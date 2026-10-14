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Gazdaság

Javítási munkálatok és sávlezárások jönnek az ország több autópályáján

MTI
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Több ütemben lesznek burkolatjavítási munkálatok az M1–M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-s autóúton szombattól várhatóan november közepéig - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint október 17-19. között az M1–M7-es autópálya közös, Budapest felől kivezető szakaszán Budaörs térségében az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot.

  • Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé pedig a külső sávon haladhat a forgalom - tették hozzá.
  • Az M7-es autópályán a Balaton irányába lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet majd.

Október 19-20. között az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják, de a lehajtás továbbra is biztosított lesz.

A közlemény alapján október 20. és 21. között az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot, a forgalom a belső sávon haladhat.

A budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz - írták.

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A további munkálatokról a Magyar Közút később ad tájékoztatást.

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