Gyorsult az amerikai infláció, azonnal reagáltak a piacok

Szeptemberben 3,7 százalékra gyorsult az amerikai infláció, a maginfláció 2,6 százalékra emelkedett. Mindkét mutató meghaladta az elemzői várakozást és a vártnál erősebb inflációs nyomást jelzett az amerikai gazdaságban. A kötvényhozamok gyors emelkedéssel, a dollár pedig erősödéssel reagált a hírekre, mivel a mai adatok érezhetően emelték a befektetők rövid távú kamatvárakozásait.

Az amerikai fogyasztói árak éves alapon 3,7 százalékkal emelkedtek szeptemberben,

miután augusztusban 3,4 százalék volt az éves drágulási ütem. Az elemzők 3,6 százalékos rátát vártak, azaz a mai adat kisebb meglepetést okozott. Havi alapon 0,6 százalékos volt az áremelkedés, ami megfelelt a konszenzusnak.

A maginfláció, vagyis az élelmiszer- és energiaárak nélküli index éves üteme ugyanakkor 2,4-ről 2,6 százalékra gyorsult, a várt 2,5 százalékkal szemben.

Havi alapon 0,3 százalékkal nőttek az árak.

Erős piaci reakció

A hírekre azonnal reagáltak a piacok: a kötvényhozamok több bázispontot ugrottak másodpercek alatt, míg a dollár közel másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben.

A 10 éves lejáratú amerikai kötvényhozamok alakulása. Forrás: TradingView.

EURUSD árfolyam alakulása. Forrás: TradingView.

Az erős piaci reakciót vélhetően a Fed kamatpályája szempontjából fontosabb, és nagyobb meglepetést okozó maginflációs adat indokolja. A friss számok fényében ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a Fed kénytelen előrehozni a következő kamatemelés időpontját - akár már az októberi ülésre. Korábban a jegybank döntéshozói egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy nincs okuk a sietségre, de lehet, hogy a mai adatok után kénytelenek felülvizsgálni ezen véleményüket.

Az overnight bankközi kamatszint várható alakulása a Fed októberi kamatdöntő ülése után. A vízszintes tengelyen a legvalószínűbb forgatókönyvek szerepelnek, míg az oszlopok a pénzpiaci árazások alapján számított implikált valószínűséget mutatják. Forrás: CME FedWatch Tool.

A szeptemberi inflációs adatok megjelenésével 35 százalék közelébe emelkedett az októberi kamatemelés valószínűsége, míg az októberi és decemberi szigorítás együttes esélye 40 százalék fölé emelkedett. Bár a legvalószínűbb forgatókönyv szerint továbbra is a 4 - 4,25 százalékos sávban zárhatja az évet az irányadó kamat, a várakozások egyértelműen emelkedtek az elmúlt percekben.

Az overnight bankközi kamatszint várható alakulása a Fed decemberi kamatdöntő ülése után. A vízszintes tengelyen a legvalószínűbb forgatókönyvek szerepelnek, míg az oszlopok a pénzpiaci árazások alapján számított implikált valószínűséget mutatják. Forrás: CME FedWatch Tool.

A magas kamatok negatív hatásai ugyanakkor már egyre jobban érződnek az ingatlanpiacon: a 30 éves amerikai jelzáloghitelek kamata 7,5 százalék volt az október 9-ével záruló héten, a jelzáloghitel-igénylések pedig 2,7 százalékkal csökkentek.

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