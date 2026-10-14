Érzékeny információk szivárogtak ki a Gazdasági Versenyhivataltól

A problémákra egy kiszivárgott levél is rávilágít, amelyben egy magyar versenyjogi ügyvéd azzal ajánlotta fel szolgálatait egy vállalatnak, hogy nem hivatalos úton, a GVH egyik tisztviselőjétől előre értesült az ellenük induló eljárásról. Ez az egyértelmű információszivárgás a források szerint nem egyedi eset. A hivatal körül kialakult egy nagyjából féltucat ügyvédből és néhány irodából álló kivételezett kör, amelynek tagjai a belső kapcsolatok révén jelentős üzleti előnyhöz jutottak. Ironikus módon épp a verseny tisztaságáért felelős állami szerv torzította el a piaci versenyt.

Ez a jelenség szorosan összefügg a GVH 2020-ban, Rigó Csaba elnökségével elindult stratégiaváltásával.

A hatóság az agresszív bírságolás helyett a megegyezésre helyezte a hangsúlyt, hogy elkerülje az évekig elhúzódó bírósági pereket és az azokkal járó anyagi kockázatokat. A taktika működött, hiszen míg korábban a határozatok felét megtámadták a cégek, 2020 után ez az arány húsz százalék alá esett. Ennek áraként viszont a hivatal óriási kedvezményeket adott. Rigó Csaba 2026 elején lezárult, első hatéves elnöki ciklusa alatt összesen 21 milliárd forintnyi bírságcsökkentést hagytak jóvá az együttműködő vállalatoknak.

Az engedékenyebb megközelítés hátterében azonban nem csupán nemzetközi trendek álltak, hanem a hivatal egyre romló bírósági mérlege is.

Míg 2010 előtt a GVH a jogerős ítéletek 95 százalékát megnyerte, ez az arány az elmúlt évtizedben drasztikusan zuhanni kezdett, és 2019-re már 65 százalékra esett vissza. A folyamatot szakértők a szervezet átpolitizálódásával és szakmai leépülésével magyarázzák, ami miatt a bíróságok egyre kevésbé bíztak a határozatok megalapozottságában. A hivatal vezetése - és különösen Tóth András elnökhelyettes - az elbukott pereket egyre nehezebben viselte (az ehhez kapcsolódó dühkitörésekről a Telex már korábban is beszámolt), így az egyezségi eljárásokkal a jogi kudarcokat is próbálták elkerülni.

Az új, egyezkedésre építő megközelítés rendkívül felértékelte a hivatallal jó viszonyt ápoló ügyvédeket. A helyzet odáig fajult, hogy a GVH-hoz kötődő alapítványok és szervezetek rendezvényeit rendszeresen olyan partnerek és irodák szponzorálták, amelyek versenyhivatali ügyekben képviselnek cégeket a GVH-val szemben.

Ezek a szereplők jelenlétükkel legitimitást biztosítottak a hatóság vezetőinek, cserébe információkhoz és ügyfelekhez jutottak.

Az elnökhelyettes tevékenysége komoly belső feszültségeket is szült: idén áprilisban a Versenytanács hét tagja fegyelmi eljárást kezdeményezett Tóth András, a hivatal elnökhelyettese és a Versenytanács elnöke ellen. A lépést egy konkrét fenyegetőzés váltotta ki, de a Telex birtokába került dokumentum arra is rámutatott, hogy a vezető a gyanú szerint hivatali erőforrásokat és alkalmazottakat használt fel saját, privát szervezeteinek működtetéséhez.

Bár a Versenyhivatal hivatalosan tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy szigorúan betartja az integritási szabályokat, belső eljárásrendje pedig kizárja a szivárogtatást, a kiszivárgott levelek és a belső beszámolók egészen más képet festenek a hatóság mindennapjairól.

Reagált a GVH a cikk állításaira

A cikkel kapcsolatos állításokra a Versenyhivatal hivatalosan reagált, amelyet alább változtatás nélkül közlünk:

Mi volt az oka annak, hogy 2010 óta több nagy ügyben is a GVH ellen ítélt a bíróság azokban az esetekben, amikor a GVH által elmarasztalt cégek megtámadták a versenyhivatal döntését?

Az eljárás alá vont, illetve a GVH Versenytanácsának egyes döntéseiben érintett vállalkozásoknak alapvető joguk a védekezés, tehát a közigazgatási határozat ellen élhetnek jogorvoslati jogukkal, és adott esetben bírósághoz fordulhatnak. A bíróság döntéseinek az indokai a nyilvánosan hozzáférhető ítéletek indokolásából megismerhetők. A GVH minden esetben a vonatkozó bírósági döntéseknek megfelelően jár el. A jogorvoslattal vitatott ügyek többségében az eljáró bíróság a GVH-nak adott igazat, ugyanakkor néhány ügyben a bírság újraszámolását írta elő.

