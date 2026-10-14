Évek óta nem látott csúcsot döntött a távol-keleti óriás: megállíthatatlanul nő a kereskedelmi többlet

A kínai termelőiár-index (PPI) szeptemberben éves szinten 5,0 százalékkal emelkedett, ami jelentősen meghaladta az augusztusi 3,8 százalékos értéket és az elemzői várakozásokat egyaránt. A növekedést elsősorban az energiaszektor hajtotta, a szénbányászat és -feldolgozás árai 35,3 százalékkal, a kőolaj- és földgázkitermelésé pedig 24,5 százalékkal ugrottak meg éves összevetésben. A fogyasztási cikkek termelői árai ugyanakkor még éppen a negatív tartományban állnak (-0,1 százalék), bár a trend felfelé mutat.
A fogyasztóiár-index (CPI) viszont mindössze 0,9 százalékra emelkedett az augusztusi 0,8 százalékról, ami jóval elmarad a kormány által kitűzött 2 százalékos célértéktől.
Az inflációt az energia- és a technológiai árak húzták felfelé – a közlekedési üzemanyagok 14,9, a kommunikációs eszközök pedig 14,3 százalékkal drágultak –, míg az élelmiszerárak (-1,7 százalék) és a lakbérek (-0,6 százalék) továbbra is mérsékelték az összképet.
Az alacsony inflációs környezet egyelőre nem akadályozza a kínai jegybank monetáris lazítási lépéseit
- teszik hozzá az INB Bank közgazdászai.
Exportoldalon eközben figyelemre méltóan teljesített szeptemberben a kínai gazdaság, hiszen az árukivitel 36,3 százalékkal nőtt éves alapon, ami 2021 óta a legerősebb ütemnek számít.
Az első három negyedévben az export összesen 3,37 ezermilliárd dollárt tett ki, ami 21,3 százalékos növekedést jelent. A lendületet a technológiai és a szállítási szektor adta: a félvezető-export több mint a duplájára nőtt, a gépjárműkivitel 54,3, a hajóexport pedig 29,9 százalékkal emelkedett az első kilenc hónapban.
A fő célpiacok közül az ASEAN-országokba irányuló export 52,3, az Egyesült Államokba irányuló pedig 39,6 százalékkal ugrott meg szeptemberben, miután a kereskedelmi fegyverszünet továbbra is tart, és azt 2027 januárjáig meghosszabbították.
Az import szintén felülmúlta a várakozásokat, szeptemberben 31,0 százalékkal bővült éves szinten, így az első három negyedéves behozatal értéke elérte a 2,43 ezermilliárd dollárt. A növekedés itt is a technológiai termékekre koncentrálódott – az adatfeldolgozó gépek és alkatrészek behozatala közel négyszereződött, a félvezető-import pedig 74,7 százalékkal emelkedett –, míg más területeken kevésbé meggyőző a kép, hiszen a nyersolaj-behozatal volumene 21,5, a gépjárműimport pedig 38,1 százalékkal csökkent szeptemberben.
Kína külkereskedelmi többlete szeptemberben 133,5 milliárd dollárt ért el, ami 20 hónapos csúcsot jelent.
Az első három negyedévben a szufficit 938,1 milliárd dollárra rúgott, 7,8 százalékkal meghaladva a tavalyi azonos időszak értékét.
Amennyiben a jelenlegi trend folytatódik, az ország idén is túlszárnyalhatja a 2025-ös, rekordot jelentő 1200 milliárd dolláros kereskedelmi többletet
- vélik az ING Bank elemzői. Az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval az elmúlt hetekben lezajlott kereskedelmi tárgyalások eredményei az év végéig stabil kereskedelmi környezetet vetítenek előre.
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