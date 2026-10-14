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Gazdaság

Európában gyártana autókat a kínai Omoda és Jaecoo

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Még az év vége előtt megkezdődhet az elektromos autók gyártása a kínai Chery-csoporthoz tartozó Omoda és Jaecoo barcelonai üzemében, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. A vállalat hosszabb távon további európai gyártókapacitások kiépítését is mérlegeli, konkrét beruházási döntés azonban egyelőre nem született.

A 2026-os Párizsi Autószalonon húsz kínai autómárka vesz részt, kétszer annyi, mint a két évvel korábbi rendezvényen. Az összesen több mint 60 gyártót felvonultató kiállításon először jelenik meg az Omoda és a Jaecoo is, amelyek két új modellt mutatnak be: az Omoda 4 Franciaországban, az Omoda 5 Next pedig Európa-szerte debütál.

A két márka globális vezérigazgatója, Shawn Xu a rendezvényen arról beszélt, hogy a vállalat hosszú távú európai jelenlétéhez elengedhetetlen a helyi gyártás és fejlesztés. Elismerte, hogy Európában magasabbak a termelési költségek, mint Kínában, ugyanakkor a kontinensen működő üzemekkel a helyi piacok igényeihez és a szabályozási környezethez is könnyebben tudnak alkalmazkodni.

A vállalat a már meglévő spanyolországi gyártókapacitására támaszkodna, a barcelonai üzemben pedig a tervek szerint még 2026 végéig megkezdődhet az első tisztán elektromos modell gyártása.

A társaság további európai gyárak létesítését is vizsgálja, de egyelőre sem a helyszínről, sem az időzítésről nem született döntés. A lehetséges beruházásoknál a helyi piac méretét, az exportlehetőségeket és az ipari infrastruktúrát mérlegelik. A cég saját üzem létrehozását, vegyesvállalat alapítását és helyi partnerekkel való együttműködést egyaránt elképzelhetőnek tart.

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A kínai autógyártók európai terjeszkedését a kereskedelmi szabályozás is befolyásolja. Az Európai Unió 2024 őszén gyártónként eltérő mértékű kiegyenlítő vámokat vezetett be a Kínából importált tisztán elektromos autókra, ami szintén ösztönözheti a helyi termelés kiépítését.

A Nemzetközi Gépjárműgyártók Szervezetének (OICA) közleményben idézett adatai szerint Kínában 2025-ben mintegy 34,5 millió járművet gyártottak, szemben az európai 17,2 millióval.

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