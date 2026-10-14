Erzsébetváros nem utal

Az erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét - közölte a VII. kerület polgármestere szerdán Facebook-oldalán. Niedermüller Péter azt írta, a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott szolidaritási hozzájárulás büntetőadó. Semmi köze sincs a szegényebb településekkel vállalt szolidaritáshoz, hiszen a közérdekű adatigénylésére sem tudtak elszámolni az önkormányzat által befizetett 2,7 milliárd forinttal. Senki sem tudta megmondani, hogy az erzsébetvárosiak milliárdjaival melyik települést hogyan támogatták - tette hozzá.
Úgy fogalmazott,
áprilisban a Fidesz ment, de a szolidaritási hozzájárulás maradt, csak most már az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alaptörvénysértő a működése.
Megjegyezte: a főpolgármester a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a szolidaritási hozzájárulás a fővárosnak csökkenni fog, miközben a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket.
Azzal folytatta: azt nem tudják, hogy nekik és a többi önkormányzatnak változik-e a szolidaritási hozzájárulás összege, de azt már igen, hogy a 2,7 milliárd forint mellett még több mint 1 milliárd forintot el akarnak vonni az erzsébetvárosiaktól, "mindezt pedig Karácsony Gergely hathatós közreműködésével".
A posztban Niedermüller Péter alapértéknek nevezte a szolidaritást, de elfogadhatatlannak a párbeszéd hiányát és az átláthatatlanságot. Szerinte utóbbiak tekintetében semmi sem változott az áprilisi választás előtti korszakhoz képest, sőt, még több elvonással kell szembenézniük.
Minderre és különösen az Alkotmánybíróság megállapításaira tekintettel a képviselő-testület többsége úgy döntött, hogy nem utaljuk át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét - írta.
Tisztában vagyunk vele, hogy le fogják emelni a pénzt a számlánkról, de utána jogi útra visszük a szolidaritási hozzájárulás ügyét
- fűzte hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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