártók köre, valamint az informális hulladékkezelési szektor szerepe.
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