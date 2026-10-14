Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője

A klímaváltozás hatásai és a rendkívüli aszályok hatalmas károkat okoztak a magyar mezőgazdaságban, a természetvédelemben és a gazdaság egészében. Gajdos László posztjában kiemelte, hogy

A hazai vízkészletből jelenleg mintegy hét balatonnyi víz hiányzik, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a vízmegőrzés nemzetstratégiai kérdéssé vált.

Ennélfogva, az országnak már nemcsak a többletvízzel szembeni védekezésre kell felkészülnie, hanem a vízkészletek veszélyes mértékű megfogyatkozására is.

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A politikus szerint a vízügyi ágazatnak és a civil szervezeteknek egyaránt új alapokra kell helyezniük a munkát, előtérbe helyezve a környezeti szempontokat.

A következő évek vízgazdálkodásának egyik legfontosabb feladata a víz megtartása lesz. Arra kell törekednünk, hogy minél több vizet őrizzünk meg a tájban, és csak annyit vezessünk el, amennyit feltétlenül szükséges

– írta a miniszter, aki a feladatok átértékelésével indokolta a szintén ma bejelentett személyi változást az OVF élén. Gajdos László szerint Láng István közel negyvenéves pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízvédelemhez kötődik, így a stratégiai váltás támogatása mellett átadja pozícióját, ám árvízvédelmi tapasztalataira a jövőben is számít a tárca.

A posztban is megfogalmazott vízstratégiai célok nem jelentenek újdonságot. Az augusztusban bemutatott Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervben a minisztérium már lefektetette azokat az alapelveket, amelyekkel a jövőben az egyre szárazabbá váló éghajlati viszonyokkal szemben szeretnék ellenék ellenállóbbá tenni a hazai vízrendszert.

A minisztérium néhány napon belül kiírja a pályázatot a főigazgatói tisztség betöltésére. Az új intézményvezetőtől elvárják, hogy teljes mértékben az új ökológiai és gazdasági prioritások mentén irányítsa a hazai vízgazdálkodást.

Olyan új vezetőt szeretnék, aki elkötelezett a szemléletváltás mellett, és a vízmegtartást a hazai vízgazdálkodás egyik legfontosabb prioritásának tekinti

– fogalmazott Gajdos László.

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