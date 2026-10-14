Évek után megállapodás született a Norvég Alapról

Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2021–2028-as időszakáról, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes.

Hamarosan aláírják a végrehajtásról szóló együttműködési megállapodást. Az előző finanszírozási időszakban Magyarország a neki szánt közel 78 milliárd forintból végül egyetlen forintot sem kapott meg.

A mostani ciklusban 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja.

Évekig húzódtak a tárgyalások

A korábbi időszakban azért alakult ki vita, mert

az előző magyar kormány azt akarta, hogy állami szereplő döntsön a Norvég Civil Alap forrásainak kiosztásáról,

amit az EGT-országok nem fogadtak el. Emiatt Magyarország végül nem jutott hozzá a számára elkülönített, csaknem 78 milliárd forinthoz.

A magyar kormány 2024-ben kezdte újra a kétoldalú tárgyalásokat a 2021 óta felfüggesztett Norvég Alap újraindításáról. Astrid Bergmål norvég külügyi államtitkár idén áprilisban még arról beszélt, hogy nyárig szeretnék lezárni az egyeztetéseket, ez azonban akkor nem történt meg. Az új kormány képviseletében Orbán Anita szeptemberben indította újra a tárgyalásokat.

Az Ökotárs Alapítvány 2025 nyarán jelentette be, hogy a Norvég Civil Alap visszatér Magyarországra. A program 2031-ig 20 millió euróval támogatja a hazai civil társadalmat. A Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus egészéről folytatott tárgyalások mostani lezárása után a következő lépés a 2021–2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírása lesz.

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