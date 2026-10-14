Friss hírek érkeztek a pápáról

Az orvosok a jobb tüdő alsó lebenyét távolították el, hogy a daganatos szövetet teljes egészében kimetsszék. A mintegy másfél órás beavatkozás szövődménymentesen zajlott le – közölte Stefano Margaritora professzor, a műtétet végző sebész és Luigi Carbone, a pápa személyes orvosa. A szerdai vérvizsgálat és a mellkasröntgen eredményei a műtét utáni normális állapotot mutatták, az egyházfő emellett légzési fizioterápiában is részesült.
A Vatikán nem hozta nyilvánosságra a daganat méretét, ahogy azt sem, hogy a betegség átterjedt-e a környező nyirokcsomókra, pedig a kórlefolyás szempontjából ezek kulcsfontosságú tényezők. Serena Ricciardi, a római San Camillo Forlanini Kórház tüdőrákra specializálódott szakorvosa a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a nyirokcsomók nem érintettek, a beavatkozás önmagában is gyógyító hatású lehetett.
A rákdiagnózis világszerte megdöbbenést váltott ki, mivel a 2025 májusában megválasztott Leó pápa viszonylag fiatal, rendszeresen sportol – többek között teniszezik –, nem dohányzik, és korábban nem voltak ismert egészségügyi problémái. A világ mintegy 1,4 milliárd katolikusának legfőbb földi vezetőjeként a pápának
nincs helyettese, aki betegsége idején átvehetné a feladatait.
A Vatikán közlése szerint az egyházfő várhatóan nagyjából egy hétig marad kórházban, és október 20-ig valamennyi nyilvános programját lemondták. A november 6. és 17. közé tervezett uruguayi, argentínai és perui apostoli látogatással kapcsolatban a vatikáni sajtóiroda szerdán úgy tájékoztatott, hogy "semmi sem változott". Kejko Fudzsimori perui elnök ugyanakkor jelezte, hogy a felépüléshez szükséges idő miatt a dátumok módosulhatnak.
A Szent Péter téren szerdán tartott szabadtéri misén – amelyet Luis Antonio Tagle bíboros mutatott be a pápa helyett – külön imádkoztak Leó pápa mielőbbi és teljes gyógyulásáért. A politikai vezetők közül Marco Rubio amerikai külügyminiszter a közösségi oldalán fejezte ki jókívánságait a Chicagóban született amerikai egyházfőnek.
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