Milyen megfontolások voltak amögött, hogy az eljárások bírsággal történő lezárása helyett a cégekkel való együttműködés irányába mozdult el a GVH?

A GVH – a versenytörvényben (Tpvt.) foglaltaknak megfelelően – számos együttműködési lehetőséget biztosít a cégek számára, mind fogyasztóvédelmi problémákat, mind a kartelleket és erőfölénnyel való visszaéléseket vizsgáló ügyek esetében. A megfelelő együttműködési formák kiválasztásával jelentősen csökkenthető a kiszabott bírság, és akár teljesen el is kerülhető a pénzbeli szankció. Fontos, hogy az érintett vállalkozások már az eljárás kezdeti szakaszában is együttműködést tanúsítsanak, mert a korábban tett együttműködési vállalások nagyobb mértékű bírságcsökkentést eredményezhetnek, illetve az eljárások gyorsabb lezárását teszik lehetővé. Az együttműködésre törekvő versenyhatósági stratégiáról részletesen is olvashat a GVH 2020-2026. közötti szakmai tevékenységéről szóló Tájékoztatóban is. https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/gvh/kiadvanyok/tematikus-kiadvanyok/tematikus-kiadvadvanyok_gvh-elnokenek-6-eves-beszamoloja&inline=true A kartellügyekben való együttműködés jelentőségét egy múlt héten kiadott sajtközleményben foglaltuk össze, felhívva a vállalkozások figyelmet az aktív együttműködés előnyeire. https://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2026-os-sajtokozlemenyek/lehet-hogy-kartellben-vett-reszt-ezt-mindenkepp-gondolja-at Az aktív együttműködést előtérbe helyező versenyhatósági stratégia lényege, hogy ezzel a lehető leghatékonyabban megszüntethetők a jogsértő, illetve megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok, illetve az együttműködés részeként az érintett cégek olyan intézkedéseket vállalnak és hajtanak végre (pl. kötelezően előírt kötelezettségvállalásokkal), amelyek a jövőre vonatkozóan kiküszöbölik az esetleges jogsértő gyakorlatokat. Ez növeli a fogyasztók biztonságát, tisztítja a piaci viszonyokat, és ezáltal jelentős pozitív társadalmi-, illetve gazdasági hatással jár. Természetesen az együttműködés lehetősége nem jelenti azt, hogy az elkövetett jogsértések következmények nélkül maradhatnak.

Előfordulhatott-e, hogy egyes ügyvédi irodák előbb értesültek egy-egy versenyhivatali vizsgálatról, mint a vizsgálat alá vont cég?

A Gazdasági Versenyhivatal minden ügyindítás kapcsán a vonatkozó belső eljárásrendje szerint jár el, ez alapesetben kizárja a kérdésben megfogalmazottakat. Az nem zárható ki, hogy egy előzmény eljárásban (panasz/bejelentés) az ügyfél (vállalkozás) meghatalmaz egy ügyvédet (ügyvédi irodát) a versenyfelügyeleti eljárásban való képviseletre is. Ilyen esetben a GVH az ügyvédnek kézbesíti az ügyindító végzést. Tehát a jogi meghatalmazott előbb értesül az ügyindításról, mint maga a megbízó ügyfél.

Nem összeférhetetlen-e, hogy a Tóth Andráshoz köthető szervezeteket és azok eseményeit olyan ügyvédi irodák szponzorálják, amelyek versenyhivatali ügyekben képviselnek a GVH-val szemben ügyfeleket?

A GVH Versenytanácsának elnöke a hivatali szolgálata, illetve a szakmai tevékenysége során minden esetben a vonatkozó integritási és összeférhetetlenségi szabályok maradéktalan betartásával járt/jár el. A Tpvt. 37. § (1) előírja, hogy „a Versenytanács elnöke és tagjai döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.”

Több forrásból is úgy hallottuk, hogy Tóth András rendszeresen kritizált néhány, a GVH-ra nézve kedvezőtlen, bírói döntést. Valóban így történt-e?

A GVH Versenytanácsának elnöke számos tudományos publikációjában, illetve nyilvános szakmai előadásában fogalmazott meg egyes bírósági döntéseket értékelő szakmai véleményt. Ebben nincs semmi különös, ez a véleményszabadság része. Ezzel együtt a GVH a szakmai tevékenysége során minden esetben irányadónak tekinti a jogerős bírósági döntéseket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László