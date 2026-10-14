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Gazdaság

Gázolt a vonat: teljes vágányzár van érvényben

Portfolio
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Embert gázolt egy vonat ma este Nagykanizsa térségében, a nagyrécsei vasútállomás közelében. A baleset miatt az érintett vonalszakaszon jelenleg is teljes vágányzár van érvényben - tudósított a Katasztrófavédelem.

A balesetben érintett szerelvényen nyolcvanan utaztak, akikért mentesítő járat érkezik.

Az utasok biztonságos átszállásában a nagykanizsai hivatásos tűzoltók nyújtanak segítséget a helyszínen.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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