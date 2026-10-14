Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok

Az amerikai fogyasztói árak éves alapon 3,7 százalékkal emelkedtek szeptemberben,
miután augusztusban 3,4 százalék volt az éves drágulási ütem. Az elemzők 3,6 százalékos rátát vártak, azaz a mai adat kisebb meglepetést okozott. Havi alapon 0,6 százalékos volt az áremelkedés, ami megfelelt a konszenzusnak.
A maginfláció, vagyis az élelmiszer- és energiaárak nélküli index éves üteme ugyanakkor 2,4-ről 2,6 százalékra gyorsult, a várt 2,5 százalékkal szemben.
Havi alapon 0,3 százalékkal nőttek az árak.
Erős piaci reakció
A hírekre azonnal reagáltak a piacok: a kötvényhozamok több bázispontot ugrottak másodpercek alatt, míg a dollár közel másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben.
Az erős piaci reakciót vélhetően a Fed kamatpályája szempontjából fontosabb, és nagyobb meglepetést okozó maginflációs adat indokolja. A friss számok fényében ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a Fed kénytelen előrehozni a következő kamatemelés időpontját - akár már az októberi ülésre. Korábban a jegybank döntéshozói egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy nincs okuk a sietségre, de lehet, hogy a mai adatok után kénytelenek felülvizsgálni ezen véleményüket.
A szeptemberi inflációs adatok megjelenésével 35 százalék közelébe emelkedett az októberi kamatemelés valószínűsége, míg az októberi és decemberi szigorítás együttes esélye 40 százalék fölé emelkedett. Bár a legvalószínűbb forgatókönyv szerint továbbra is a 4 - 4,25 százalékos sávban zárhatja az évet az irányadó kamat, a várakozások egyértelműen emelkedtek az elmúlt percekben.
A magas kamatok negatív hatásai ugyanakkor már egyre jobban érződnek az ingatlanpiacon: a 30 éves amerikai jelzáloghitelek kamata 7,5 százalék volt az október 9-ével záruló héten, a jelzáloghitel-igénylések pedig 2,7 százalékkal csökkentek.
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