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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Szerdán sem mozdultak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin országos átlagára továbbra is 642, a gázolajé pedig 709 forint literenként. A nemzetközi olajpiacon közben ismét erősödik a nyomás.

Szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is az előző napi szinten maradt.

A benzin és a gázolaj országos átlagára jelenleg a következő szinten áll:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendiz

A nemzetközi olajpiacon ugyanakkor ismét erősödik a felfelé mutató árnyomás. A Brent kőolaj hordónkénti ára 106 dollár fölé emelkedett, miután a Hormuzi-szoros térségében két hajót is támadás ért. A térség kiemelt jelentőségű a világ olajszállítása szempontjából, ezért az ottani biztonsági kockázatok fokozódása a nemzetközi olajárak alakulására is hatással lehet.

A nemzetközi piaci folyamatok azonban nem jelennek meg automatikusan a hazai töltőállomások áraiban, így a magyarországi átlagárak egyelőre változatlanok maradtak.

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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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