Falba ütközhet a mesterséges intelligencia: kiderült, mi szabhat határt a Trump által emlegetett szuperintelligenciának

A német befektetési bank friss elemzésében különbséget tesz a mesterséges általános intelligencia (AGI) és a Donald Trump amerikai elnök által emlegetett "szuperintelligencia" között. Az előbbi egy adott kognitív feladatban éri el vagy haladja meg az emberi képességeket, míg az utóbbi minden intellektuális területen felülmúlná az embert.

Az amerikai elnök által emlegetett "szuperintelligencia" eléréséhez kulcsfontosságú lenne az úgynevezett rekurzív önfejlesztés, amelynek során egy AI-rendszer folyamatosan és önállóan képes lenne saját magát tökéletesíteni. Adrian Cox, a Deutsche Bank tematikus stratégája és Azeem Azhar, az Exponential View kutatócsoport alapítója szerint azonban

az AI-rendszerek sebességének alapvető korlátai miatt ez a szint feltehetően nem érhető el.

A bank alapforgatókönyve alapján a termelékenységnövekedésre már most vannak biztató jelek, ám egyelőre az AI-infrastruktúra kiépítésébe áramló hatalmas beruházások visszafogják a termelékenységi mutatókat. Az elemzők arra is rámutatnak, hogy az AI-re költő technológiai óriások – az úgynevezett hiperskálázók – kiadásai jelentősen javítják a félvezetőgyártók és más, az AI-ellátási lánchoz kapcsolódó vállalatok eredményeit, amelyek jelenleg az amerikai gazdasági növekedés harmadát-felét adják.

A részvénypiaci vagyonhatás szintén érezhető, hiszen az amerikai részvényvagyon és a jövedelmek aránya az elmúlt három évben mintegy 1,8-ról közel 2,5-re emelkedett, ami a fogyasztói kiadásokat is érdemben támogatja.

Jim Reid, a Deutsche Bank makrogazdasági és tematikus kutatási területének globális vezetője egy londoni rendezvényen arról beszélt, hogy az ipari forradalom óta eltelt mintegy 250-300 évben minden új technológia megjelenését ugyanaz a narratíva kísérte, jelesül a munkahelyek megszűnésétől való félelem.

A tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a technológiai termelékenységnövekedés végül elegendő keresletet teremt, még ha más típusú munkahelyeket is hoz létre

- mondta el Jim Reid.

A szakértő példaként Henry Ford 1913-as futószalag-forradalmát hozta fel: az automatizálás akkor heves ellenállást váltott ki, végül azonban jelentősen olcsóbbá tette az autógyártást, ami növelte a keresletet, és összességében több munkahelyet teremtett, mint amennyit megszüntetett.

Kollektíven hiányzik belőlünk a képzelőerő ahhoz, hogy elgondolkodjunk, mik lesznek a jövő munkahelyei. De nem tudom nem úgy gondolni, hogy ha meglesz ez a termelékenységnövekedés, alkalmazkodni fogunk, és új munkák jönnek létre

– fogalmazott Reid.

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